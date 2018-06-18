Вехи недели. Синяки Тимошенко, взрывы в Днепропетровске и немолчание Европы

Тимошенко в центре внимания

Информация об избиении Юлии Тимошенко во время перевозки из Качановской колонии в харьковскую больницу возымела эффект информационной бомбы. Соратники Юлии Владимировны вместе со своими союзниками из «Фронта змин» заблокировали работу Верховной Рады, требуя расследования инцидента. Европейские политики требуют послаблений для Юлии Владимировны, при этом прямо намекая, что отказ присутствовать на матчах Евро-2012 в Украине – это только цветочки.

По очевидным причинам в ситуации вокруг Тимошенко много недоговоренного, и эта пустота заполняется участниками политического процесса. Симпатики Юлии Владимировны все объясняют беспределом власти, оппоненты – утверждают, что речь идет о спланированной провокации. Личное отношение к лидеру «Батькивщины» и степень информированности о происходящем в пенитенциарной системе – вот, пожалуй, ключевые факторы восприятия происходящего.

Показательной выглядит ситуация вокруг омбудсмена. Нина Карпачева, 14 лет бывшая Уполномоченным Верховной Рады по правам человека, оказалась не у дел, после чего охотно подтвердила наличие гематом на теле Тимошенко и била во все колокола из-за перевода из камеры экс-премьера ее сокамерницы. Представители власти не нашли ничего лучшего, чем привести к присяге нового омбудсмена Валерию Лутковскую во время т. н. чрезвычайного заседания заблокированного парламента. В результате и легитимность, и авторитет Лутковской в новом качестве оказались под сомнением. По правде говоря, не хочется даже мешать власти и оппозиции играть в поддавки, но на кону стоит судьба 45-миллионного государства. Неужели наши политики не видят, как быстро в современном мире заполняется вакуум власти, даже если руководство страны периодически играет мускулами? Похоже, в Украине самым актуальным видом весенних работ становится прививка патриотизма тем, кто называет себя элитой страны.

«Привет» из Днепропетровска

Серия взрывов в областном центре потрясла всю страну. Группа злоумышленников, мотивация которых пока еще не ясна, заложила фугасные заряды в бетонные урны. Три десятка пострадавших разной степени тяжести, к счастью, ни одного погибшего – это только арифметические показатели, как и четыре версии взрывов и трое подозреваемых, фотороботы которых распространила СБУ.

Учитывая особенности использования взрывов на постсоветском пространстве (в России и Беларуси), команде Януковича целесообразно дистанцироваться от Путина и Лукашенко. Конечно, если курс на евроинтеграцию не является показушным.

Европа не молчит

В Старом Свете быстро припомнили первому вице-премьеру Валерию Хорошковскому его прошлое во главе СБУ. Заодно европейские СМИ провели мастер-класс для украинских политиков, ловко интерпретировав слова Валерия Ивановича в соответствии с текущим политическим моментом. Получилось, что тот выразил готовность поменять освобождение Тимошенко на ратификацию Соглашения об ассоциации Украина – ЕС, хотя ничего подобного Хорошковский не говорил. Журналист EurActiv, конечно, извинился перед высокопоставленным украинским чиновником, сославшись на сложности перевода, однако неприятный осадок остался.

Ситуация с Хорошковским отлично иллюстрирует настроения в Европейском Союзе. Тамошние политики практически в унисон со многими гражданами Украины выразили поддержку Тимошенко, а немецкие властители, включая канцлера Ангелу Меркель, заявили о возможности бойкотирования Евро-2012.

Интересно, что недоумение нахождением Юлии Тимошенко в колонии выказал и российский президент Дмитрий Медведев, готовящийся стать премьером. Похоже, наша власть оказалась в геополитических клещах, и этот расклад не сулит ей ничего хорошего.

Евгений Магда