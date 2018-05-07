Вехи недели. Клетка для Луценко, кастинг в оппозиции, Европа без сантиментов
Победа Путина подтолкнет его к получению внешнеполитических дивидендов уже в ближайшее время. Не исключено, что Украина станет направлением его главного удара. Исключительно по старой дружбе...
Приговор Юрию Луценко уменьшил пространство для маневра власти. Оппозиция обещает сформировать единый список на парламентских выборах. Спикер Верховной Рады допускает детские ошибки. Европейские политики обрушили на Украину град черных меток.
Четыре – это нехорошо
|Юрий Луценко
Логика действий власти остается непонятной, ведь преследованием говорливого, но не обладавшего ресурсами для самостоятельной деятельности и допустившего немало ошибок политика, президентская команда взрастила себе опасного оппонента. У нас в стране по старой памяти любят тех, кого власть несправедливо зацепила, а обладатель подвешенного языка и значительного багажа прочитанных книг найдет способ заявить о себе даже из спецколонии для проштрафившихся правоохранителей. Приговор Луценко дает основания связывать каждую будущую смену власти с судебными процессами против тех, кто окажется в оппозиции. Невеселая перспектива, откровенно говоря, учитывая размах действий тех, кто сегодня считает себя пожизненными правителями страны.
Кастинг на роль знаменосца
|Арсений Яценюк
Впрочем, есть у ситуации и другая сторона: те, кому не найдется места в ударной колонне противников власти, автоматически будут записаны в ее сообщники и приспешники. Недаром ведь из оппозиционных рядов все чаще звучат призывы сделать будущие парламентские выборы «черно-белыми», создав для избирателей ситуацию выбора между добром и злом. Пойдет ли такая потеря цвета на пользу стране – неизвестно...
От обострения политической ситуации нервничают даже искушенные мастодонты политической жизни. Например, спикер парламента, совершающий рабочие поездки либо за рубеж, либо на родную Житомирщину, не нашел ничего лучшего, как поставить женщину на ступень ниже мужчины в общественной табели о рангах. Возмущенные голоса радетельниц за гендерное равенство заставили Владимира Литвина неуклюже оправдываться. Он в последнее время вообще ведет себя так, чтобы реагировать на любое изменение политической конъюнктуры, что не нравится более рейтинговым представителям власти.
К Украине – без сантиментов
Еще менее радостная ситуация наблюдается на северо-восточном направлении. Победа Владимира Путина в первом туре президентских выборов подтолкнет его к получению внешнеполитических дивидендов уже в ближайшее время. Не исключено, что Украина станет направлением его главного удара. Исключительно по старой дружбе.
Евгений Магда