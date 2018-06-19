Борис Немцов: Украину я представляю в виде грузовика

Российский оппозиционный политик Борис Немцов представил в УНИАН книгу «Исповедь бунтаря» и дал оценку политическим событиям в России и Украине…

Борис Ефимович веселый и нарочито свеженький (в подтверждение слуха о том, что любой московский политик имеет своего косметолога) приветствовал журналистов. Ему нравится Киев и он рад встретиться по такому приятному поводу как презентация собственной книги. «Исповедь бунтаря», по словам автора, - «итог прошедших потрясений и самой откровенной политической публицистикой в России последнего времени». В ней описаны события как времен президентства Бориса Ельцина, так и Владимира Путина. При этом, отметил Борис Немцов, значительное внимание уделено и событиям в Украине, в частности Помаранчевой революции.

Бориса Немцова встречали хорошо. Вопросы едва уместились во время, отведенное на пресс-конференцию. Наиболее интересные из них мы публикуем.

На днях Виктор Ющенко сказал, что официальная Москва тормозит расследование дела о его отравлении. Комментируя это, Виктор Черномырдин заявил, что украинская сторона никогда не обращалась по подобному вопросу к российской Генпрокуратуре. Каков Ваш взгляд на эту ситуацию?

Я бы хотел, чтобы это злодейское преступление было раскрыто. И я бы хотел, чтобы его раскрывали не только за три недели до выборов. А чтобы все-таки этим занимались постоянно. А то я заметил, как только выборы, то активизируется правоохранительные органы. Что касается причастности России, то в случае прямого обращения Генпрокуратуры Украины к Генпрокуратуре России, а лучше прямого обращения Виктора Ющенко к Владимиру Путину (ведь у нас в стране ничего без Путина не делается), российской Генпрокуратуре придется давать информацию. Я не знаю, было ли такое обращение со стороны Украины, думаю, что Черномырдин знает лучше. Но думаю, что при прямом обращении к Путину вопрос будет сдвинут с мертвой точки.

Тем более, что отношения сейчас у двух президентов вполне конструктивные.

Вы были советником Виктора Ющенко. Что бы вы посоветовали Виктору Андреевичу сейчас?

Вы хотите, чтобы я через УНИАН советовал? Это, конечно, лучший способ общения. Я считаю, что у Украины был судьбоносный момент, это Помаранчевая революция 2004 года. Тогда решался вопрос, будет ли Украина авторитарной или будет демократической. Вопрос был решен в пользу второго варианта. И сейчас, кто бы не победил, я убежден, что курс на демократизацию, движение в сторону Европы сохранится. Насколько я понимаю, через несколько дней будет саммит ЕС – Украина, и, насколько я понимаю, ни одна серьезная политическая сила не только не препятствует этому курсу, но и полностью его поддерживает. Насколько я знаю, как и украинский народ. Ведь большинство граждан Украины выступает за евроинтеграцию. Моя миссия была закончена уже тогда. Я отчетливо понимал, что у нас с вами путь к свободе и процветанию будет длинным и ухабистым. И если кто-то думал, что после победы на Майдане все заживут счастливо и в достатке, то это была наивно. Романтизм и наивность нам свойственны, равно как и вера в чудо. Но это наивно. Я тепло отношусь к Украине. И я был за коалицию Ющенко и Януковича, считая, что это объединяет страну, гармонизирует отношения с Россией и сохраняет курс на Европу. Кроме того, я выступал за отставку Тимошенко с поста премьер-министра. Потому что я считаю, что Юлия Владимировна - человек, конечно, выдающийся и очень даже сексапильный политик. Но ее действия наносили разрушительный эффект экономике Украины. Я не хочу заниматься пропагандой, но она претендует на книгу рекордов Гиннеса, поскольку за семь месяцев цветущую и растущую экономику довести до кризиса, это надо быть очень энергичным человеком. Я выступал за ее отставку, Ющенко долго колебался, потом все-таки это решение принял. И оно было правильным. Что касается нынешних советов. Я видел слоган: "закон един для всех". Неплохой слоган, еще хорошо, чтобы он действовал, хорошо бы, чтобы в и России действовал.. У нас же все по понятиям: Рома Абрамович Челси командует и в Лондоне живет, а такой же, как он, Ходорковский варежки шьет в Краснокаменске. Это жизнь по понятиям называется». Так что закон один для всех - это хорошо. Так, что главное - это сохранять курс и быть более твердым и решительным. Мне кажется, что это важно.

Но, несмотря ни на что, я бы сделал такое сравнение. Украину я представляю в виде грузовика. Он едет по ухабистой дороге, за рулем Тимошенко, Ющенко и Янукович, они ругаются, отбирают друг у друга руль, от этого сорок пять миллионов человек в кузове трясет, им несладко, но грузовик едет в Европу. Россия - тоже грузовик, за рулем – Путин, в кузове сто сорок миллионов и едут они вроде бы спокойно по хорошему твердому льду. И все бы ничего, если бы не знать, что толщина льда зависит только от одного фактора: цены на нефть.

Правда ли, что ваша книга запрещена в Беларуси?

Я персона нон-грата в Беларуси с 2002 года. Я угрожаю здоровью, жизни граждан Беларуси. В октябре заканчивается пятилетний срок моего почетного статуса. И мое отношение к Лукашенко не изменилось. То, что он последний диктатор Европы – это банальность. А небанальность то, что это человек, который больше всех обманывал Россию по сравнению с другими. И, по-моему, он Россию просто презирает. Он к России относится как к придатку, который из-за своей лоховатости бесплатно поставляет газ за разговоры о славянском братстве. Масштабы субсидий России Беларуси поражают воображение. Мы просусбидировали экономику этой страны на 80 миллиардов долларов. Мы поддерживаем своими руками режим, который нас ненавидит. Только недавно Путин осознал всю пагубность такой политики и стал вести иную. Да, моя книга там запрещена, там есть моменты, которые могут взбесить Лукашенко. Но она продается там подпольно.

Генпрокуратура заявила, что арестованы десять человек по обвинению в убийстве Анны Политковской. Дело сдвинулось с места, или просто решили назначить виноватых?

Это просто национальное позорище. Они решили назвать имена убийц. Двое из виноватых в день убийства вообще в тюрьме сидели. И все это ко дню рождения Анны сделать. Мне стыдно за все это. И как им верить после всего этого, я просто не знаю.

О сути политической жизни в России и ее оппозиции…

Проблема российской оппозиции в том, что она никогда не была консолидированной. Украинская оппозиция была вместе в 2004 году, я это видел своими глазами. Потом понятно: Мороз стал тянуть в одну сторону, Тимошенко - в другую, Ющенко - в третью. В России не было ни одного момента такого единства за исключением 19 августа 1991 года. Тогда, когда был Ельцин на танке и вся оппозиция рядом. Это была первая цветная революция на постсоветском пространстве. Ее тогда просто так не назвали. Назвали путчем и так далее. Но это была мирная революция, когда Ельцина защитила демократия. После этого не было момента, чтобы оппозиция объединилась. Отсюда и итог: на парламентские выборы идут две партии: СПС и Яблоко. 15 лет переговоров с Григорием Алексеевичем (Явлинским, руководителем «Яблока» – авт.) ни к чему не привели. Причем вели эти переговоры разные люди: Гайдар, и я, и Белых. У меня сложилось мнение, что скорее евреи договорятся с арабами, чем русские евреи между собой. Это печальная история, но это Россия…

Теперь что касается президентских выборов. Мало у кого есть сомнения, что президентом будет тот, кого назначит Путин. Выборы у нас носят фарсовый храктер. Недавно был опрос среди россиян: готовы ли вы поддержать любого приемника Путина. Заметьте, как вопрос сформулирован: не преемника Иванова, преемника Медведева, а любого. Как вы думаете, сколько россиян ответила утвердительно? Сорок процентов. Вот например, если лабрадор Кони (собака Путина - авт.) будет преемником… Знаете, главный политик России после Путина он и во всех переговорах участвует, про него беспрепятственно пишут журналисты, даже его будут поддерживать сорок процентов. Понятно, что эта коррумпированная власть, которая будет бояться, что отнимут власть и деньги, и она будет вести себя гораздо жестче, чем во время парламентской кампании. Для нас важна парламентская кампания. Что же касается президентской... Посмотрите, сколько у нас претендентов. У нас кандидаты в президенты: Касьянов, Медведев, Буковский, Гарри Каспаров…Моя позиция: это позор и издевательство, и участие в этой клоунаде – непристойно. Если вы хотите участвовать, нужно отобрать одного кандидата, устроить праймериз. Ну в небольших городах, куда вертикаль путинская не дошла. Это пока еще не Беларусь, это близко, но не Беларусь. Лукашизация России происходит. Очевидная идея, но ее не приняли. Я понимаю, что объективных предпосылок для появления мощного и популярного лидера еще не вызрели. Но с другой стороны, мне стыдно, что в среде демократов нет очевидного понимания, но есть личная амбиция.

Записала Маша Мищенко