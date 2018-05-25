Выборы-2012. Социология: инструмент или отмычка
После выхода избирательной кампании на финишную прямую скандалы вокруг результатов выборов начали возникать по схеме «Много шума из ничего». На этот раз жертвой повышенного внимания стали две социологические структуры, давно работающие на рынке страны.
Партия «Украина – вперед» подала иск против Фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии, обвиняя их в обнародовании недостоверных результатов социологических исследований. Подобного в новейшей политической истории Украины еще не было, хотя скандалов вокруг социологических исследований хватало.
Следует пояснить, что использование опросов общественного мнения в ходе избирательной кампании – обычная практика для политиков. Замеряя температуру общества, они не только определяют уровень собственной популярности или шансы на прохождение той или иной силы в парламент, но и могут корректировать свои медиа-усилия или определять мэсседжи, способные повысить их популярность. Очевидно, что большинство инструментов можно использовать и в качестве отмычек, если на то есть политическая воля и предвыборная целесообразность. Понятно, что во время избирательной кампании запрос на скорую социологическую помощь растет, и многие профессиональные инженеры человеческих настроений трудятся, не покладая рук. Следует подчеркнуть, что большинство социологов предпочитают общаться с уже проверенными клиентами, из-за чего порой возникают недоразумения и слухи о проплаченных рейтингах.
Крупный скандал вспыхнул в Украине во время президентской кампании 2004 года, когда фирмы СОЦИС и «Социальный мониторинг» отказались проводить экзит-пол вместе с Центром Разумкова и уже упомянутыми «Демократическими инициативами». Накаленность президентской кампанией проникла и в профессиональную среду социологов. В итоге публичное влияние «Социального мониторинга» постепенно сошло на нет, а СОЦИС продолжает активно участвовать в исследованиях общественного мнения. Более резонансный скандал вспыхнул 5 лет назад, когда журналистам «Сегодня» за относительно небольшую в предвыборных масштабах сумму в 4 тысячи долларов удалось «подкорректировать» результат малоизвестного Христианского блока. Правда, тот скандал имел мало общего с социологией, поскольку даже претенциозное название структуры, «проводившей опрос», - Институт политических и социологических исследований имени Шевченко – должно было насторожить потенциальных клиентов этой конторы. Однако неприятный осадок от наглой манипуляции, безусловно, остался.
В случае с Королевской и ее партией имеет место куда более любопытная ситуация. Если социологические структуры с именем, давно работающие на рынке, Наталью Юрьевну своими прогнозами не радуют, то ее самолюбие определенно потешили результаты, обнародованные целой грибницей контор-однодневок, наперебой обещающих «Украине – вперед» светлое парламентское будущее. Не исключено, что «команда молодых лидеров» стала жертвой предвыборной технологии, предполагающей публичные сообщения о высоком потенциале политической силы, позволяющих подобрать сомневающихся и колеблющихся избирателей. По оценке Евгения Копатько, возглавляющего R&B Group, «впередовцам» в конце сентября не хватало 300-400 тысяч голосов, чтобы получить гарантию на преодоление 5-процентного барьера.
Впору вспомнить, что Юлия Тимошенко в бытность лидером БЮТ часто посрамляла прогнозы социологов, добиваясь для своей политической силы более высокого результата. Но Юлия Владимировна, споря с исследователями предвыборных настроений словом и делом, не решалась обратиться в суд, предпочитая доказывать свою правоту по итогам волеизъявления. Наталья Королевская, активно позиционирующая себя как наследница славы леди Ю, решила все же пойти ва-банк. Со стороны это напоминает претензии человека с повышенной температурой к градуснику, которые ни к чему позитивному не приведут. Впрочем, у предвыборной кампании и без того часто бывает своя логика.
Евгений Магда