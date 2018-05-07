Новый Арбат: Волна несогласия в России спадает

В центр Москвы в очередной раз вышли тысячи россиян, не согласных с результатами выборов президента России. Центром политического протеста 10 марта стал Новый Арбат, где прошел митинг «За честные выборы». Акция собрала представителей нескольких оппозиционных движений и партий России. Всего 25 тысяч несогласных вместо 50-ти обещанных. Полиция, впрочем, насчитала, как всегда, намного меньшее количество участников (по официальным данным, около10 тысяч).

Желающих пройти на место акции пропускали только через рамки металлоискателей, а всю площадь вокруг огородили металлическим забором. С неба ситуацию контролировал полицейский вертолет, вдоль Нового Арбата – несколько тысяч ОМОНовцев. В руках протестующих были традиционные белые ленты и плакаты политического содержания: «Путин, ты отнял у народа суд. Верни», «Еще 12 лет? Спасибо, нет!», «Против чуровской математики», «Свободу всем политзаключенным», «Вождизм в могилу», «Ваши лучшие годы заберет Путин», «Один грамм никотина убивает лошадь. Один Путин - всю Россию. Пора завязывать с вредными привычками» и другие.

Со сцены, установленной рядом, выступили лидеры российской оппозиции. Среди них - политики Григорий Явлинский, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов.

Главный тезис митинга - выборы сфальсифицированы, действующая власть – незаконно избрана.

- Эта власть нелегитимна. Да, она испугалась и пошла на уступки, пообещала выборы губернаторов, но она не собирается идти на комплексные политические изменения, - заявил во время своего выступления оппозиционный политик Владимир Рыжков. - Мы будем продолжать требовать свободы слова, новых выборов в парламент и президента по новым законам. У нас есть требования отмены цензуры СМИ и освобождения политзаключенных.

Еще один оппозиционер, Гарри Каспаров, был еще более категоричен, и назвал выборы президента России «спецоперацией по новой коронации пахана, который хотел вернуться в Кремль».

- Это спецоперация, потому что реальная оппозиция не была допущена к выборам. Так называемые оппоненты специально набирались с чувством юмора: Миронов, Жириновский, Зюганов – Трус, Балбес, Бывалый. И Прохоров, из которого срочно начали лепить гиганта мысли и отца русской демократии, - считает Каспаров.

Выступили тут и Ксения Собчак (которая призвала оппозицию к позитиву, поиску законных методов влияния на политическую жизнь), и журналист-оппозиционер Ольга Романова, и актер Максим Виторган, и простые граждане России, которые работали на выборах наблюдателями.

Много аплодисментов собрало выступление координатора движения «Левый Фронт» Сергея Удальцова. Он призвал не сдаваться, и уже 1 мая, за неделю до инаугурации Путина, собрать в Москве протестный «марш миллиона».

Удастся ли это, пока неясно. Ведь сегодня, вместо планируемых 50 тысяч, на митинг пришли в два раза меньше людей. Цифра, естественно, немалая, но уже очевидно: протестная волна рассерженных городских жителей (по крайней мере, тех, кто готов выходить на улицу), понемногу идет на спад. Оно и не удивительно: ни перевыборов в парламент России, ни уж тем более пересчета голосов на президентских выборах не будет. А ведь формата «покричать и разойтись» уже явно недостаточно, но и любые другие формы протеста резко пресекаются полицией(их, к слову и в этот раз было так много, что при желании они могли бы провести свой «полицейский митинг»). К тому же на сегодняшнюю акцию уже не пришли ни Борис Немцов, ни Михаил Касьянов, ни Михаил Прохоров, на которого возлагали немало надежд либерально настроенные избиратели.

Чтоб удерживать внимание своих сторонников, лидерам оппозиции необходимо искать новые смыслы уличных акций. В противном случае основной костяк участников оппозиционных протестов вернется обсуждать политическую жизнь с площадей на кухню, а лидеры движения маргинализируются. В этом уверен и политолог Дмитрий Орешкин, сам неоднократный участник митингов оппозиции в Москве.

- Мне кажется, что сам жанр выдохся. Я постоял, послушал тех же людей - Удальцов, Яшин, Рыжков. Я их очень хорошо знаю как хороших людей, но не слушать же одно и то же по третьему разу. Сколько можно топтаться на месте и раз в две недели выходить с одним и тем же. Что мы показываем? Что мы есть? Власти на это наплевать. Что мы недовольны, ей опять на это наплевать, - сказал УНИАН российский политолог, член «Лиги избирателей» Дмитрий Орешкин.

При этом политолог уверен, что гражданское общество России вскоре найдет ответ на вопрос, что делать дальше.

Оппозиционные выступления сегодня проходили также в других городах России. В частности, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. По сообщению местной прессы, там во время политических акций были задержаны несколько десятков граждан. Аресты прошли и в Москве. Позже, после окончания митинга, полиция задержала Сергея Удальцова с несколькими сторонниками - за попытку устроить несанкционированное шествие. А чуть раньше, в районе Киевского вокзала, по той же причине «взяли» около 25 русских националистов.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в Москве

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