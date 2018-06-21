Видео с «поцелуем Тимошенко»: как сработают грязные технологии

Вчера сайт УНН обнародовал видео, на котором человек, как бы похожий на Юлию Тимошенко, свободно передвигается по тюремной камере. На записи также фигурирует человек, в облике которого веб-ресурс разглядел сходство с народным депутатом, защитником Тимошенко Сергеем Власенко. Ролик заканчивается более чем дружеским поцелуем обоих. Низкокачественное видео, датированное 15 декабря 2011 года, всколыхнуло Интернет. И по странному стечению (или все же закономерно?) - появилось оно после того, как Юлия Тимошенко заявила об избиении и фальшивом интервью. В тот же день экс-премьер объявила голодовку.



В БЮТ уверяют, что видео - фальшивка.



"Оно было запущено с целью отвлечь внимание общественности от важных вещей. От того, что Юлию Тимошенко посадили на семь лет за подписание документа, оригинала которого нет в материалах дела, за надуманное дело ЕЭСУ, наконец - от того, что ее без разрешения тащили в больницу и избили. У нее гематома на животе и синяки на руках. Все это хотят перебить этой фальшивкой, нас хотят втянуть в комментирования, в обсуждения, в опровержения, чтобы скрыть репрессии против лидера оппозиции", - рассказывает Сергей Власенко.



Сами тюремщики говорят, что видео с «поцелуем Тимошенко» - вроде как настоящее.



Какова вероятность подлинности этого видео? Было ли его появление ответом на заявление об избиении? Есть ли предел грязных технологий и чернухи, которые могут быть вброшены в информпространство сегодня? С этими вопросами мы обратились к политтехнологам и политологам.



Виктор Небоженко, политолог



Я УДИВЛЯЮСЬ, ПОЧЕМУ НЕ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ТАМ ЛАЗАРЕНКО С ТИМОШЕНКО ОБНИМАЕТСЯ



Это видео - обычная провокация, которая сопровождается пропагандистскими заявлениями с целью дискредитации человека, сидящего в тюрьме. Так обычно все фашистские режимы делают. Так делал Гитлер, так делал Сталин, так делал Муссолини. Это очень старая технология. Еще в 1930-х годах показывали концентрационные лагеря с комнатами, где люди живут хорошо, радуются и даже цветы разводят. То же самое было в ГУЛАГе. Партия регионов ничего нового не придумала. Я удивляюсь, почему они не показали, что там Лазаренко ходит с ней обнимается.



Любой авторитарный режим пытается унизить своих противников. Если этот режим сменит другая диктатура, то мы увидим избитого до крови Януковича, но при этом с цветком в руках (искусственным, конечно), и он расскажет, как ему хорошо живется и как его кормят 4 раза в день. Это известный метод расправы с политическими противниками.



Так же сейчас показывают по телевидению заключенных иранских тюрем, и они говорят, что им там лучше, чем на свободе.



Такое видео готовится заранее, спецслужбами. Сначала просматривается руководство, отпускают мужские шутки, а потом уже "сливают" журналистам в полугосударственные или непрестижные каналы. Потому что престижная и уважаемая пресса не захочет в этом пачкаться.



Я думаю, появление этого видео связано с Европейским судом по правам человека, заседание которого приближается.



Вы видели, как журналист сделал тайную видеосъемку из Лукьяновкого СИЗО, и это сразу постарались замять, не допустить распространения этого видео, чтобы только о нем не говорили. Зато съемку с человеком, похожим на постаревшую на 30 лет Тимошенко и "игривым Власенко", конечно, разместили на всех возможных каналах.



Это политическая борьба. И плохо закончат те, кто это делал.



Это никак не повлияет на рейтинг Тимошенко. Она как имела своих 15-17%, так они и сохранятся.



Олег Покальчук:



ЛЮДЯМ В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ ГЛУБОКО ПОФИГ, ЧТО ВБРАСЫВАЮТ В СМИ



Я думаю, здесь ситуация 50 на 50. 50% - что это фальшивка, 50% - что это реальное видео.



Если говорить о реакции общества, то те, кто ищет повода возмутиться - возмутятся, а те, кто не будут этому доверять - не поверят, даже если это правда.



Это никак не повлияет на рейтинг. Сегодня любая технология, любые заявления усилят эмоции тех людей, которые верят в Тимошенко, но количество "верующих" не увеличится.



Людям в большинстве глубоко пофиг, что вбрасывают в СМИ. Если брать, скажем, сельскую массу, то есть районы, где телевизора нет. Например, в Житомирской области. Что уж говорить об Интернете... Поэтому интерес людей к политическим процессам очень сильно преувеличивается и всегда искусственно раздувается всеми сторонами.



У 48-миллионного народа - немного другие заботы. В селе сейчас вопрос номер один - картошка, номер два - цены на молоко.



Нет СМИ, которые не хотели бы заработать на предвыборном процессе. Все СМИ будут включаться в технологические цепочки, в зависимости от уровня их известности и технологических возможностей.



Наш читатель и зритель уже приучен к тому, что единственная привлекательная информация для него чернуха. Человеческая психика так устроена, что она на чернуху реагирует живее.



Технологи, которые обслуживают Тимошенко, и любые другие, исповедуют принцип: надо, чтобы человека постоянно вспоминали. Неважно, в каком контексте - плохом, хорошем. Если Луценко и Тимошенко будут себе тихо сидеть, то через пару недель их забудут. Поэтому они постоянно должны что-то вытворять, заявлять, есть для этого основания или нет. Они совершенно не понимают природы нынешней власти. Если бы понимали, то, наверное, иначе себя вели. Эта власть не может показать слабость ни в коем случае.



Кроме того, наши "сидельцы" очень сильно переоценивают роль Запада. Заявления отдельных лиц в Европе, также должностных, сторонники Тимошенко и Луценко выдают за мнение Запада. Но Западе сколько людей - столько и мнений.



Дмитрий Корчинский:



У НАС 15 ЛЕТ ИСПОЛЬЗУЮТ ЧЕРНУХУ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ



Видеокамера за Тимошенко, безусловно, следит. Но в подлинность этого видео я не верю.



Была применена технология, чтобы люди больше обсуждали поцелуй Тимошенко, чем ее избиение.



Я немного знаком с ситуацией в пенитенциарных учреждениях, поэтому склонен считать, что такое избиение вполне могло произойти.



У нас чернуху используют лет 15 как основной метод политической борьбы и доиспользовались до того, что она уже не работает. В Украине почти не работает публичный компромат.



Думаю, эта ситуация в целом повысит и рейтинг Тимошенко, и рейтинг БЮТ.



Я далеко не сторонник Юлии Тимошенко, но эта ситуация возмутила даже меня. Я считаю, что все, кто это допустил - от вертухая до президента, - должны понести ответственность.



Я откровенно боюсь: если они позволяют себе такое с бывшим премьер-министром, за плечами которого большая парламентская фракция, за которой следит Европа, пресса, это означает, что любого другого заключенного они спокойно могут убить, как только им этого захочется.



Юлия Тимошенко - женщина волевая. Если она упрется с этой голодовкой, то боюсь, что может довести его до конца. И ее голодовка будет значительно действеннее, чем голодовка Луценко - за судьбой Юлии Тимошенко тщательно наблюдают и у нас, и в Европе.



Денис Богуш:



РЕЧЬ ИДЕТ О ПЫТКАХ В ТЮРЬМЕ



Сложно сказать, настоящее ли это видео или нет. Возможно, и настоящее.



Нет сомнений, что это технология в ответ.



Как это ни цинично, но эта ситуация повысит рейтинг Юлии Тимошенко и БЮТ.



Перед нами сейчас разыгрывается идея о подлинности видео. Но это другой вопрос. Главное - говорится о пытках в тюрьме. Все за рубежом понимают, что это пытки.



Ситуация, в которой оказалась власть и Тимошенко - патовая. Здесь любые действия ведут к худшему результату.



Анна Ященко