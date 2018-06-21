Какие угрозы для объединенных Тимошенко и Яценюка

В понедельник лидеры фракции политических партий "Батькивщина" и "Фронт змін" официально объявили о формировании совместного партийного списка на парламентских выборах. Каковы его главные вызовы, угрозы и шансы на объединение? Очевидно, что Юлия Тимошенко пошла на определенные жертвы, отдав первый номер списка Арсению Яценюку...

Комментируют эксперты.

Валерий Дымов, директор аналитического центра "Форум"

ТИМОШЕНКО ПОНЯЛА, ЧТО ЕЕ НЕ ВЫПУСТЯТ, А ЯЦЕНЮК - НЕ ИМЕЕТ ТАКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАК "БАТЬКИВЩИНА"

Единый список - это шанс для оппозиции оставаться в политическом пуле и еще раз не наступить на грабли разъединения, которые в этот раз могут стать «вилами».

Почему объединение стало возможным? Потому что лидеры наконец осознали очевидные вещи. Юлия Владимировна поняла, что ей уже трудно надеяться на внешние факторы. И что власть сама ее выпустит. И что ее харизма партийным деятелям не передастся.

Яценюк понял, что его партия не имеет таких возможностей и таких структур в регионах, которые имеет "Батькивщина". И это объединение дает ему возможность конвертировать свой личный рейтинг в партийный, получив широкую сеть «обезглавленной» «Батькивщины», а также четко позиционироваться и завершить ранний этап, когда на Востоке он рассказывал о втором государственном языке, а в Черновцах вынужден был надевать вышиванку.

Тягнибок, который является третьим субъектом переговорного процесса, понял, что не может долго зависеть от тех возможностей, которые в определенной степени оказывала ему власть. (Имею в виду, телеканалы и неформальное разрешение на использование радикальных месседжей). Олег Тягнибок будет идти по мажоритарке. Однако интригой для «Свободы» является, будет ли его брат возглавлять партийный список.

Относительно рисков... Власть продолжает осуществлять принцип: разделяй и властвуй, что в украинских реалиях является тождественным «воруй». Есть риск пересмотра избирательного закона в сторону уменьшения властью проходного барьера, что будет стимулировать Ющенко, Костенко, КУН к созданию очередной "правиці". Не стану напоминать о проектах с известными лицами якобы оппозиционных политиков с билбордов. Но главное - оппозиции вместо конкуренции, квотирование, рейтингование - то есть «дележа» своей поддержки - надо перейти к ее наращиванию, к привлечению активных, неравнодушных граждан: в отличие от партий, у народа скамейка запасных никогда не бывает короткой.

Игорь Лосев, аналитик:

ВРЕМЕНА ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ В УКРАИНЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ

В общем тут не о чем говорить, потому что выборы будут сфальсифицированы. И только наша "наивная" оппозиция не поняла, что никаких шансов у них нет. Тот режим, который сегодня царит в Украине, никакими выборами не преодолеть. Потому что любые выборы будут абсолютно сфальсифицированы: нагло, демонстративно... И можете себе жаловаться хоть в ООН, Совет Европы или самому Господу Богу...

Если еще кто-то чего-то не понял, несмотря на все судебные процессы и все остальное, то и никогда ничего не поймет. Утрачена любая легальная, легитимная возможность мирного законного устранения одной власти и избрания другой. Времена, когда можно было выбрать одних, потом их переизбрать, - закончились.

Нет, у меня не пессимистические взгляды, а абсолютно реалистичные. Я просто называю вещи своими именами.

Шансы? Ну, им нарисуют минимум голосов, чтобы они прошли и власть могла сказать: видите, у нас оппозиция, имеет даже 15 процентов. И все.

А до выборов еще кого-то из оппозиции обвинят в намерении прорыть тоннель от Бомбея до Лондона, и украинский суд их за это осудит.

Времена парламентской демократии в Украине закончились. Можно изменить что-то только массовыми акциями революционного толка. Другого выхода нет.

Оппозиция не сделала никаких выводов из своих ошибок. Скажем, в "Батькивщине" появился Александр Волков, который идет от них по Сумской области, это означает, что они просто идиоты и самоубийцы. И была права Тимошенко, когда говорила: "Не будем переписываться, а будем перестукиваться". Потому что за глупость свою надо платить. Но, к сожалению, платить будет не только "Батькивщина", но и вся Родина.

Виктор Небоженко, политолог:

«ФРОНТ ЗМІН», КРОМЕ КАК КАРИКАТУРНОГО НАЗВАНИЯ, НИЧЕГО НЕ ИМЕЕТ

Главные вызовы этого союза чисто моральные. Яценюк должен принять судьбу Тимошенко, как свою собственную. Потому это несерьезно, если Яценюк себе забирает партию, но вместе с тем дистанцируется от тяжелого тюремного настоящего Тимошенко. Так не бывает. Получается, что у нас идет война, когда кто-то сидит в тюрьмах, и одновременно у нас царит прекрасный мир.

Кроме того, мы не знаем, есть ли у этих двух субъектов объединения секретные протоколы. Одна из серьезных угроз - изменение избирательного закона, а именно понижение избирательного барьера. А это значит, что каждая маленькая партия, даже не проходя барьер, "откусывает" не у власти, а у оппозиции. Я очень осторожно подбираю слова, потому что у нас никогда не было ситуации, когда объединяются такие разные партии, которые ранее так жестко воевали. Мне пока не понятно, как оппозиция получит некий кумулятивный эффект. Именно поэтому я заговорил о непонятности ситуации. Пока никто не знает, как между партиями распределены области, кому какие из них достались, кто будет отвечать за плохо проведенную кампанию в каком-либо из округов. Скажем, кто-то из БЮТ не справился с работой в Киеве, Чернигове, а "Фронт змін" не справился в Одессе, как эти результаты после избирательной кампании свести при распределении должностей? Очевидно, у них есть еще какой-то документ, где это учтено.

Кроме того, есть определенные правила (это вопрос к Яценюку). Если ты пообщался с Тимошенко, то необходимо рассказать, как себя чувствует лидер. Ты был в тюрьме, расскажи нам о заключенной. Или он не понимает, что кто-то сидит? Я представляю себе обратную ситуацию, что Яценюк сидит в тюрьме, его навещает Тимошенко. Да она бы в момент собрала пресс-конференцию, рассказала, как его мучают, как он мужественно держится. А здесь ничего, он поехал и подписал соглашение. Ты в тюрьме подписал, а не на улице.

В целом трудно говорить о шансах этого объединения, поскольку Яценюк не выглядит как успешный человек, тем более для страны в целом. Он умеет достигать своих личных целей, но ему придется впервые эксплуатировать надежды большого количества оппозиционного электората. Я лично не знаю, как он с этим справится. Пока он не давал повода сказать, что он сильный лидер оппозиционного движения.

Наверное, это объединение лучше, чем ничего, но мы не знаем, как они умеют работать вместе. У "Батькивщины" есть партия, есть аппарат, есть сложившиеся принципы борьбы и партийной работы. "Фронт змін", кроме как карикатурного названия, ничего не имеет.

Да, у меня большой скепсис относительно этого объединения, потому что знаю, насколько трудно объединять перед избирательными кампаниями политические организмы.

Для меня вопрос в том, как они эту знаменитую пятерку будут формировать. Это будет по количеству волос на голове, по знанию языка или как? То есть не понятны критерии, по которым оппозиция будет объединяться.

Но если они уже объединились, то, думаю, пройдут в Верховную Раду. Вопрос в другом - как потом они будут делить шкуру неубитого медведя: должности, комитеты, комиссии ВР, должность спикера ВР. То есть именно там, где начнется распределение должностей, которые получит оппозиция, и начнутся конфликты.

Конечно, в этом им еще и будут препятствовать власти. В частности, уголовным преследованием. Сейчас попытаются открыть уголовные дела по Турчинову, и Яценюк должен будет мужественно его защищать. То есть и будут выбивать из оппозиции мощных и энергичных политиков.

Дмитрий Корчинский, публицист:

ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫ МОГЛА СДЕЛАТЬ ВЛАСТЬ ДЛЯ СЕБЯ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ - ВЫПУСТИТЬ ТИМОШЕНКО

Для объединенной оппозиции наибольшая угроза - это когда власть выпустит Тимошенко. Тогда сразу заканчивается все единство. Поскольку все это "объединение" стало возможным только по одной причине - Тимошенко в заключении. Это свидетельствует о том, что власть делает то, что ей хочется, а не то, что ей полезно. На самом деле лучшее, что могла бы сделать власть для себя на предстоящих парламентских выборах - выпустить Тимошенко. Это бы сломало все планы по объединению оппозиции.

Один из козырей власти в борьбе с оппозицией - это, безусловно, уголовное преследование. Тем более что преследование второстепенных лиц в оппозиции власти уже никак не повредит. Ведь все и так знают, что она "беспредельная", и, собственно говоря, ее воспринимают такой, какая она есть. Но для оппозиции то, что ряд второстепенных фигур за решеткой, может оказать препятствие.

Однако я бы это оценил как неплохой шанс, потому что это объединение - на безрыбье. Поэтому многие оппозиционные депутаты и голосовали за нынешний закон о выборах, поскольку они категорически не хотят, чтобы на политическом поле появился кто-нибудь свежий.

То есть ситуация будет такой, и это будет, по их логике, правильно, что кроме как за них, не за кого голосовать более-менее порядочным людям.

Но не нужно забывать, что за оппозиционными спискам и по оппозиционной поддержке по мажоритарным округам пройдет много людей, которые потом сориентируются на Партию регионов. Явно или неявно. Вместе по спискам ПР и по их мажоритарным округам пройдет много потенциальных оппозиционеров. Ситуация не будет улучшаться, экономическая и политическая. И очевидно, что многие, кто сейчас проявляет лояльность, после выборов будут ее проявлять. То есть проблемы у оппозиции начнутся тогда, когда оппозиционерами будут считать те или иные ключевые фигуры, которые сейчас ориентируются на Януковича.

Маша Мищенко, Ксения Лесив