Почему Украина против модернизации Черноморского флота России

На днях советник начальника Генштаба России, бывший командующий ЧФ РФ адмирал Игорь Касатонов заявил, что Украина препятствует наращиванию военной мощи Черноморского флота России. Мы спросили у политиков и экспертов, правильно ли делает Украина, не разрешая модернизации ЧФ РФ, и что стоит за этими возражениями?

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел:

ВОЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧФ НЕ ИМЕЛ, НЕ ИМЕЕТ И ИМЕТЬ НЕ БУДЕТ

Украина всегда базировала свою позицию в тех договорах, которые подписывала. Зато Россия каждый договор толкует так, как ей выгодно. И если мы говорим о вооружении ЧФ, то все зафиксировано в двух из трех базовых соглашений, которые были подписаны еще в 1997 году. В главном, так сказать, соглашении - "Об условиях пребывания ЧФ на территории Украины" - является статья 4, в которой в общем плане говорится о том, что количество военнослужащих, вооружения не превышает уровней, определенных в другом соглашении - "О параметрах раздела ЧФ". Там в приложении есть полный перечень вооружения... Это означает, что Россия не может претендовать на более высокие параметры, чем те, которые указаны в этих соглашениях. Поэтому мы говорим, если вы хотите поменять класс на класс, тип на тип, - то, пожалуйста, но если хотите вместо буксира поставить авианосец, то это нарушение соглашения, поскольку в соглашении такого нет.

И когда говорят, что украинцы делают так, чтобы ЧФ заржавел, то это абсолютная ложь, потому что мы четко следуем и букве, и духу подписанных соглашений.

Для чего России модернизация ЧФ? Военного значения флот не имел, не имеет и иметь не будет, потому что он зажат в Черном море. Его мощность значительно меньше, чем мощность флота Турции. А если добавить новых членов НАТО: Болгарию и Румынию, то вообще не о чем говорить. Тем более что он закрыт и не может свободно выйти через Дарданеллы в случае какой-то критической ситуации... То есть его значение обороны, как они говорят, "священных рубежей родины", равна нулю или почти нулю.

А с другой - он очень нужен, чтобы выполнять функции, которые собственно и выполнял - создавать напряжение между двумя странами. Ну, и полицейские функции, которые уже продемонстрировал во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. С этой точки зрения они хотят, чтобы флот постоянно был словно в боевой готовности.

Но если сегодняшняя власть в очередной раз свяжет газ с безопасностью, то решения могут быть какие угодно. Мы имеем пример Харьковских соглашений, поэтому вполне возможно, что опять все будет поставлено вверх ногами.

Дмитрий Корчинский, публицист:

УКРАИНСКОЕ РУКОВОДСТВО ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ, А НЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На мой взгляд, такая позиция Украины правильная. Ясно, что уж если подписан договор о ЧФ с продлением аренды Севастополя, то это выглядит как мелкие пакости. Но даже эти мелкие пакости выглядят сейчас как прорыв какой-то политической воли со стороны Украины. Хотя, как по мне, это смешные вещи.

Украинское руководство интересуют только деньги. И у него нет не только геополитических, национальных амбиций, но и понимания, что это такое и для чего оно нужно. Все побудительные мотивы украинского руководства очень просты - они пытаются накручивать ситуацию с газом, в том числе и таким способом. Ясно, что ситуацию с российским газом можно решать только решительными последовательными шагами. Зависимость от России можно преодолеть и внедрением серьезной политики энергосбережения, и ведя более сильную игру на международной арене, лучшим использованием всех международных возможностей, но на это у украинского руководства нет ни силы, ни мозгов. Поэтому они делают это такими коммунально-кухонными методами - пакостить людям, которые их не любят.

Россия хочет модернизировать ЧФ, по моему мнению, по двум причинам. Причина первая - Россия все-таки старается играть в бассейне Средиземного моря. Скажем, ей база в Сирии вообще не нужна с военной точки зрения, она нужна с точки зрения политической, какого-то психологического давления. Россия все-таки пытается участвовать в мировой политике, хотя не имеет для этого достаточного потенциала.

В этом смысле модернизация военного флота как раз и укладывается в политику попыток продолжить свое существование как значительной региональной державы.

Кроме того, все вещи, связанные с военно-промышленным комплексом, с любой модернизацией вооружения, - это удобные вещи для коррупции. На такого рода программы выделяется определенное количество средств, так и военные, и те люди, которые возглавляют остатки российского ВПК, всегда пытаются убедить собственное руководство, что нужна какая-то модернизация. Да и само руководство кормится с этих вещей.

Олесь Доний, народный депутат (НУ-НС):

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ ВИД, ЧТО ОТСТАИВАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, А НА САМОМ ДЕЛЕ ТОРГУЕТСЯ С РФ

При предыдущей власти Россия была готова, и об этом официально сообщалось, к сокращению как военного склада, так и кораблей ЧФ. Она не была готова сделать это сразу, но со временем - да. Теперь же, с приходом пророссийских сил к власти в Украине, Россия мечтает о Черноморском флоте как о плацдарме для российской экспансии. Соответственно, она думает не о сокращении ЧФ, а о модернизации. В этой ситуации слабые попытки украинской власти возразить против модернизации выглядят не как отстаивание национальных интересов, а лишь как один из инструментов торга по экономическим вопросам. Потому экономические вопросы, в отличие от национальных, интересуют нынешнюю власть. Поэтому никаких гарантий, что национальные интересы Украины будут отстоянны в вопросе по ЧФ, у нас нет.

Для чего нужна сейчас России модернизация? Понятно, для чего. Никакую стратегическую военную функцию ЧФ нести не может. А сотрудничество России с НАТО больше, чем у Украины. В акватории ЧФ находятся все государства, которые с формальной точки зрения дружественные России, кроме Украины и Грузии. Поэтому функция ЧФ, к сожалению, чисто экспансионистская. Это одна из военных баз территории бывшего постсоветского пространства, которая в дальнейшем может вести к раскольническим действиям на территории нашего государства. И, как показывает пример, там, где есть военная база России, ставится под сомнение территориальная целостность постсоветской страны. Есть пример с Приднестровьем в Молдове, с российскими военными базами в Абхазии и Южной Осетии. К сожалению, ЧФ - мина замедленного действия для Украины. Наличие военной российской базы означает возможность предъявления территориальных претензий или создания сепаратистского режима, который был бы направлен на Россию.

И эта игра России направлена ​​не на граждан третьих стран, а именно на украинцев.

Вадим Колесниченко, народный депутат (ПР):

ЧФ ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛЬНО УСТАРЕЛ, ПОЭТОМУ ЕГО НАДО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ

К чему здесь шантаж?.. Войско должно модернизироваться. Если там есть вооружения, которому уже 30-40 лет, то о какой боеспособности Черноморского флота может идти речь? Это вопрос не шантажа, а исключительно модернизации флота.

Это законные требования России. И, думаю, нормально будет с нашей стороны дать разрешение на осовременивание существующих вооружений, поскольку они уже физически и морально устарели.

Кстати, Касатонов - это не государственный деятель, он просто один из граждан Российской Федерации. И нет никакой необходимости ориентироваться на его заявления. Есть рабочие группы, которые работают еще с прошлого года. В прошлом году при подписании договора о пролонгации пребывания ЧФ на территории Украины было согласовано, что в рамках рабочей группы будут разработаны документы по модернизации ЧФ. И эти группы работают, а Касатонов не имеет к ним отношения. Иначе зачем флот, если он не вооружен? Это глупо!

Ксения Лесив