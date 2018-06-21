Дерусификация в Молдове - и деукраинизация в Украине

О наступлении на русский язык в Молдавии местные оппозиционные политики и эксперты с новой силой заговорили после того, как был закрыт русскоязычный телеканал NIT. 5 апреля Координационный совет по телерадиовещанию своим решением отозвал лицензию канала.

Ничего подобного история независимой Молдовы не знала. И внешне это действительно выглядит как ущемление прав «русскоязычного населения» страны.

NIT, как справедливо отмечает молдавская правозащитная организация Human Rights Embassy, ​​был единственным общенациональным телеканалом, где выпуски новостей на русском языке выходили в удобное для просмотра время.

«Также NIT был единственным из национальных каналов, который предоставлял хоть какие-то аналитические передачи на русском языке. В связи с этим, решение Координационного совета по телерадиовещанию о лишении NIT лицензии на вещание резко подорвало право русскоязычного населения на получение новостей и аналитической информации о событиях в Молдове на доступном для них языке. В этом смысле особенно пострадали национальные меньшинства, проживающие в районных центрах и селах», - отмечает правозащитная организация.

Причем выглядело закрытие канала действительно достаточно неуклюже. Накануне отзыва лицензии премьер-министр, лидер правящей Либерально-демократической партии Влад Филат осудил деятельность телеканала. А на пресс-конференции он отказался отвечать на вопросы журналистов, назвав их место работы «партийным ресурсом».

Это дает основания оппозиционным политикам и журналистам утверждать, что Филат по сути дал сигнал контролируемому властями Координационному совету по телерадиовещанию «покончить» с неугодным телеканалом.

Оправдания Филатавыглядели неуклюже: «Я категорически против давления на институты медиа, если те действительно являются таковыми. Неприятно, когда телеканал закрывают. Но, несмотря на все мое сожаление, закон превыше всякого нашего восприятия. Не хочу быть судьей. Квалифицировать решения Совета должны судебные инстанции».

Украинскому читателю эта словесная эквилибристика до боли напоминает такие же «искренние» сожаления Виктора Федоровича относительно «посадки» Юлии Владимировны и ожидание решения "самого справедливого в мире" украинского суда, на который, конечно, глава государства не имеет ни малейшего влияния.

Естественно, что с протестом против закрытия не замедлило посольство России в Кишиневе. Но запротестовал и Запад. С требованием немедленного восстановления вещания NIT выступила Миссия ООН в Молдове. Посольство США выразило свою обеспокоенность неадекватным подходом властей при решении о закрытии телеканала NIT. Беспокойство высказали также Делегация Евросоюза в Молдове и Генеральный Секретарь Совета Европы.

Эти институты вряд ли заподозришь в стремлении защитить права русского языка. Он, русский язык, пострадал здесь, так сказать, «за компанию». Решение Совета было чисто политическим. NIT, финансируемый коммунистами, был для власти бельмом в глазу. Он не просто ее критиковал, а единственный показывал социальные марши и акции гражданского неповиновения, а ремарки ведущих граничили с призывами к силовому свержению власти.

Официальная мотивация отзыва лицензии - NIT не обеспечил политический плюрализм, работал в интересах одной политической партии, недостоверно освещал предвыборные кампании и предоставлял недостоверную информацию, чернил политических оппонентов.

С тем, что «коммунистический канал» был, мягко говоря, далек от образцов объективности, никто из молдавских обозревателей и аналитиков не спорит. Но все в один голос отмечают, что провластные центральные телеканалы так же откровенно «играют» на стороне правящего Альянса за европейский выбор. По логике Совета, их все также нужно позакрывать.

Так получилось, что под лозунгом борьбы за плюрализм на отдельно взятом телеканале этот самый плюрализм убрали с телевидения в целом. И можно ли считать плюралистическим поведение главы правительства, который отказался даже общаться с журналистами канала?

К тому же, как отмечает упомянутая правозащитная организация Human Rights Embassy, ​​приведенные Координационным советом по телерадиовещанию основания вряд ли отвечают международному праву, которое позволяет ограничивать свободу выражения только для защиты ограниченного списка допустимых целей. Например, для защиты национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц (ст. 19 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, ст. 10 Европейской конвенции о правах человека).

А русский язык в данной политической ситуации попал «под раздачу» попутно, поскольку он является избирательной «фишкой» коммунистов, для которых русскоязычный электорат Молдовы является базовым. Поэтому и финансировали единый центральный русскоязычный телеканал.

Так же власть Украины «обрезала» частоты канала ТВi и наслала на него массированные налоговые проверки не из-за того, что тот украиноязычный и проукраинский. Просто он остро и едко критикует украинскую власть.

Оппозиционные издания в Молдове увидели ущемление русского языка также во внедрении в 10 кишиневских лицеях с русским языком обучения нового "экспериментального лингвистического проекта". Он предполагает обучение в русских школах на государственном языке.

На данном этапе учащимся и их родителям предлагают выбрать два предмета, которые будут преподаваться на молдавском языке. Объясняет Министерство просвещения такую ​​инициативу повышенной заботой о русскоязычных учащихся, чей уровень знания государственного языка якобы не так высок. Администрации лицеев с этим не согласны и приводят высокие оценки по молдавскому у выпускников российских школ.

Чтобы оценить ситуацию с русским языком в Молдове «вживую», а не по публикациям в прессе, автор позвонил своему куму, одному из почти четырехсот тысяч этнических украинцев Молдовы (вместе учились в университете).

Кум пояснил: дискриминации русского языка на бытовом уровне не наблюдается. В любом государственном учреждении русскоязычному гражданину ответят на русском, при этом морщиться и вздыхать не будут.

Относительно учебных заведений - умные родители понимают, что в молдавском государстве есть и будет государственный язык, от этого никуда не деться, его нужно основательно изучать. А для сохранения родного (русского, украинского или гагаузского) языка все условия есть. Лишь бы было желание родителей.

Тогда автор спросил собеседника, а что в Молдове случилось бы с министром просвещения, который бы способствовал закрытию молдавских школ, сокращал в школьной программе количество часов на историю Молдовы и публично жаловался на то, что в Кишиневе мало русских школ.

Кум онемел. Он честно признался, что просто не может себе такого представить. Такого министра в независимой Молдавии быть не может. И точка.

Зато такой министр есть в Украине.

Конечно, в действиях новой молдавской власти наблюдаются перегибы. И закрытие оппозиционного телеканала (как бы власть не относилась к коммунистам и независимо от того, заслужили ли те такое отношение) - это не метод. Поэтому так единодушна критика Запада.

Видимо, и вмешательство в учебные программы российских лицеев со стороны министерства - не лучшее средство стимулирования изучения государственного языка.

Но по крайней мере это можно объяснить (не оправдать!) стремлением развития государства как независимого и национального в языково-культурном отношении.

А вот когда в независимой, суверенной Украине ведется планомерное наступление на украинский язык и культуру, то это ничем нельзя ни оправдать, ни объяснить.

Николай Писарчук