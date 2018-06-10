Есть ли у власти чемодан с аргументами для внешнего пользования

Вскоре состоится визит Януковича в Россию - на инаугурацию Владимира Путина.

Чего ожидать от этого визита? Каким набором аргументов сегодня оперирует Украина в переговорах как с Западом, так и с Россией. Об этом мы спросили экспертов.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел:

СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ НАИХУДШАЯ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

К большому сожалению, сегодня Украина свой ориентир потеряла. Потеряла из-за того, что отказалась от курса в НАТО. Объявила себя внеблоковым государством и расписалась в собственной безысходности в плане безопасности. Она сегодня и не там и не здесь. Она в серой зоне, которая является местом приложения усилий одной или другой стороны, но только не Украины. Поэтому сегодня говорить о какой-то внятной позиции очень сложно. Хорошо, что официально у нас остался вектор европейской интеграции, но то, что происходит во внутренней политике, этот вектор дезавуировало. Сегодня ситуация едва ли не худшая за весь период восстановления нашей независимости. При всех предыдущих руководителях такого откровенного тупика не было. Конечно, нет ситуации, из которой нельзя было бы найти выход. И Украина не является исключением. Прежде всего необходимо четко сформулировать конкретную цель, которую Украина должна себе поставить и в плане европейской интеграции, и в плане своей безопасности. Первая цель очевидна - вступление в ЕС. Но мы уже слышим от некоторых наших членов, что они не говорят о вступлении в ЕС как о цели. Они говорят, что нам нужно построить в Украине то, что называется европейскими стандартами, а дальше посмотрим. Это тоже отступление от собственной позиции. Второе, необходимо восстановить эти принципы в законе "Об основах внешней и внутренней политики", где четко было бы написано, что нашей целью является именно вступление в Североатлантический Альянс. Это система безопасности доминанта, без которого Украина не может нормально себя чувствовать.

И самое главное - политическая воля к изменениям, которая есть в нашем государстве. Потому что внешняя политика была, есть и всегда будет зависимой от ситуации внутри страны. И если мы будем двигаться по тем лекалам, которыми пользовались наши западные соседи, и делать это осмысленно, разумно и настойчиво, то и у нас появятся все возможности, чтобы эту цель достичь.

Если этого не произойдет, никакие ураны, которые мы отдали, никакие другие аргументы не помогут.

Наш чемоданчик с аргументами, без такой почвы, без такого осознания, будет оставаться пустым. Пока мы не можем, к сожалению, предложить что-то, что бы нас положительно отличало.

Александр Сушко, эксперт:

ЧЕМОДАН С АРГУМЕНТАМИ ПУСТ, НО ИМ НУЖЕН ИМЕННО ТАКОЙ

Во внешнеполитической сфере сложилась тяжелая ситуация... По большому счету, ни в одном направлении не был достигнут результат. Это если говорить о результатах с точки зрения национальных интересов. Вместе с тем нельзя сказать этого об интересах правящей группы, которая в определенной степени заинтересована в такой изоляции. Причем правящую группу устраивает как изоляция от Запада, так и от России. Ведь внешняя политика обслуживает интересы внутренней политики, и в данном случае интересы сохранения именно того внутреннего порядка, который власть построила, является для правящей группы важнее, чем достижение прорывных отношений с Евросоюзом, Россией. Мы уже увидели, что для власти является основным, а чем она может пожертвовать. Она может пожертвовать ураном, но то, что Тимошенко и Луценко должны находиться в тюрьме, является для власти принципиально важным. Они не могут быть обменяны ни на что внешнее. В интересах страны это иррациональное мышление, но власть так не считает. Для них это более принципиально, чем любые преимущества, которые могут возникнуть на международных фронтах, если вышеназванные лица будут на свободе.

В интересах обеспечения долгосрочных целей власти необходимо, чтобы ситуация была такой, какой она есть сейчас. Власть не очень-то переживает, что не имеет дополнительных рычагов в разговоре с Европейским Союзом. И не только в вопросах Луценко и Тимошенко, но и о государственных закупках. Потому что новый закон, по которому газ вывели из системы госзакупок, делает непрозрачной еще одну статью газовых расчетов. Собственно, распоряжение бюджетными средствами с целью обогащения является в Украине одним из самых крупных форм получения прибыли для их распорядителей. Поэтому это сопоставимые для нашей власти потери. Подписать им соглашение об ассоциации с ЕС - это путь избавиться от основного источника обогащения, который позволяет правящей элите вести тот образ жизни, который она ведет. Мы не очень правильно понимаем истинные цели. Это они говорят, что им нужно соглашение об ассоциации. Но они знают цену, которую нужно заплатить, чтобы это соглашение вступило в силу и чтобы были хорошие отношения. И эта цена является для них слишком высокой. Эта цена - способ их владычества. Чемодан с внешнеполитическим инструментарием пуст, но именно такой им и нужен. Мне кажется, что только мы думаем, что незаключение договора об ассоциации для них большая проблема. Похоже, что их эта проблема устраивает. Поэтому они не особенно ищут аргументы, чтобы сдвинуть этот процесс.

С Россией немножко другая ситуация. Главный вопрос цены на газ не решен. Но Россия слишком завышает цену, и если бы речь шла, скажем, только о вступлении в ЕвраАзес, - это одно. Но Россия хотела бы не только привлечь Украину в свои интеграционные проекты, но и полностью завладеть транзитными ресурсами и зайти в распределительные сети. У России большие запросы, и вопрос не в украинских аргументах. А в том, что российский чемодан аргументов очень большой. Однако кажется, что правящая группа не разделяет наше беспокойство неудачностью курса и неэффективностью его инструментов. Они загнали Украину в тупик, заблокировали ее в нынешнем состоянии, и это создает максимально благоприятные условия для обогащения. Если пойти навстречу ожиданиям России, то следует отдать ресурсы и большую часть власти. Если пойти навстречу ожиданиям Европы, то надо разрушить механизмы внутри Украины, которые обеспечивают огромные доходы правящей группы. Поэтому им не хочется утверждать ни восточный, ни западный вектор, а лучше держаться за эту изоляцию.

Леонид Кожара, народный депутат Украины, ПР:

У УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ ЕСТЬ ТРАДИЦИОННЫЙ НАБОР АРГУМЕНТОВ

Во многом ситуация вокруг внутренних событий преувеличивается. У нас есть все главные инструменты для внешних переговоров. Как были три-пять лет назад, так они остаются и сегодня. В следующем месяце, как это предусмотрено соглашением о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, состоится заседание Совета Украина - ЕС, состоится визит премьер-министра Украины, который будет встречаться со всем руководством Евросоюза. Мы декларируем желание о вступлении в ЕС и делаем шаги.

То, что касается России, то сегодня продолжается переговорный процесс по газу. Если мы вынесем вопрос российского газа за скобки, то у нас отношения с Российской Федерацией находятся на высоком положительном уровне.

Мы предполагаем, что после инаугурации Путина процесс будет ускорен. Если не будет найден ответ на вопрос адекватной цены на газ, то Украина вынуждена будет снизить объемы потребления российского газа и искать другие источники. Это лежит не только в политической площади, но и в экономической. Это не в интересах РФ - терять потребителя. И хочу напомнить, именно мы сократили потребление российского газа, хотя Тимошенко подписала контракт на закупку 52 миллионов.

Что касается других событий. Нас попрекают рассмотрением дела в Евросуде по Луценко. Не вижу никаких оснований, чтобы суд в Страсбурге вынес оправдательный приговор. Материальное право по Луценко - это конкретная статья Уголовно-процессуального кодекса, и она была применена правомерно. То, что было совершено преступление, четко признано судом. Могу согласиться, что в свете принятия нового УПК процесс, который проходил по старому УПК, может выглядеть по-другому. И я не вижу, каким может быть другое решение. Они могут высказать претензии к процедуре, но это не отменит того факта, что Луценко совершил преступление по действующему кодексу Украины.

Кроме того, атмосфера относительно нашей команды нагнетается. Что бы мы ни делали, все критикуется. Увеличиваем социальные выплаты - критикуют. Не увеличиваем - критикуют. Это вопрос борьбы. Все радикальные политические силы Украины поддерживаются радикальными силами в Европе. Но не надо нас пугать тем, что мы не имеем аргументов для диалогов. У нас все есть.

Опрашивала Маша Мищенко