Акция в поддержку Тимошенко: Януковичу передали "повестку" в суд

Юлию Владимировну избили в тюрьме, и чтобы в этом никто не сомневался она позволила сфотографировать себя. Избиение ЮВТ тюремщиками вызвало новую волну европейской критики в адрес украинской власти - уже куда более жесткую, чем раньше. Это также начало мобилизовывать оппозицию и сторонников Тимошенко.

Сегодня по центру Киева прошлась колонна из нескольких тысяч сторонников Тимошенко и тех, кто выступает против политических репрессий. Власть пыталась заглушить протестантов громкими маршами советских времен, но это не мешало людям хаять режим... Акция проходила под флагами "Батькивщины" и "Фронту змін" - как реальное проявление объединения этих двух политсил. Правда, знаменосцы "Фронту змін" вели себя так, чтобы, не дай Бог, их символика не перемешалась с флагами "Батькивщины".

Люди кричали: "Зека - на нары", "Хама - на нары", "Банду прочь!", "Правду за решеткой не скрыть". Впереди колонны гордо шагали нардепы Турчинов, Павловский, Доний, Пашинский, Яворивский, голодающий депутат Киевсовета Александр Бригинец.

- Не может быть такая власть в европейской стране, - звучало из колонок. - Янукович - изгой, с которым уже никто не хочет садиться за один стол. Долой гестапо из Украины!

Некоторые бабушки едва передвигались. Кто-то от старости, кто от болезни. Но они шли. И выглядели так, словно готовы умереть за "свою Юлю" уже здесь и сейчас. Видимо, пока другие политики могут в этом только позавидовать ЮВ, поскольку она пока устойчиво сохраняет свое фан-крыло, хотя уже девятый месяц находится за решеткой.

Яценюка рядом с Турчиновым не было. Он вместе с другими депутатами блокирует трибуну Верховной Рады.

- По всей Украине поднимаются люди, проходят массовые акции, в поддержку Юли объявляют голодовку, - говорит Турчинов, у которого уже совсем мокрая рубашка от пота.

- Вы сами не собираетесь голодать? - спрашивают журналисты.

- Это будет как последний аргумент. Многие депутаты готовятся к голодовке, но нужно быть готовыми к более жесткой борьбе.

Александр Бригинец уже третьи сутки голодает, говорит, что ему от этого "хорошо".

- Это всего лишь третий день. Пью только воду. Юлия Владимировна голодает уже восьмой. И ее условия голодания значительно хуже, поскольку она не находится в окружении единомышленников, у нее нет качественной воды для питья. Завтра, на четвертый день, собираюсь ехать на суд Юлии Владимировны. Потом посмотрю, если хватит сил, то буду лежать в палатке под Качановской колонией... Тем более что выходные дни. Люди, которые уже голодали в свое время, например, Олесь Доний, говорят, что молодой сильный человек может без еды прожить без проблем семь дней. А я себя считаю молодым и сильным человеком, поэтому все будет хорошо. Но в этой борьбе нужны силы, поэтому голодать всем не стоит.

Колонна митингующих с Европейской площади мимо Кабмина направилась на Банковую к Администрации президента, чтобы передать Януковичу "повестку № 2" в суд.

- Это повестка, которая вызывает на суд организаторов преступления против украинского народа, - сообщает Турчинов. - Тех, кто развязал в Украине политические репрессии, кто издевается над лидерами оппозиции, над политзаключенными. Они должны ответить по украинским законам, Конституции. На этом суде не будет таких судей, как Киреев, а будут честные судьи, честные обвинения, базирующиеся исключительно на законах Украины.

Среди прочих на суде будут судить и Януковича, говорит он, это будет происходить, возможно, в центре Киева на Майдане Незалежности.

В самой повестке написано: "Вызывается в суд в качестве обвиняемого по статьям: посягательство на территориальную целостность Украины, государственная измена, побои, пытки и истязания Юлии Тимошенко и всего народа Украины, незаконное лишение свободы Юлии Тимошенко и Юрия Луценко свободы, злоупотребление властью, превышение власти".

Милиция сначала охраняла здание парламента, поскольку первоначально сообщалось, что колонна протестующих пойдет туда, но они отправились прямо к президенту. Наверное потому, что на самом деле все решается в АП... Поэтому власть быстро начала перебрасывать милицию на Банковую. Несколько депутатов хотели было пройти в АП, чтобы передать Януковичу "повестку", но милиция их не пускала. Возникла потасовка. Однако нардепы все-таки прорвались к АП, правда, только до ворот. Возле Админстрации закрыли двухметровые ворота, чтобы простой смертный туда даже приблизиться не мог.

На акцию пришли и "свободовцы" Андрей Ильенко и Андрей Мохник, которых вчера "Беркут" задержал из-за того, что они высказывали свою позицию относительно антиукраинского российского фильма "Матч". Их отпустили вчера же ночью, но возбудили против них уголовное дело "по факту группового хулиганства".

Параллельно президента пикетировали противники гей-парада, который состоится в Киеве в двадцатых числах мая.

- Украинцы сообщили зеку, что он навлекает на себя народный суд, - звучало из колонок.

Далее участники акции отправились на Майдан Незалежности - символическое место для оппозиции... Там народ уже начал возмущаться самим собой: мол, на акции уже надо выходить с вилами и граблями, только тогда мы победим.

- А пока мы будем собираться что-то делать, неизвестно, что с ней (Юлией Тимошенко) будет. Надо что-то делать, - кричали женщины Турчинову и остальным вождям.

Пока в Киеве проходила акция, в Днепропетровске звучали взрывы... Янукович прельстился российским сценарием?

Оксана Климончук

Фото УНИАН