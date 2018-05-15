Исполком СНГ: Ратифицировав соглашение о ЗСТ, Украина крепче связывается со своими соседями по СНГ

Андрей Константинович, поясните, почему сама Россия так и не ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ от 1994, а сейчас, наоборот, в передовиках? Чем вызвано такое изменение позиции?

Соглашение от 1994 года, в которое были внесены изменения в1999 году, в настоящее время не отвечает на те вопросы, ради которых оно готовилось. Оно устарело, кроме того там очень много вопросов остается за скобками и ничего особо никому не дает. Таким образом, между 11 государствами Содружества действует порядка 120 двухсторонних соглашений, пока еще действует документ о Зоне свободное торговли в рамках СНГ от 1994 года, применяются нормы ГАТТ/ВТО между государствами Содружества, которые уже вступили в ВТО. То есть три набора нормативных документов, что, в конечном счете, заставило всех подумать, а не пора ли написать новое соглашение, которое отвечало бы на все вопросы взаимной торговли в одном документе. Ведь ситуация, когда на один вопрос существует сразу три ответа, позволяет каждой из сторон в случае торговых войн и конфликтов апеллировать к разным документам, что не позволяет найти выход из таких положений.

Новый договор о зоне свободной торговли станет реальностью в середине сентября. По правилам договор становится объектом международного права через 30 дней после того, как Исполком получит третье уведомление о ратификации. Если президент Украины подписал этот закон 8 августа, то в середине августа мы получим уведомление, и начнется отсчет 30 дней.

Какие выгоды для России от нового соглашения?

Точно такие же, как и для других стран. Россия получает ясность во взаимоотношениях со странами, которые подписали этот документ. Мы уходим от трех пакетов нормативных документов к одному. Кроме того, в новом договоре даны ответы на вопросы, которые во всех предшествующих документах оставались за скобками. Например, некоторые страны СНГ обнулили пошлины на торговлю, но взыскивают с импорта этих стран налоги, отличающиеся от тех, которые взыскиваются с национальных производителей, что фактически эквивалентно пошлинам. В новом договоре зафиксировано, что этого происходить не должно. Также зафиксирована норма о неиспользовании санитарных и фитосанитарных норм для регулирования торговли. Они могут использоваться только для охраны здоровья людей. В конечном итоге, от этого выиграют, все кто торгуют.

Хотите сказать, что главный санитарный врач России теперь останется без работы на международном направлении, и не будет иметь возможности начинать торговые войны, как это было этой зимой с украинским сыром?

Это – один из самых важных моментов этого соглашения. Ведь, то в лице господина Онищенко, то в виде дифференцированных налогов возникают торговые споры. До сего момента можно было спорить довольно долго и довести все до уровня двух президентов. После чего наступала пауза – вопрос или решался, или начиналась его увязка с какими-то другими темами двусторонних отношений. Споры длились годами. От этого страдали производители.

В новом документе записано, что если возникает торговый спор, и он не находит быстрого решения, то стороны могут обратиться к наднациональной комиссии независимых экспертов из разных стран СНГ. Это очень похоже на механизм ВТО. На их рассмотрение выносится спор, и они уже решают, в частности, прав или не прав господин Онищенко с сырами. Решение этой комиссии в определенном смысле обязательны для выполнения. Но если этого не происходит, то есть, одна сторона решений комиссии не выполняет, то обиженная сторона получает легитимное право на ответные санкции против оппонентов. После прохождения через эту процедуру, которая занимает не более года, иск должен быть удовлетворен. Если этого не происходит, можно вводить ответные меры на суму понесенного ущерба.

Эта комиссия уже существует?

После вступления договора в силу, то есть с середины сентября, мы будем запрашивать страны, чтобы они направили своих кандидатов, из которых будет создан соответствующий реестр.

Расскажите об изъятиях из договора, правках, которые предусмотрели для себя страны, в первую очередь российская сторона.

Изъятия могут быть по импорту и по экспорту. По импорту количество изъятий довольно резко сокращено у всех стран, в том числе у России. То есть, при ввозе чего-то на территорию стран Содружества есть ограничения, их всего три, но они временные и скоро будут отменены – не позже 2015 года.

Что касается экспорта, то раньше многие страны СНГ применяли экспортные пошлины, и никакого запрета на такие действия не было. Сейчас же мы согласовали список изъятий, которые могут применяться при экспорте, хотя это не означает, что это будет делаться в обязательном порядке. Список получился не маленький, состоящий приблизительно из 100 товаров. Речь идет о товарах топливно-энергетической группы, а также сырьевых и минеральных товарах, которые достаточно ценны для стран. В основном, помимо ТЭК, это лес, кожевенное сырье и так далее.

Если раньше по экспорту не было никаких договоренностей, то сейчас страны договорились о том, что этот список полный и ни одна страна расширять его не имеет права. Пошлины, указанные в нем – максимальные, и страны повышать их не имеют права. Также договорились, что через 6 месяцев после вступления договора в силу страны начнут переговоры по сужению этого списка и по снижению ставок на конкретные товары.

На сегодняшней день только три страны – Россия, Беларусь и Украина – ратифицировали соглашение о ЗСТ СНГ. Кто будет следующим?

То, что третьей страной стала именно Украина, мне кажется очень важным. Тем самым подчеркивается значимость страны на постсоветском пространстве. Ратификация договора Украиной окажет позитивный результат на другие страны. А товарооборот России, Беларуси и Украины составляет около 80% от взаимного товарооборота всех стран СНГ. В ближайшее время, в сентябре, мы ожидаем, что ратификация произойдет в Армении и Казахстане. До конца года это будет сделано в Киргизии и Таджикистане. Молдова, скорее всего, будет посередине между первой и второй группой стран.

Почему, с вашей точки зрения, Украина затягивала с ратификацией?

Это соглашение играет важную финансово-экономическую роль и определяет условия движения огромных товарных и финансовых потоков. Дело каждой страны, как быть с этим соглашением – ратифицировать или нет. Это предмет скрупулезного анализа. Украина изучала это соглашение со всех позиций, в том числе с точки зрения политических последствий, которое может иметь это соглашение. Понятно, что любое экономическое соглашение не может не иметь политических последствий. Ратифицировав это соглашение, Украина крепче связывается, ориентируется на взаимодействие со своими соседями по СНГ.

В Украине ЗСТ в рамках СНГ часто позиционируется как противовес зоне свободной торговли с Евросоюзу. Что Вы думаете по этому поводу?

Это никак не противоречит одно другому. В нашем документе сказано, что ничто не мешает странам его подписавшим заключать аналогичные документы с другими партнерами. Но определенный защитный механизм в документе отображен.

Ограничения могут вводиться в результате двух процессов. Первый случай, это если в Украину пойдет европейский товар, который затем начнет поступать на территорию Таможенного союза под видом украинского. Речь идет о товарах, которые легко перемаркируются. Например, масло сливочное или сало. Ведь границы у Таможенного союза открыты именно для украинских товаров, а не аналогичных европейских. И если под маркой украинского сала начнет появляться немецкое иди датское, тогда будут приниматься меры.

Второй вариант, это когда происходит так называемый эффект домино. Дешевый европейский товар, субсидируемый Евросоюзом, например, молоко и сливочное масло, попадает на украинский рынок и начинает вытеснять с украинского рынка аналогичный украинский товар. Такое вполне может быть. В такой ситуации украинский производитель пойдет его продавать к соседям. Если это будет наносить ущерб российским производителям, тогда могут вводиться какие-то защитные меры.

Но, если, после подписания соглашения Украины и ЕС, в вашу страну повалит итальянское вино, а украинские виноделы ринуться на российских рынок, то никаких проблем, я думаю, не будет. Ведь в России не сильно развито производство вина.

По вашему мнению, какой экономический эффект будет достигнут от этого соглашения?

Если говорить об экономических показателях, то однозначно будет увеличиваться доля взаимной торговли между сторонами договора. Сейчас торговля растет и с третьими странами, и внутри СНГ примерно одинаковыми темпами. Доля взаимной торговли стран Содружества остается на уровне 22-24%. Запуск Договора и в перспективе достижение договоренностей по свободной торговле услугами, по транзиту трубопроводным транспортом и по госзакупкам позволит эту ситуацию изменить. В итоге через год-полтора после вступления соглашения о ЗСТ в силу, то есть в середине 2014 года, мы должны видеть рост доли взаимной торговли между странами с нынешних 22 до 30%.

Для Украины эта доля физического объема товаров поставляемых на рынок СНГ с нынешних 40-42% увеличится на 3-5 процентных пункта.

Кроме того, снятие различных ограничений подтолкнет страны к восстановлению каких-то кооперационных цепочек.

Подробнее – что вы имеете в виду относительно трубопроводного транспорта?

В соглашении есть пункт о транзите, где сказано, что стороны не должны чинить никаких препятствий друг другу в отношении транзита товаров. При этом сделана оговорка, что под действие этой статьи не подпадает транзит трубопроводным транспортом. Но есть и следующая ремарка, что стороны в течение трех месяцев после вступления соглашения в силу приступят к переговорам о свободе транзита трубопроводным транспортом. Проект такого соглашения одна из стран Содружества, занимающая нейтральную позицию в этом вопросе, уже подготовила. В середине сентября этот проект будет разослан для ознакомления всеми странам.

Неужели может так получится, что Россия допустит туркменский газ для Украины в свою трубу?

Переговоры в этой сфере не могут быть простыми и легкими, ведь это вопрос десятков миллиардов долларов. Если страны-транзитеры, в данном случае Россия, не хотели бы договариваться на этот счет, они бы такое обязательство в Договор не вписывали. Переговоры могут продлиться года три. Они, как любой компромисс, могут и не дать ответы на все вопросы, но, какой-то прогресс будет обязательно достигнут. Ситуация на мировом энергетическом рынке не стоит на месте, поэтому, с соседям надо договариваться.

Чтобы получить доступ к российской трубе, Украина должна предложить что-то взаимовыгодное. Если Россия уступает в одном, тогда она что-то должна получить в другом. А что именно – это вопрос переговоров.

Первая встреча экспертов государств-подписантов по вопросу доступу к трубопроводному транспорту может состояться в середине декабря.

Беседовал Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в России