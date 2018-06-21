Вехи недели. Тимошенко согласилась на Яценюка, Янукович снова пригрозил увольнениями, Азаров подумал о лекарствах

ВОНА согласна

Юлия Тимошенко передала свои пожелания соратникам в виде развернутого интервью влиятельному еженедельнику. Лидер «Батькивщины» согласилась, чтобы партийный список, который должен стать символом объединения оппозиционных сил, возглавил Арсений Яценюк. Юлия Владимировна полагает, что тот, кого она еще недавно считала «проектом Партии регионов», сумел «преодолеть болезнь гетьманства». В положении Тимошенко цель оправдывает средства, да и выбирать особенно не из чего.

Экс-премьер подчеркнула, что только максимально объединенная оппозиция имеет шанс победить на парламентских выборах, которые априори будут проходить не по правилам. Она верит, что противникам нынешнего политического режима по силам набрать порядка 80% голосов избирателей, чем несколько удивила политических экспертов. Тимошенко призвала провести всенародное обсуждение партийного списка и использовать квотный принцип при выдвижении по одномандатным округам. По ее словам, первоочередной задачей оппозиционеров после победы будет импичмент президента. Саму Тимошенко представители пенитенциарной службы прокатали из Качановской колонии в клиническую больницу железнодорожников в Харькове и обратно: в комфортабельной и получившей одобрение немецких медиков палате экс-премьер лечиться отказалась.

Стоит заметить, что Виталий Кличко не согласен идти в единый оппозиционный список даже после обещания Юлии Владимировны поддержать его на выборах мэра. Лидер «Удара», как несколько лет назад в боксе, в украинской политике ощущает себя «большой белой надеждой». Подобные ассоциации чуть более 10 лет назад вызывал и Виктор Ющенко, политический опыт которого был побольше, чем у главного «ударника». По всей видимости, рейтингу Кличко предстоит в ближайшие месяцы пройти испытание «дружественным огнем» критики.

Трудно представить, что в списке оппозиции, который возглавляет Яценюк, будет находиться и лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок. Избиратели Олега Ярославовича и его соратников такой альянс не поймут. Куда вероятнее, что «Свобода» предпочтет согласовывать с объединенными оппозиционерами кандидатуры по мажоритарным округам, моделируя сотрудничество между «Нашей Украиной» и БЮТ десятилетней давности. Вряд ли найдет себя в списках объединенной оппозиции и «настоящий полковник» Анатолий Гриценко, раздающий интервью в тональности «совести политикума».

Дополнительные мазки в политическую картину недели добавила лидер «Украины – Вперед» Наталья Королевская, посетовавшая на сложности с финансированием политической силы, и главный социалист Александр Мороз, решивший баллотироваться по мажоритарному округу. Если Наталья Юрьевна явно переборщила с визуализацией образа в формате ковровой бомбардировки страны и теперь ищет пути восстановления оппозиционности, то Сан Саныч, похоже, стремится устроить «дембельский аккорд» перед окончательным выходом на политическую пенсию.

Власть занялась популизмом в особо крупных размерах

Во власти не рассчитывают на особые идеологические новации. Руководителем избирательного штаба партии власти после непродолжительной опалы, вероятно, станет Андрей Клюев, получивший в СНБО усиление в лице Николая Злочевского. Того на посту министра экологии и окружающей среды сменил Эдуард Ставицкий, по всем признакам, человек, близкий к Семье.

Основную ставку в избирательной кампании Партия регионов будет делать на президентские социальные инициативы, поскольку миллионы украинцев сегодня живут так, что «голосовать кошельком» куда проще, чем сердцем или умом. Поэтому Виктор Янукович практически сразу после подписания изменений в бюджет-2012, увеличивших его доходы и расходы, устроил очередной демонстративны нагоняй чиновникам. Он традиционно предупредил тяжело молчавших министров, что будет увольнять тех, кто не справляется с работой. Правда, в кадровом вопросе особо не разгуляешься: в верхних эшелонах власти все сплошь «регионалы» или «нужные люди».

Николай Азаров, как и полагается украинскому пенсионеру, озабочен поисками дешевых лекарств. Николай Янович собирается добиться снижения цен в аптеках на 20% минимум и прекратить эпидемию самолечения в Украине. Премьер показал, что не чужд и простой шутке: буквально вслед за атакой налоговиков на крупнейший Интернет-магазин электронной техники «Розетка» заявил, что убедил шефа Налоговой службы Александра Клименко уменьшить фискальное давление на бизнес.

Евгений Магда