Власть помнит про Сенегал, но забыла об Украине

Заходя на официальное представительство президента в Интернете, убеждаешься: Президент у нас очень благожелательный, ему хороших слов не жалко. Он всех приветствует: и каждого первого попавшегося депутата-именинника, и королеву Дании с днем рождения, и президента Сенегала и капитан-регентов Республики Сан-Марино с избранием на должности...

Все было бы замечательно, если бы власть за Сенегалом, Сан-Марино и днем рождения Петра Столыпина не забыла действительно важную и уникальную дату - 825-годовщину первого письменного упоминания названия государства, которым она руководит.

И это не говоря о том, что Столыпин, годовщину рождения которого отдельные представители власти отпраздновали с большим пафосом, имеет к украинской истории где-то такое же отношение, как хан Батый - и тот и другой вывезли в Азию сотни тысяч украинцев.

Между тем, важность первого летописного упоминания об Украине действительно колоссальна для понимания того, чем она является.

Ведь название Украина впервые упомянуто в контексте событий 18 апреля 1187 года, в год написания «Слова о полку Игореве», задолго до монголо-татарского нашествия.

Которое имперские идеологи привыкли брать за точку отсчета для своих построений и распада «единой древнерусской народности», которая якобы когда-то существовала, включая в свой состав предков украинцев, русских и беларусов.

Однако, если Украина существовала уже в 1187 году, еще во времена Киевской Руси, то эта теория о Киевской Руси как «общей колыбели» оказывается совершенно бессмысленной.

Если название Украина произошло от иностранного слова «окраина», как это трактовали в советские времена, то окраиной чего она могла быть в 1187 году? Неужели безкняжего острога Москва, о которой тогда на Киевщине, наверное, никто не слышал?

Все первые упоминания названия «Украина», в частности летописные 1187, 1189 и 1213 годов, подтверждают, что Украина в то время выступала как простой синоним слова «княжество», «земля».

Эти упоминания касаются территорий, соответственно, Переяславского, Галицкого и Угровеского (на Волыни) княжеств, а не их окрестностей. Для того, чтобы это понять, стоит лишь внимательно прочитать летописи.

В частности, Переяславского князя в 1187 году оплакивало все Переяславское княжество, а не его окрестности. Князь Ростислав Берладник в 1189 году захватил все Галицкое княжество, а не его окрестности. Как и Даниил Галицкий, который в 1213 году присоединил все княжество со столицей в Угровеске, а не его пограничные части.

На самом деле Украина является просто новым, более молодым названием Руси. А Русь, соответственно, является древним названием Украины. Оба названия связаны с колоссальными усилиями и победами наших предков. Ведь и Франция когда-то называлась Галлией, Испания - Иберией. Китай вообще менял название каждый раз со сменой правящих династий. Наконец, не так давно и поляков звали ляхами, румын -волохами, а русских - московитами.

Конечно, можно было бы все списать на то, что власть академий не заканчивала, а историю знает, в лучшем случае, с кроссвордов.

Хотя нельзя исключать и еще худшего варианта. В частности того, что древнюю память Украины проигнорировали потому, что она переворачивает вверх ногами представления нынешних властей, разрушая их стереотипы неполноценности.

Одно ясно: сознательная власть, в здравом уме и памяти, не могла пропустить такую дату рождения названия страны. Хотя бы даже для популяризации страны в год Евро-2012, если уж других мотивов не знает.

Может, власть еще очнется? Хотелось бы верить, что Администрация Президента таки проснется и объявит хотя бы нынешний год годом 825-летия первого упоминания Украины.

Александр Палий, историк