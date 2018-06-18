Луценко 500 дней неволи принесли два позитивных ощущения

"Эти 500 дней неволи принесли два положительных ощущения. Первое - ощущение внутреннего комфорта, я думаю, говорю и делаю на 100% то, во что верю. Второе - благодаря тюремным испытаниям я убедился, что у меня лучшая в мире жена", - этот вручную написанный ответ Юрия Луценко на вопрос журналистов о моральном и физическом состоянии на 500-й день за решеткой, мы получили в перерыве во время сегодняшнего заседания Апелляционного суда Киева, который рассматривал жалобу экс-министра на приговор Печерского райсуда.

Пообщаться с Луценко сегодня было много желающих.

Первым этой возможностью воспользовался первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов, который посетил дом Фемиды вместе с двумя тезками и однопартийцами Александром Сочкой и Александром Дубовым, а также Олесем Донием и Юрием Грымчаком.

Турчинов и Луценко долго шептались в углу через клетку. И хотя конвой не оставил свой пост, все же немного расступился, деликатно отвернувшись от собеседников.

- Что вы обсуждали? - поинтересовались мы у господина Турчинова, когда он покидал заседание, так и не дождавшись сегодняшнего решения суда.

- У нас состоится форум оппозиционных сил 12 мая - это серьезное событие. И у Юры есть очень серьезные предложения к общей программе оппозиции, - сообщил соратник Тимошенко.

Лидер «Народной самообороны» впоследствии написал журналистам об этих предложениях:

"Я передал свое видение антикоррупционного пакета как программы действий оппозиции. Ключевым в 17 законодательных инициативах является введение нормы об отстранении от должностей судей, прокуроров и следователей, чьи процессы признаны Европейским судом как нарушившие права человека. За последние 5 лет - это около 600 таких решений. Поэтому речь идет о механизме люстрации от 1200 до 3600 судей (в зависимости от того, был суд коллегиальным или единоличным). Считаю это единственным эффективным методом возвращения украинского судопроизводства в рамки закона и прекращение "телефонного права" Администрации Президента и ГПУ".

По словам Турчинова, они с Луценко обсудили "еще много других организационных вопросов".

- По решению судьи относительно восстановления следствия, которое попросту отсутствовало во время предварительного рассмотрения в Печерском суде, уже сегодня можно будет понять, каков будет результат этого процесса, - добавляет бютовец.

- Вопрос списка не обсуждался? - уточняем у него.

- Нет, мы обсуждали серьезные вопросы. Сегодня вопрос списка не является главным. У нас еще есть время. Я думаю, у нас будет возможность включить туда исключительно достойных людей.

После Турчинова Луценко общается с Грымчаком, затем - с Донием.

- Следующий, - с улыбкой обращается экс-министр к собравшимся.

Тогда журналисты и воспользовались своей "порцией общения" с Юрием Витальевичем, передав ему письмо с вопросами. Кстати, доставить записку экс-министру - целая система. Сначала мы отдали ее брату Луценко Сергею, тот в свою очередь передал ее Олесю Донию, и когда последний пытался через клетку доставить ее адресату, конвой перехватил записку. Поэтому депутату пришлось передать ее защитникам и только тогда из рук адвокатов наше письмо смогло попасть к Юрию Витальевичу. Но все формальности были соблюдены.

Давая свою оценку отмене саммита в Ялте, что было сегодня событием номер один в стране, Луценко написал:

"То, что Янукович продолжает сжигать перед собой все мосты - его проблема. Жаль, что страдает от этого государство, которое стало заложником его мести и страха".

Кстати, попадание на суд к Луценко стало для журналистов неожиданностью. Сначала прессу не пустили в зал заседания, а предложили смотреть видеотрансляцию в конференц-зале, по схеме, которая была отработана во время апелляции Юлии Тимошенко.

Впрочем, новый председательствующий в процессе - судья Апелляционного суда г. Киева Иван Рыбак, который опоздал на 10 минут на заседание, дал добро на допуск прессы, правда, фото-и видеосъемку так и не позволил.

Следует добавить, что этот зал оказался намного больше того, где рассматривали жалобу Тимошенко на решение Печерского суда о ее аресте, куда журналистов пускали с боем. Поэтому если есть желание, в суде и места, и залы находятся.

Да и вообще Апелляционный суд города Киева - не маленькое помещение, которое, как оказалось, содержит и спортивный зал для сотрудников и, судя по сегодняшним "ароматам" жареной пищи, которые витали в помещении во время перерыва, - столовую.

В начале заседания экс-министр внутренних дел отказался заявлять отвод судье Рыбаку и прокурорам. Он пояснил, что пока нет никаких претензий к председательствующему. В то же время, есть претензии к прокурорам, но поскольку ранее в суде первой инстанции представление об их отводе отклонялись, то нет смысла делать этого сейчас.

- Считаю нужным оттянуть на себя всех балбесов-прокуроров, чтобы другим подсудимым повезло, - сказал он с улыбкой, имея в виду Виктора Клименко, Евгения Зинченко и Дмитрия Лобаня.

Защита просила Апелляционный суд отменить приговор Юрию Луценко и прекратить его уголовное преследование из-за отсутствия состава преступления.

Алексей Баганец отмечал, что судебное следствие судом первой инстанции было проведено неполно и с нарушениями, были допрошены не все свидетели. Звучали и фамилии бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра финансов Виктора Пинзеника, которые подписывали документы и которые фигурируют в уголовном деле, но не были допрошены судом.

Жена Ирина Луценко попросила суд пригласить сотрудников пенитенциарной службы и допросить на предмет непредставления лечения ее мужу.

- Хотелось бы услышать от медицинской части СИЗО, каким образом им удалось заразить моего мужа вирусным гепатитом TTV и скрывать от него диагноз.

Сам Юрий Луценко привел несколько железных аргументов в пользу необходимости проведения судебного следствия.

- Первое - приговор вынесен судьей, который не был независимым. Приговор был вынесен по сути незаконным составом суда, - отмечает экс-министр. - Когда только назначили Вовка на слушание моего дела, я сразу потребовал его отвода по той причине, что Вовк сам был фигурантом уголовного дела за совершение им должностных преступлений. Он сам ходил под криминалом, по которому судил меня. Уникальный, наверное, случай в украинском судопроизводстве. В такой ситуации, говорить, что в отношении меня был справедливый независимый суд просто смешно... У Вовка была ситуация: сажай или сядешь сам.

Обращаясь к судье, Луценко отметил:

- Прокуратура надеется, что вы быстро справитесь, и Янукович сможет и дальше спокойно бегать по пенькам.

Кроме того, Луценко отметил, что приговор Печерского суда не подтвержден ни одним показанием свидетеля или доказательством, исследованным на заседаниях.

- Но это цветочки. Ягодки - то, что мне не дали допросить 50 свидетелей. Евросуд определил это основанием для пересмотра дела, - добавил лидер "Народной Самообороны".

- Я способен доказать свою невиновность по каждой строке так называемого "приговора" так называемого "Печерского суда", - резюмировал Луценко.

Судья Рыбак 2 часа наедине советовался сам с собой о судьбе экс-министра и решил отказать ему и его защите в назначении судебного следствия по жалобе на приговор Печерского райсуда. Оснований для проведения следствия Рыбак не увидел.

15 мая Апелляционный суд Киева начнет по существу рассмотрение жалобы Юрия Луценко на приговор. В этот же день в другом здании Фемиды столицы будет рассматриваться и кассация Юлии Тимошенко.

Анна Ященко