Ни одна из кандидатур на должность Омбудсмана в ВР не прошла?

Ни одна из двух кандидатур на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не набрала необходимого количества голосов.

Об этом УНИАН сообщил источник в Счетной комиссии ВР.

По словам собеседника агентства, за кандидатуру от фракции Партии регионов Валерию ЛУТКОВСКУЮ проголосовали 210 народных депутатов.

При этом он не уточнил, сколько голосов отдано за кандидатуру Евгения ЗАХАРОВА.