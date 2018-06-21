Видео с «поцелуем Тимошенко»: как сработают грязные технологии
Такое видео готовится заранее, спецслужбами: сначала просматривает руководство, отпускают мужские шутки, а потом уже «сливают» журналистам на непрестижные каналы.
Вчера сайт УНН обнародовал видео, на котором человек, как бы похожий на Юлию Тимошенко, свободно передвигается по тюремной камере. На записи также фигурирует человек, в облике которого веб-ресурс разглядел сходство с народным депутатом, защитником Тимошенко Сергеем Власенко. Ролик заканчивается более чем дружеским поцелуем обоих. Низкокачественное видео, датированное 15 декабря 2011 года, всколыхнуло Интернет. И по странному стечению (или все же закономерно?) - появилось оно после того, как Юлия Тимошенко заявила об избиении и фальшивом интервью. В тот же день экс-премьер объявила голодовку.
В БЮТ уверяют, что видео - фальшивка.
"Оно было запущено с целью отвлечь внимание общественности от важных вещей. От того, что Юлию Тимошенко посадили на семь лет за подписание документа, оригинала которого нет в материалах дела, за надуманное дело ЕЭСУ, наконец - от того, что ее без разрешения тащили в больницу и избили. У нее гематома на животе и синяки на руках. Все это хотят перебить этой фальшивкой, нас хотят втянуть в комментирования, в обсуждения, в опровержения, чтобы скрыть репрессии против лидера оппозиции", - рассказывает Сергей Власенко.
Сами тюремщики говорят, что видео с «поцелуем Тимошенко» - вроде как настоящее.
Какова вероятность подлинности этого видео? Было ли его появление ответом на заявление об избиении? Есть ли предел грязных технологий и чернухи, которые могут быть вброшены в информпространство сегодня? С этими вопросами мы обратились к политтехнологам и политологам.
Виктор Небоженко, политолог
Я УДИВЛЯЮСЬ, ПОЧЕМУ НЕ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ТАМ ЛАЗАРЕНКО С ТИМОШЕНКО ОБНИМАЕТСЯ
Это видео - обычная провокация, которая сопровождается пропагандистскими заявлениями с целью дискредитации человека, сидящего в тюрьме. Так обычно все фашистские режимы делают. Так делал Гитлер, так делал Сталин, так делал Муссолини. Это очень старая технология. Еще в 1930-х годах показывали концентрационные лагеря с комнатами, где люди живут хорошо, радуются и даже цветы разводят. То же самое было в ГУЛАГе. Партия регионов ничего нового не придумала. Я удивляюсь, почему они не показали, что там Лазаренко ходит с ней обнимается.
Любой авторитарный режим пытается унизить своих противников. Если этот режим сменит другая диктатура, то мы увидим избитого до крови Януковича, но при этом с цветком в руках (искусственным, конечно), и он расскажет, как ему хорошо живется и как его кормят 4 раза в день. Это известный метод расправы с политическими противниками.
Так же сейчас показывают по телевидению заключенных иранских тюрем, и они говорят, что им там лучше, чем на свободе.
Такое видео готовится заранее, спецслужбами. Сначала просматривается руководство, отпускают мужские шутки, а потом уже "сливают" журналистам в полугосударственные или непрестижные каналы. Потому что престижная и уважаемая пресса не захочет в этом пачкаться.
Я думаю, появление этого видео связано с Европейским судом по правам человека, заседание которого приближается.
Вы видели, как журналист сделал тайную видеосъемку из Лукьяновкого СИЗО, и это сразу постарались замять, не допустить распространения этого видео, чтобы только о нем не говорили. Зато съемку с человеком, похожим на постаревшую на 30 лет Тимошенко и "игривым Власенко", конечно, разместили на всех возможных каналах.
Это политическая борьба. И плохо закончат те, кто это делал.
Это никак не повлияет на рейтинг Тимошенко. Она как имела своих 15-17%, так они и сохранятся.
Олег Покальчук:
ЛЮДЯМ В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ ГЛУБОКО ПОФИГ, ЧТО ВБРАСЫВАЮТ В СМИ
Я думаю, здесь ситуация 50 на 50. 50% - что это фальшивка, 50% - что это реальное видео.
Если говорить о реакции общества, то те, кто ищет повода возмутиться - возмутятся, а те, кто не будут этому доверять - не поверят, даже если это правда.
Это никак не повлияет на рейтинг. Сегодня любая технология, любые заявления усилят эмоции тех людей, которые верят в Тимошенко, но количество "верующих" не увеличится.
Людям в большинстве глубоко пофиг, что вбрасывают в СМИ. Если брать, скажем, сельскую массу, то есть районы, где телевизора нет. Например, в Житомирской области. Что уж говорить об Интернете... Поэтому интерес людей к политическим процессам очень сильно преувеличивается и всегда искусственно раздувается всеми сторонами.
У 48-миллионного народа - немного другие заботы. В селе сейчас вопрос номер один - картошка, номер два - цены на молоко.
Нет СМИ, которые не хотели бы заработать на предвыборном процессе. Все СМИ будут включаться в технологические цепочки, в зависимости от уровня их известности и технологических возможностей.
Наш читатель и зритель уже приучен к тому, что единственная привлекательная информация для него чернуха. Человеческая психика так устроена, что она на чернуху реагирует живее.
Технологи, которые обслуживают Тимошенко, и любые другие, исповедуют принцип: надо, чтобы человека постоянно вспоминали. Неважно, в каком контексте - плохом, хорошем. Если Луценко и Тимошенко будут себе тихо сидеть, то через пару недель их забудут. Поэтому они постоянно должны что-то вытворять, заявлять, есть для этого основания или нет. Они совершенно не понимают природы нынешней власти. Если бы понимали, то, наверное, иначе себя вели. Эта власть не может показать слабость ни в коем случае.
Кроме того, наши "сидельцы" очень сильно переоценивают роль Запада. Заявления отдельных лиц в Европе, также должностных, сторонники Тимошенко и Луценко выдают за мнение Запада. Но Западе сколько людей - столько и мнений.
Дмитрий Корчинский:
У НАС 15 ЛЕТ ИСПОЛЬЗУЮТ ЧЕРНУХУ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
Видеокамера за Тимошенко, безусловно, следит. Но в подлинность этого видео я не верю.
Была применена технология, чтобы люди больше обсуждали поцелуй Тимошенко, чем ее избиение.
Я немного знаком с ситуацией в пенитенциарных учреждениях, поэтому склонен считать, что такое избиение вполне могло произойти.
У нас чернуху используют лет 15 как основной метод политической борьбы и доиспользовались до того, что она уже не работает. В Украине почти не работает публичный компромат.
Думаю, эта ситуация в целом повысит и рейтинг Тимошенко, и рейтинг БЮТ.
Я далеко не сторонник Юлии Тимошенко, но эта ситуация возмутила даже меня. Я считаю, что все, кто это допустил - от вертухая до президента, - должны понести ответственность.
Я откровенно боюсь: если они позволяют себе такое с бывшим премьер-министром, за плечами которого большая парламентская фракция, за которой следит Европа, пресса, это означает, что любого другого заключенного они спокойно могут убить, как только им этого захочется.
Юлия Тимошенко - женщина волевая. Если она упрется с этой голодовкой, то боюсь, что может довести его до конца. И ее голодовка будет значительно действеннее, чем голодовка Луценко - за судьбой Юлии Тимошенко тщательно наблюдают и у нас, и в Европе.
Денис Богуш:
РЕЧЬ ИДЕТ О ПЫТКАХ В ТЮРЬМЕ
Сложно сказать, настоящее ли это видео или нет. Возможно, и настоящее.
Нет сомнений, что это технология в ответ.
Как это ни цинично, но эта ситуация повысит рейтинг Юлии Тимошенко и БЮТ.
Перед нами сейчас разыгрывается идея о подлинности видео. Но это другой вопрос. Главное - говорится о пытках в тюрьме. Все за рубежом понимают, что это пытки.
Ситуация, в которой оказалась власть и Тимошенко - патовая. Здесь любые действия ведут к худшему результату.
Анна Ященко