За день до инаугурации у стен Кремля пролилась кровь

Тысячи людей снова пришли высказать несогласие с новым президентским сроком Владимира Путина. На этот раз продленным с 4 до 6 лет.

Многотысячная колонна протянулся вдоль улицы Большая Якиманка на несколько километров. Оппозиционеры начали шествие к уже традиционному месту проведения митинга - Болотной площади. И хотя заявленных миллионов шествие не собрало, но акция и без того в разы превышала согласованные с властями 5 тысяч участников. По подсчетам организаторов, на Якиманку пришло не менее 50 тысяч человек, хотя данные полиции свидетельствуют лишь о 8 тысяч. С количеством оппозиционеров не справлялись рамки металлоискателей, установленные перед местом начала шествия. В начале маршрута образовалась нешуточная пробка, что только подтверждает сообщения о том, что количество участников значительно превысило цифры, заявленные властями.

На марш пришли российские оппозиционные политики Борис Немцов, Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гари Каспаров, Михаил Касьянов, общественные деятели, блогеры. Среди обычных участников – снова было много молодежи, люди приходили подчас целыми семьями, с маленькими детьми в колясках. Участники акции пронесли по улице 50-метровую белую ленту, и, по сложившейся традиции раздавали всем пришедшим буклеты и белые ленточки. Шествие сопровождал барабанный бой, собравшиеся скандировали нелицеприятные для власти лозунги: «Россия без Путина!», «Путин – вор», «Милиция с народом – не служи уродам», «Жулики и воры – пять минут на сборы», «Путин – лыжи – Магадан», «Мы здесь власть».

Не менее красноречивыми были и надписи на плакатах: «Поздравляю Путина с победой над Россией и узурпацией власти», «Хватит врать и воровать», «Не пустим вора в Кремль», «Путин для России – путы» и другие.

По замыслу организаторов после шествия должен был состоятся антипутинский митинг на Болотной, где заранее была установлена небольшая сцена и звукоусиливающая аппаратура. Однако ему так и не суждено было состояться. На Малом Каменном мосту, откуда уже виднеются башни Кремля, непосредственно перед Болотной площадью марш встретили мощные кордоны полиции. ОМОН плотно перекрыл место провидения митинга и любые выходы в сторону Кремля. На сцену не смогли пройти даже организаторы шествия. Вдруг кто-то из толпы призвал идти на Кремль, который в этот день, стал, казалось, осажденной крепостью. Все подступы к нему были перекрыты двойными рядами тяжелых грузовиков полиции и уборочной техники. Перед ними разместились с десяток шеренг бойцов внутренних войск и ОМОНА. Естественно, началась давка, которая переросла в жестокие стычки с полицейскими. В бойцов ОМОНа полетели камни, те в ответ бросались на толпу с резиновыми дубинками, выхватывая из толпы отдельных митингующих.

В результате задержаны более 400 человек, многие получили тяжелые травмы (как пишут в Твиттере учасники акции, у некоторых -- переломы рук). Среди потерпевших оказались также 30 полицейских, трое из них госпитализированы.

- У нас сегодня нет выбора - или оставаться на Болотной, или еще на шесть лет отдать страну жуликам и ворам. Я считаю, что мы не должны уходить. Мы не уйдем, - заявил С.Удальцов добравшись до сцены после первых задержаний.

Но полицейские схватили его прямо на сцене и под крики толпы «позор!» отнесли в автозак. Позже тут были задержаны и Алексей Навальный с Борисом Немцовым. Как пояснили в полиции, их схватили за организацию провокаций, связанных с призывами к массовым нарушениям общественного порядка.

К вечеру Следственным комитетом России по факту незаконных призывов, а также в связи с оказанием сопротивления и причинением телесных повреждений сотрудникам полиции» против активных участников «Болотной революции» были возбуждены уголовные дела. А значит, самым активным участникам акции протеста вполне возможно грозит уже не просто 15 суток ареста, но и более серьезное наказание.

Вместе с тем очевидно и другое: третий президентский срок Путина так же, как и канун его инаугурации, будет очень беспокойным. Протестная волна в России затихла лишь на время, но не сошла на убыль. И совсем не сложно догадаться, на что готовы будут завтра те, кто сегодня бросал камни в ОМОН.

Да, частично голос оппозиции услышан властями, и отдельные требований поспешили удовлетворить после зимних многотысячных митингов (упрощена регистраций партий, снова пройдут выборы губернаторов). В будущем это позволит оппозиции на равных принимать участие в борьбе за симпатии россиян. Но дотерпит ли она до следующих президентских и парламентских выборов? Ведь ближайшие из них пройдут, как известно, не раньше 2016 года.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в Москве

Фото автора/Ridus.ru/РИА "Новости"