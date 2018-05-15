Выборы-2012. Естественный отбор

По состоянию на сегодня основными претендентами на победу в президентской гонке являются действующий глава государства Виктор Янукович, исполнительный директор объединенной оппозиции Арсений Яценюк и не желающий расставаться со статусом боксера-профессионала Виталий Кличко. Об этом свидетельствуют и данные социологических опросов, и артикулированные заявления, и настроения в политической элите. Пикантность ситуации заключается в том, что Виктор Федорович вряд ли сможет быть через 2,5 года «кандидатом Кремля», а Арсений Петрович и Виталий Владимирович будут делить между собой лавры «фаворита Запада».

Отсутствие в кандидатском перечне Юлии Тимошенко связано с ее пребыванием в местах лишения свободы. Не приходится сомневаться, что выход лидера «Батькивщины» на свободу способен повлиять на президентскую гонку, однако сегодня такое развитие ситуации выглядит маловероятным.

По крайней мере, сегодня у Юлии Владимировны (что подтвердила процедура формирования предвыборного списка объединенной оппозиции) минимизированы возможности влиять на состояние дел в своей политической силе. И даже ее возможное освобождение не дает быстрого ответа на вопрос о качестве команды: события последних месяцев подтвердили, что с Тимошенко остались немногие из ее некогда многочисленной свиты.

Многие политологи сходятся во мнении, что власти удастся сформировать большинство за счет победителей выборов по мажоритарным округам. За 10 лет без мажоритарной составляющей избирательного процесса ситуация в стране серьезно изменилась. Но это не остановило многих «крепких хозяйственников»: они расчетливо инвестируют в собственное политическое будущее, поскольку оппозиционные силы зачастую выдвинули слишком серых кандидатов в перспективных для себя округах. Парадоксально, но для большинства из победителей в мажоритарных округах пребывание во фракции или депутатской группе выглядит более привлекательным, чем одиночное политическое плавание. Институт независимых парламентариев в Украине традиционно воспринимается как характеристика тех, от кого ничего не зависит. Собственно говоря, такое кучкование вокруг власти вряд ли станет откровением для украинских политиков, ведь подобная ситуация уже случалась 10 лет назад, после выборов в парламент пятого созыва.

Депутаты-мажоритарщики в украинских реалиях – это возможность влиять на ситуацию на местах (в том числе – их финансовым и медийным ресурсами), канал коммуникации между центром и регионами, свежая политическая кровь, которая способна оживить довольно унылые сегодня депутатские ряды. Для действующего президента – потенциально новые претенденты на министерские портфели в условиях короткой скамейки запасных, для оппозиционных политиков – новые внятные спикеры и обладатели ресурсов с прицелом на президентскую кампанию. Виктору Януковичу и его команде впору уже сегодня брать уроки у Романа Безсмертного, поставившего рекорд пребывания на посту постоянного представителя президента в Верховной Раде и умело просчитывавшего результаты всех голосований. Рассчитывать на «волшебную руку» Михаила Чечетова больше не стоит: события 2004 года показали, что мажоритарщики, на проблемы которых власть оперативно не реагирует, способны быстро отыскать для себя нового политического кумира.

Для всех кандидатов в президенты выстраивание каналов коммуникации с мажоритарщиками должно стать предметом пристального внимания. Наивно полагать, что люди, потратившие внушительные средства на свою победу и победившие зачастую в непростой борьбе, будут слепыми исполнителями чужой политической воли. Запросто можно обойтись без клятв в политической верности и прочих атрибутов средневекового вассалитета. Если от партий без внятной идеологии лояльность требуют по определению, то с одномандатниками этот номер не пройдет. Каждому из будущих кандидатов в президенты «всего лишь» придется предложить своим сторонникам качественную персональную перспективу. Способны ли они на подобный шаг? Новейшая политическая история нашей страны не дает однозначного ответа на этот вопрос.

Еще один животрепещущий вопрос: найдутся ли по итогам парламентских выборов политики, которые способны на игру в длинную, с прицелом на 2020 год? В наиболее раскрученных партиях сегодня у руля стоят вожди, замахнуться на авторитет которых вряд ли рискнет кто-либо из однопартийцев. Поэтому амбициозным претендентам придется выстраивать собственные проекты и работать на перспективу, осуществляя тем самым естественный политический отбор.

Евгений Магда