Ни одна из кандидатур на должность Омбудсмана в ВР не прошла?
15:30, 15 марта 2012Политика
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По информации источника, за Лутковскую проголосовали 210 народных депутатов.
Претенденты на должность Омбудсмана Евгений Захаров и Валерия Лутковская в зале заседаний ВР. Киев, 15 марта
Ни одна из двух кандидатур на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не набрала необходимого количества голосов.
Об этом УНИАН сообщил источник в Счетной комиссии ВР.
По словам собеседника агентства, за кандидатуру от фракции Партии регионов Валерию ЛУТКОВСКУЮ проголосовали 210 народных депутатов.
При этом он не уточнил, сколько голосов отдано за кандидатуру Евгения ЗАХАРОВА.
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