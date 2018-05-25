Выборы-2012. Социология: инструмент или отмычка

Партия «Украина – вперед» подала иск против Фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии, обвиняя их в обнародовании недостоверных результатов социологических исследований. Подобного в новейшей политической истории Украины еще не было, хотя скандалов вокруг социологических исследований хватало.

Следует пояснить, что использование опросов общественного мнения в ходе избирательной кампании – обычная практика для политиков. Замеряя температуру общества, они не только определяют уровень собственной популярности или шансы на прохождение той или иной силы в парламент, но и могут корректировать свои медиа-усилия или определять мэсседжи, способные повысить их популярность. Очевидно, что большинство инструментов можно использовать и в качестве отмычек, если на то есть политическая воля и предвыборная целесообразность. Понятно, что во время избирательной кампании запрос на скорую социологическую помощь растет, и многие профессиональные инженеры человеческих настроений трудятся, не покладая рук. Следует подчеркнуть, что большинство социологов предпочитают общаться с уже проверенными клиентами, из-за чего порой возникают недоразумения и слухи о проплаченных рейтингах.

Крупный скандал вспыхнул в Украине во время президентской кампании 2004 года, когда фирмы СОЦИС и «Социальный мониторинг» отказались проводить экзит-пол вместе с Центром Разумкова и уже упомянутыми «Демократическими инициативами». Накаленность президентской кампанией проникла и в профессиональную среду социологов. В итоге публичное влияние «Социального мониторинга» постепенно сошло на нет, а СОЦИС продолжает активно участвовать в исследованиях общественного мнения. Более резонансный скандал вспыхнул 5 лет назад, когда журналистам «Сегодня» за относительно небольшую в предвыборных масштабах сумму в 4 тысячи долларов удалось «подкорректировать» результат малоизвестного Христианского блока. Правда, тот скандал имел мало общего с социологией, поскольку даже претенциозное название структуры, «проводившей опрос», - Институт политических и социологических исследований имени Шевченко – должно было насторожить потенциальных клиентов этой конторы. Однако неприятный осадок от наглой манипуляции, безусловно, остался.

В случае с Королевской и ее партией имеет место куда более любопытная ситуация. Если социологические структуры с именем, давно работающие на рынке, Наталью Юрьевну своими прогнозами не радуют, то ее самолюбие определенно потешили результаты, обнародованные целой грибницей контор-однодневок, наперебой обещающих «Украине – вперед» светлое парламентское будущее. Не исключено, что «команда молодых лидеров» стала жертвой предвыборной технологии, предполагающей публичные сообщения о высоком потенциале политической силы, позволяющих подобрать сомневающихся и колеблющихся избирателей. По оценке Евгения Копатько, возглавляющего R&B Group, «впередовцам» в конце сентября не хватало 300-400 тысяч голосов, чтобы получить гарантию на преодоление 5-процентного барьера.

Впору вспомнить, что Юлия Тимошенко в бытность лидером БЮТ часто посрамляла прогнозы социологов, добиваясь для своей политической силы более высокого результата. Но Юлия Владимировна, споря с исследователями предвыборных настроений словом и делом, не решалась обратиться в суд, предпочитая доказывать свою правоту по итогам волеизъявления. Наталья Королевская, активно позиционирующая себя как наследница славы леди Ю, решила все же пойти ва-банк. Со стороны это напоминает претензии человека с повышенной температурой к градуснику, которые ни к чему позитивному не приведут. Впрочем, у предвыборной кампании и без того часто бывает своя логика.

Евгений Магда