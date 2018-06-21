Вехи недели. От Януковича ждут капитуляции

На геополитическом шпагате

Столицы Российской Федерации и структур Европейского Союза оказались одинаково неприветливыми для лидеров крупнейшего европейского государства с изрядно запятнанной в последнее время репутацией.

В Москве от Виктора Януковича ждут только капитуляции, и торговаться с ним не намерены. Об этом прямо говорят в экспертной среде, пока в политических кругах вынуждены следовать нормам дипломатического этикета. Виктор Федорович, наверное, с тоской вспоминает сегодня времена, когда он был геополитически неразлучен с Дмитрием Медведевым, но выиграла от этого почему-то только Россия. Теперь Владимир Путин полон решимости создавать Евразийский Союз, и от Украины требуется не трепыхаться и быть послушной. Пока не получается – Янукович в Москве заявил, что наша страна будет сокращать объемы закупки российского газа и будет искать альтернативные источники энергоресурсов. Но в Кремле не спешат и ждут, пока «клиент созреет».

О газе много говорил и Николай Азаров в Брюсселе. Правда, ему пришлось довольствоваться уровнем комиссаров ЕС – высшие руководители Европейского Союза не нашли возможность за два дня пообщаться с украинским премьером. Николаю Яновичу пришлось рассказать о деле Тимошенко, заверив, что лидера «Батькивщины» не подвергали насилию. Его слова в Старом Свете воспринимаются с плохо скрываемым скепсисом, а Евгения Тимошенко и вовсе полагает, что украинским лидерам в Европе больше не хотят подавать руки. Возвращаясь к брюссельским заявлениям Азарова, стоит отметить, что у того растет критическое отношение к России. По крайней мере, публичная констатация неполученного экономического эффекта от подписания Харьковских соглашений из уст Николая Яновича прозвучала впервые. Заодно Азаров заявил, что строительство «Южного потока» и функционирование «Северного потока» не способны заменить украинскую газотранспортную систему, в модернизацию которой призвал активно инвестировать.

Монолог на заданную тему

Визит Виктора Януковича на Донбасс показал, что президент постепенно сосредотачивается на внутриполитических аспектах, не просто припадая к родной земле, а планируя играть роль локомотива Партии регионов на парламентских выборах. Если на Юго-Востоке власть еще может вернуть симпатии избирателей, то на Западе и в Центре Янукович пытается не светиться. В Донецке и в ходе диалога с Виталием Коротичем Виктор Федорович пытался излучать уверенность в счастливом будущем, что получалось не слишком убедительно. Публичный образ главы государства и его реальные действия диссонируют друг с другом. Сегодня президенту нужен какой-то ударный ход, способный показать, кто в доме хозяин. Но его нет и нет, и центр отечественной политики постепенно перемещается в харьковскую больницу железнодорожников, где проходит лечение и принимает иностранных представителей Юлия Тимошенко. Обещания Виктора Януковича дать ответ на вопросы по ее уголовному делу выглядят хорошей миной при плохой игре.

Партия регионов запустила в информационное пространство известного своим энтузиазмом к реформам Сергея Тигипко. У вице-премьера сложился образ чиновника, которого хлеб не корми – дай что-нибудь пореформировать. Лихо справившись с мешавшей выступлению жвачкой, Сергей Леонидович с парламентской трибуны обещал, что все будет хорошо, и цены расти не будут, хотя пару недель назад говорил, что в их росте нет ничего трагичного. «Регионалам» стоит вспомнить, что у миллионов украинцев нет запасного аэродрома, как у Тигипко, которого «дальше бизнеса не сошлют».

Евгений Магда