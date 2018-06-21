Выборы мэра в Киеве: почему не торопится власть

По слухам, Банковая планировала выборы на июль (якобы, чтобы дождаться, когда уедет из города на каникулы студенческий электорат Кличко), потом говорили про осень (якобы, чтобы провести их вместе с парламентскими). Но постановления о выборах мэра в столице Верховная Рада до сих пор не выдала.

Когда же в действительности должны состояться выборы мэра Киева?

Киевсовет и мэра избирали на внеочередных выборах 25 мая 2008 года. Депутаты получили мандаты на 5 лет, Черновецкий занял кресло градоначальника на четыре года.

- У Черновецкого, как у мэра истекают полномочия. У нас выборы должны состояться в последнее воскресенье мая, - утверждает народный депутат Украины, юрист Николай Катеринчук. - Верховная Рада должна была принять решение в соответствии с Конституцией, законом о выборах и местном самоуправлении еще в прошлом месяце. Но до сих пор даты выборов нет, и мы вышли из правового поля по ее назначению. Я планировал внести постановление о назначении выборов городского головы. Но учитывая, что уже практически началось Евро-2012, хотел предложить дату, чтобы выборы состоялись хотя бы в августе этого года. Но сегодня в кулуарах говорят о том, что, возможно, эти выборы пройдут одновременно с парламентскими в октябре. А возможно, выборы мэра пройдут одновременно с выборами в Киевсовет, то есть только в мае 2013 года. А четкого ответа нет. В эту ситуацию, думаю, должен вмешаться Президент и внести свое предложение о проведении выборов мэра в связи с тем, что его полномочия закончились.

Александр Барабаш, ведущий эксперт по избирательному праву, тоже видит отдельную коллизию с проведением выборов в тех населенных пунктах, где советы и их головы избирались на внеочередных выборах:

- Выборы Киевсовета проходили, как известно, в мае 2008 года. Тогда действовала Конституция в редакции закона 2222. Как известно, этот закон отменен. Новая Конституция установила пятилетний срок для всех советов и новые, скажем так, фиксированные даты их избрания. Для Верховной Рады это - последнее воскресенье октября соответствующего пятого года полномочий. Для Президента - последнее воскресенье марта. Для местных советов установлена ​​дата - последнее воскресенье октября пятого года полномочий. У соответствующего совета есть соответствующий год окончания его полномочий. Но очередные выборы соответствующего совета проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий.

То есть у каждого председателя, как того, который избирался на очередных выборах, так и того, который избирался на внеочередных, есть свой четырехлетний срок полномочий, но они истекают в разный период, поэтому сам процесс растягивается во времени. На сегодня в Украине произошло несколько сотен внеочередных выборов сельских, поселковых советов, а также выборы глав таких знаковых городов, как Бердянск, Днепродзержинск, Стаханов, Феодосия. У этих председателей тоже до октября этого года истекают четырехлетние полномочия. Что делать с ними?

Указаний об этом нет ни в законе, ни в Конституции. Я считаю, что дата выборов - последнее воскресенье октября соответствует ст. 141 редакции последнего закона о местных выборах... Все остальные целесообразности не основываются на законах.

Мне кажется, что выборы должны быть назначены 28 октября для всех советов городов, сел, поселков, в которых происходили внеочередные выборы в период с октября 2007 до сентября 2008 года.

Александр Сергиенко, директор Института города, категорически настаивает, что выборы в Киеве, согласно закону, должны состояться в мае этого года.

- 25 мая 2012 истекает срок полномочий Черновецкого. Выборы объявляются за 50 дней до даты голосования. Дата голосования назначается так, чтобы не было разрыва между полномочиями бывшего и новоизбранного головы. Это принцип законодательства. Власть должна быть непрерывной. Киевсовет после прекращения полномочий председателя не может заседать, потому что подпись председателя не является легитимной, полномочия закончилось. Поэтому любое законодательство предусматривает непрерывность власти. У нас в Киеве уже давно должны быть объявлены выборы мэра. Ну что тут скажешь? Не объявили и все... Как по мне, здесь теряются полномочия ВР. Согласно Конституции, выборы должны быть в последнее воскресенье мая.

А поскольку Рада не объявила, то народ должен определенным образом самоорганизоваться и провести выборы в Киеве.

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Итак, почему власти решили тянуть с объявлением даты выборов в Киеве, ведь присутствие, точнее, отсутствие Черновецкого стала притчей во языцех?.. Ответ очевиден. Регионалы сейчас полностью контролируют столицу. Таким образом, они не имеют никакого стимула проводить выборы. К тому же, рейтинг единственного реального кандидата от власти Попова отстает от рейтинга Кличко. И здесь возникает вопрос, почему Виталий Кличко, главный оппонент Попова, не слишком настаивает на проведении выборов мэра? Почему проводит кампанию с требованием назначить дату? Почему не устраивает громкий скандал? Четкая публичная позиция, а не комментарии на Фейсбуке, является показателем зрелости политика. А пока складывается впечатление, что должность столичного мэра - лишь объект политических торгов.

Маша Мищенко