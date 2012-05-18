В Киеве будет открыт новый грузовой таможенный комплекс

Во вторник, 22 мая, состоится официальное открытие нового грузового таможенного комплекса, который будет функционировать на базе киевского терминала логистического оператора «Рабен Украина».

Созданный с целью удовлетворения возросших потребностей импортеров в таможенном оформлении, новый грузовой таможенный комплекс (ГТК) позволит обслуживать 120 автомобилей единовременно, и оснащен в соответствии с новейшими требованиями таможенного законодательства.

На ГТК «Рабен Украина» грузоотправителям будет предоставляться весь комплекс таможенных услуг, включая услуги контролирующих органов (СЭС, экологической инспекции и многие другие) по принципу «единого окна». При этом, «Рабен Украина» является одним из немногих ГТК, «под одной крышей» которого так же находится современный коммерческий склад и кросс-док. Благодаря этому импортер имеет возможность производить со своим товаром более сложные операции, а так же рассчитывать на комплексное логистическое обслуживание, что позволит значительно сократить его бизнес-издержки.

Как известно, введение нового Таможенного кодекса призвано установить прозрачность и оперативность осуществления таможенных процедур. Открытие грузовых таможенных комплексов, соответствующих новым законодательным нормам, является одним из ключевых условий, обеспечивающих эти два результата. Цивилизация условий таможенного оформления по европейскому примеру, что сделано в ГТК «Рабен Украина»,- это капитальное вложение бизнеса и государства, ориентированное на увеличение торговой и транзитной привлекательности Украины, и, соответственно, роста дохода страны от ВЭД.

Мероприятие соберет представителей международного бизнес-сообщества и пройдет при участии руководства Государственной таможенной службы Украины и представителей посольств Польши и Королевства Нидерландов.

Участники:

Эвальд Рабен, генеральный директор и собственник «Группы Рабен»;

руководство Гостаможслужбы Украины и Киевской региональной таможни;

Питер Ян Волтерс, Посол Королевства Нидерландов в Украине;

Генрик Литвин, Посол Польши в Украине;

Хорхе Зукоски, Президент Американской торговой палаты в Украине; представители ТППУ, а так же представители ведущих международных и украинских компаний.

Адрес: ул. Броварская 150, Киевская обл, на 34 км от метро «Лесная».

Выезд от м. «Лесная» в 11:20. Нужна аккредитация.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Анна Хоменко,

Специалист по маркетингу «Рабен Украина»

тел. +38(067) 50-12-206

e-mail: Anna.Khomenko@raben-group.com