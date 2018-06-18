Голодающие бютовцы: Тимошенко просит нас прекратить, но и мы ее просили

Давайте оставим вопрос, правильно или неправильно делают члены Батькивщины, что голодают. Верно ли это стратегически или стратегически неверно. Но сам факт массового голодания как выражения протеста и солидарности со своим лидером Тимошенко заслуживает внимания. После ставшей историей студенческой голодовки 1990 года такой коллективной акции никто не проводил. Но через двадцать лет после того студенческого подъема и через восемь лет после Оранжевой революции часть украинских граждан, а на момент написания материала – восемьдесят один человек – объявили голодовку в знак поддержки своего лидера Юлии Тимошенко. Как им там живется на воде без хлеба?

О том, как проходит его голодание, как в самый неподходящий момент ломается лифт, как задерживается «Скорая», ведет подробный блог депутат Киевсовета Александр Бригинец.

Сегодня ровно две недели, как ничего не ест и депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

Я голодаю тринадцатый день, - рассказывает она УНИАН. - Похудела на семь килограммов. Юлия Владимировна просила прекратить нас голодать. Но ведь и мы ее просили не делать подарков Януковичу и прекратить голод. Раз она решила, что может продолжить, значит, и мы можем. Скажу честно – работать непросто, я ведь глава фракции в Киевсовете. Все документы обсуждаю с помощниками и тогда принимаю решение. Но ведь нас много. Ездила в Борисполь. Если вы знаете, Белая Церковь, Бровары и Борисполь присоединились к акции. И это нас поддерживает.

Председатель Днепропетровской областной организации «Батькивщины» Вера Вернивор:

У нас только в Кривом Роге голодают пятьдесят пять человек. Всего по области шестьдесят пять. Я присоединилась к акции 28 апреля после суда в Харькове. Я там побывала и меня потрясла эта несправедливость. Иногда журналисты спрашивают: а кто вас контролирует. А я говорю: разве во время поста постящихся кто-то контролирует. Это ваша добровольная жертва. Точно также и тут. Мы должны как-то выразить свою поддержку Юлии Владимировне. Ну что мы можем еще сделать? И как мы можем показать репрессивной машине власти свое несогласие?

Роман Илык, первый член Батькивщины, присоединившийся к Тимошенко, Львов:

У нас голодают шестеро людей, двое вышли поскольку их увезла "скорая" и была опасность их жизни. Я главный организатор акции. У нас стоит палатка в центре Львова, там где стоит памятник Шевченко. 24 апреля вечером мы узнали, что Юлия Тимошенко голодает с 20 апреля. А 25 апреля я поставил первую палатку, и мы начали акцию солидарного голодания с Юлией Владимировной. Потом нашу акцию поддержали в Хмельницком, Киеве, Харкове...

Сейчас на площади возле Шевченко во Львове палаточный городок. Всего восемь палаток и голодающих и членов КОДа. В прошлую субботу здесь мы проводили заседание КОДа. Акция будет идти столько, сколько будет делать это Юлия Владимировна. В городке есть палатки Фронта Перемен и НРУ, УРП, партии Гражданская позиция, Свободы. Сегодня четверых забрала «скорая».

Честно говоря, моя семья была не в восторге от идеи, поскольку у меня прямые медицинские противопоказания, но я не вижу другой возможности выразить свое отношение к режиму. У нас ежедневно бывают журналисты. Многие идут на работу утром и заходят к нам. Спрашивают про самочувствие. Дважды к нам приезжали центральные немецкие телеканалы, польские. Вообще из Польши приезжало очень много журналистов. И все наши центральные телеканалы были.

Руслана Подольская, член Хмельницкой организации «Батькивщины», координатор акции:

Мы голодали с 27 апреля до вчерашнего обращения Юлии Тимошенко. Но поскольку она обратилась с просьбой сосредоточиться на партийной работе, с сегодняшнего дня в нашем палаточном городке нет постоянно голодающих. Одна из участниц, ветеран партии, председатель Красиловской организации «Батькивщины» была госпитализирована и находиться в кардиоцентре. Поскольку к нашей акции хотели присоединиться молодые девушки, не имеющие детей, и не очень здоровые люди, мы нашли такую форму, как эстафетное голодание. Человек приезжает, остается на день, два, три потом уезжает. Таких людей я всех не записывала, но их было больше двух десятков.

В нашей области голодали и в городе Каменец-Подольский. Одному человеку с неизлечимой болезнью мне пришлось отказать в акции. Акция прошла без единого инцидента. К нам присоединялись родители со взрослыми детьми, была семейная пара из Шепетовки, в которой муж — афганец.

И сейчас в городке стоит три палатки. Одна военная, где можно спать, две агитационых. Мы сами не обращались к нашему лидеру с просьбой прекратить голодовку, но те, кто посещал нас, ее сторонники составили текст телеграммы и собрали 486 подписей под обращением не помогать «действующей власти» и не ослаблять свое здоровье.

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В конце я позвонила лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву. Установлено, что он в советское время в лагере голодал дольше всех в мире — 303 дня.

Мустафа-эфенди, скажите, вы считаете, что голод эффективный способ борьбы?

Я хотел привлечь внимание к проблемам крымских татар. Думаю, что мне это удалось. Тогда все радиостанции мира начинались с новости, что Джемилев голодает сорок дней или семьдесят дней. У той власти были атрофированы все признаки человеческой сущности, и другого способа обратить внимание на проблемы не было. У Юлии Тимошенко немножко другие условия, но задача в общем-то понятная – против репрессий и произвола. Я уважаю ее выбор и вместе со всем демократическим миром солидаризируюсь с ней, но в своем официальном обращении 3 мая просил и прошу ее сейчас прекратить голодовку.

Маша Мищенко