Вехи недели. Клетка для Луценко, кастинг в оппозиции, Европа без сантиментов

Приговор Юрию Луценко уменьшил пространство для маневра власти. Оппозиция обещает сформировать единый список на парламентских выборах. Спикер Верховной Рады допускает детские ошибки. Европейские политики обрушили на Украину град черных меток.

Четыре – это нехорошо

Осуждение бывшего министра внутренних дел – событие априори, приговор с заметной невооруженным глазом политической подоплекой привлекает к себе внимание вдвойне. Юрий Луценко мужественно встретил известие о том, что еще почти три года он должен провести за решеткой с учетом отбытого во время следствия. Каяться и признавать свою вину он не собирается, зато выступать против власти готов по первому зову. Свой приговор бывший полевой командир Майдана назвал подарком ко второй годовщине инаугурации Януковича и пообещал не сдаваться.

Логика действий власти остается непонятной, ведь преследованием говорливого, но не обладавшего ресурсами для самостоятельной деятельности и допустившего немало ошибок политика, президентская команда взрастила себе опасного оппонента. У нас в стране по старой памяти любят тех, кого власть несправедливо зацепила, а обладатель подвешенного языка и значительного багажа прочитанных книг найдет способ заявить о себе даже из спецколонии для проштрафившихся правоохранителей. Приговор Луценко дает основания связывать каждую будущую смену власти с судебными процессами против тех, кто окажется в оппозиции. Невеселая перспектива, откровенно говоря, учитывая размах действий тех, кто сегодня считает себя пожизненными правителями страны.

Кастинг на роль знаменосца

Арсения Яценюка тем временем сватают на роль лидера оппозиционного партийного списка… «Батькивщины». Лидеру «Фронта змин» предстоит нести бело-сердечное знамя, конечно, если удастся найти общий язык с Юлией Тимошенко. Не исключено, что версия о благословлении Юлией Владимировной имплантации Яценюка со товарищи в «сердечные» ряды – только красивая сказка, способная развалиться с приближением старта избирательной кампании. Неслучайно ведь «Комитет сопротивления диктатуре» не спешит обнародовать списки мажоритарщиков и показывать алгоритм формирования партийного списка – там понимают, что на Банковой не станут спокойно наблюдать за повышенной активностью оппонентов. В любом случае показательное упражнение по усмирению политических амбиций противников власти состоится при ее деятельном разрушительном участии, но если оппозиционеры все же смогут слиться в едином списке, то их шансы на победу серьезно вырастут.

Впрочем, есть у ситуации и другая сторона: те, кому не найдется места в ударной колонне противников власти, автоматически будут записаны в ее сообщники и приспешники. Недаром ведь из оппозиционных рядов все чаще звучат призывы сделать будущие парламентские выборы «черно-белыми», создав для избирателей ситуацию выбора между добром и злом. Пойдет ли такая потеря цвета на пользу стране – неизвестно...

От обострения политической ситуации нервничают даже искушенные мастодонты политической жизни. Например, спикер парламента, совершающий рабочие поездки либо за рубеж, либо на родную Житомирщину, не нашел ничего лучшего, как поставить женщину на ступень ниже мужчины в общественной табели о рангах. Возмущенные голоса радетельниц за гендерное равенство заставили Владимира Литвина неуклюже оправдываться. Он в последнее время вообще ведет себя так, чтобы реагировать на любое изменение политической конъюнктуры, что не нравится более рейтинговым представителям власти.

К Украине – без сантиментов

Зато зарубежные партнеры Украины к нашей стране относятся без сантиментов. На минувшей неделе официальный Киев получил немало неприятных сигналов о необходимости менять свою внутреннюю политику, чтобы сохранить перспективы во внешней. Если решения Европейской народной партии еще можно списать на симпатии ее членов к Юлии Тимошенко, то письмо пяти министров иностранных дел стран ЕС в New York Times с констатацией неприятных тенденций в деле евроинтеграции нашей страны трудно назвать случайным. Европейский Союз пока не готов прислушиваться к требованиям оппозиции ввести санкции против Виктора Януковича и других представителей власти, но уже обозначает тематику, по которой готов вести диалог. И освобождение Юлии Тимошенко является первым пунктом в повестке дня.

Еще менее радостная ситуация наблюдается на северо-восточном направлении. Победа Владимира Путина в первом туре президентских выборов подтолкнет его к получению внешнеполитических дивидендов уже в ближайшее время. Не исключено, что Украина станет направлением его главного удара. Исключительно по старой дружбе.

Евгений Магда