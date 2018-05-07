Александр Бригинец: Партии регионов уже не существует

От депутата Киевсовета Александра Бригинца я ежедневно получаю несколько писем о том или ином безобразие в Киеве. Именно благодаря ему удалось отстоять ключевые культурные центры Киева. Александр давно стал раздражителем для власти...

Мы встретились в кафе Киевсовета, он меня угощает чаем с пирожным, а сам пьет только чай, потому постится. Практически сразу перешли к теме: до самого ли дна опустилась Украина...

- Темнее всего перед рассветом, - говорит он. - Сейчас ситуация в Украине доходит до темной точки и скоро должен наступить рассвет. Говорят, что утро может наступить только путем переворота, каких-то митингов, а я считаю, что есть очень много механизмов, как могут произойти изменения в стране. Но, к сожалению, они не могут произойти без серьезного влияния общественных движений.

Никто не знает, какой план у высших сил на нашу страну. И когда говорят, что планы будущего составляются президентом или каким-то людьми - это все очень условно. Я, как человек верующий, абсолютно уверен, что развитие всего заложено с самого начала. Известно, что тяжелые времена даются человеку как наказание или как испытание перед чем-то лучшим. Поэтому я воспринимаю время, которое мы сейчас переживаем, как испытание.

ЯНУКОВИЧ УНИЧТОЖАЕТ ПАРТИЮ РЕГИОНОВ, ПОТОМУ ЧТО ОН ЕЙ ДОЛЖЕН Сколько еще, по вашим ощущениям, будет продолжаться этот мрак перед рассветом? Какого предел он еще должен достичь?

Давайте проследим путь развития последнего периода... Кучма. Помните, мы все думали, будет ли он баллотироваться третий раз, сможет он найти юридические основания? Когда был Ющенко, мы с уверенностью все говорили: нет, второй раз он не будет Президентом. Сейчас народ говорит, что должно произойти, чтобы Янукович перестал быть Президентом.

Вроде и жесткие репрессии, все бедные и голодные, и вообще всем стало хуже жить, но страха у людей перед властью нет, они рассматривают ее как временную, которая должна скоро кончиться. Как она кончится, никто не знает. Может, однажды утром Янукович проснется и напишет заявление об отставке... И сделает это либо от добрых намерений, либо от того, что какому-то олигарху заморозят счета на западе, он придет к Януковичу и скажет: отказывайся от должности, ты мне "должен"... Это такая ироническая форма, но вы знаете, что сегодня все 27 стран ЕС отозвали своих послов из Беларуси. То есть есть какие-то вещи, которые управляют ситуацией извне.

И когда власть сознательно доводит людей до определенного предела... Почему говорю "сознательно"? Скажем, низкую зарплату люди почему-то еще готовы терпеть. А когда возникают проблемы, скажем, с религией, с передачей кому-то храмов, с языком, с нарушением территориальной целостности, а таких случаев очень много, то именно такие вещи приводят к войнам.

То есть сейчас власть наступает на самые важные мозоли украинского народа - на гуманитарные. И если бы была ситуация, когда людей просто оббирали и не трогали их духовный мир, тогда народ, скорее всего, молчал. Но сегодня сложилось так, что идет наступление на духовные ценности. Они думают, что это механизм отвлечения внимания от финансового оброка, но эти моральные вещи так же важны и для Европы. И когда Лукашенко арестовал оппозиционеров, то никто послов не отозвал, хотя это реальный сигнал. Но когда Беларусь выслала одного посла, польского, сразу все страны отозвали своих. То есть им нанесли моральную обиду.

Так же и с Януковичем, когда ему на всех возможных языках объясняют, что этого нельзя делать, а он демонстративно это делает, тем самым Янукович возбуждает в глазах Европы, наконец всего цивилизованного мира, прямое неуважение к нему. А это еще хуже, потому что из-за этого неуважения и негативного отношения страдает вся страна, причем экономически.

Но Янукович всеми способами пытается отвлечь внимание общества различными гуманитарными штуками от экономических провалов. Например, когда министр образования объясняет, что теперь история Украины будет в составе какой-то там истории - это настораживает. И когда речь идет о закрытии такого предмета как "История Украины", все понимают, почему. И что такое их учебник по истории Украины - мы все видели. А что такое место истории Украины в рамках другой истории - никто не знает. Если мы почитаем историю Европы, написанную в Европе, и там об Украине, то мне это не нравится. Если мы почитаем современную историю Беларуси, написанную белорусскими патриотами в начале прошлого века, - там тоже место Украины ужасное. Или почитаем истории Польши или России - это тоже ужасные истории об Украине. Поэтому если говорить о месте истории Украины в других историях, то это совсем не соответствует тому, как видят украинцы свою историю.

В мировой истории нет ничего о Триполье. И как вы заставите мировую историческую науку переписать свою историю? Посмотрите историю Европы и есть ли там Триполье - нет...

С таким же успехом можем сказать: давайте, не будем изучать украинский язык, а давайте изучать всемирный язык. Или не украинскую литературу, а только всемирную литературу. Тогда окажется, что во всемирной литературе есть лишь несколько произведений Шевченко и Коцюбинского, а все остальные не будут представлены. Потому что так вышло не потому, что мы хуже, а в те моменты, когда нам надо было войти во всемирную литературу, некому было пролоббировать украинскую культуру. Лоббировали русскую, французскую, немецкую. Были геополитические вещи, которые не допускали подавленные империями народы к мировой литературе. Так было до начала ХХ века.

Это напоминает ситуацию, если одного человека покалечить, а другую оставить здоровым, а потом сказать, теперь пусть честно борются между собой.

Поэтому, давайте сначала доведем до ума украинское государство, украинскую культуру, а потом говорить о ее месте в мировой литературе, истории.

Я не знаю, какая еще точка мрака нас ждет. Многие говорят, что абсолютной точкой мрака могут стать парламентской выборы, когда власть применит те технологии, которые уже сегодня известны.

Назову два примера из последних дней. У одного из кандидатов в мэры из личного дела исчезло его заявление, что он хочет баллотироваться в мэры. Он пошел в суд, а в суде сказали, что его документы недействительны, потому у него нет этого заявления. А это заявление просто кто-то вытащил. Второй пример связан с Киевом. На вторую годовщину президентства Януковича была акция по раздаче презервативов. И трое ребят получили по 15 суток за то, что якобы акция проходила без предупреждения. Сказать, что они такие идиоты, которые всегда предупреждали, а в этот раз не предупредили - невозможно. Более того, у меня есть письмо, с которого я сделал себе копию, в котором они обращаются в главк внутренних дел, и дежурный накануне в 18.50 делает свою пометку, что он принял этот документ.

То есть уже сейчас практикуются технологии прямой подтасовки документов. Сейчас это касается малой группы людей, завтра - большей.

Многие считают, что чуть ли не единственный путь одолеть Партию регионов на выборах - объединенная оппозиция. Вы тоже так считаете?

Нет, это не единственный способ... Сегодня говорить о Партии регионов как таковой, не стоит, потому что ее уже не существует. Партия регионов, как и все пропрезидентские силы, исчезает. Вспомните, сколько под выборы пропрезидентских сил создавал Кучма. Были свои политические силы у Ющенко.

Как только Президент приходил к власти, эти политсилы уничтожались самим президентом. Почему? Потому что президент никогда не хочет видеть под боком тем, кому должен. Янукович фактически должен Партии регионов - она привела его к власти. И сегодня происходит уничтожение ПР как таковой. Вместо нее будут создаваться другие политические силы, которые будут выдавать себя за третьи силы, псевдоопозиционные. Мы всегда говорим о тушках-людях. Но у нас есть прецеденты тушек-партий: Мороз со своей партией оказался партией-тушкой, коммунисты, литвиновцы. Тушки-партии будут и дальше. Сначала они себя будут позиционировать как оппозиция, проходить в парламент, а затем станут тушками.

Сегодня главный бренд власти - не Партия регионов, а Янукович. И он будет делать все, чтобы сохранить этот бренд. Поэтому включается технология по уничтожению партии. Лицо Кабмина тоже уже уничтожено... Напомню, что председатель партии - это Азаров. И мы все понимаем, что вскоре Азаров уйдет в отставку. Но вопрос - сначала снимут с председателя партии или с должности премьер-министра.

То же самое с Клюевым, от которого ждали, что он будет начальником штаба. Не будет он начальником штаба. Центр штаба, центр влияния будет находиться далеко за пределами Партии регионов. И она пойдет на выборы как один из действующих костылей власти. А другие костыли мы еще увидим. Они еще покажут себя.

ТЕХНОЛОГИЯ "ЯНУКОВИЧ-МЛАДШИЙ - ПРЕЗИДЕНТ" СТАНОВИТСЯ ВСЕ РЕАЛЬНЕЕ Если проанализировать, то кто влияет сегодня на Януковича?

Не могу точно сказать, поскольку не бываю в тех коридорах. Могу, как и вы, анализировать события, и понимать, в интересах кого они делаются. Если заместитель главы Нацбанка - сын директора банка, которым владеет Янукович-младший, стал министром финансов, то я понимаю, что в этом вопросе на Януковича влиял его сын. И технология о том, что следующим Президентом власть хочет видеть не Виктора Федоровича, а Александра Викторовича, становится все более реальной.

И когда кто-то из политологов говорит, что в Украине нельзя и думать о передаче власти по наследству - ни Кучма этого не сделал, ни Ющенко.. Но мы же говорили, мол, дважды судимый тоже не может стать президентом. Но стал.

И Ющенко - это был план Кучмы. Мы сначала до конца не понимали, что имел в виду Ющенко, когда говорил, что он - "сын Кучмы". Но все произошло так, словно он и был его преемником. И теперь мы понимаем, что Ющенко был специально отправлен с должности премьер-министра, чтобы потом стать "оппозиционером". И для Кучмы Ющенко стал планом "А", а Янукович - планом "Б".

То же может и сейчас повториться. А кто знает, может, сейчас и Клюев станет оппозиционером, после того, как был убран с должности вице-премьера или, может, Анна Герман, Левочкин или Хорошковский... То есть неизвестно, кого выберет Янукович, но это уже известный прием.

И когда я смотрю на каждого нового оппозиционера, и думаю, а не он ли это. Поэтому, например, я так придирчиво отношусь ко всему, что происходит вокруг Кличко. Потому что когда я слышу критику Кличко в сторону Черновецкого и никогда не слышу критики в сторону Попова, у меня это вызывает беспокойство, с одной стороны. С другой - думаю, тот настоящий "оппозиционер от власти" будет критиковать пожестче. Поскольку, как правило, своим дают такую возможность. И в медийном пространстве, появится кто-то один критикующий, а другие даже не будут появляться.

Обсуждается, что Кличко будет единым кандидатом на мэра Киева...

Конечно, это был бы прекрасный вариант. Но для меня как человека, находящегося в этом киевском болоте, было очень важно, чтобы мы все знали, что Кличко - оппозиционер не на час. Ведь на сегодняшний день Кличко лично для меня - не оппозиционный политик. Оппозиционный политик - это тот политик, который ведет системную борьбу с действующей властью. Мы можем по-разному относиться к "Свободе", "Фронту Змин" и БЮТу, но сегодня это политические силы, которые последовательно выступают против действующей власти. Да, ходят разные слухи, кто кого финансирует, но я слышу четкие заявления и Яценюка, и многих бютовцев, и Тягнибока.

ПОПОВ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧЕРНОВЕЦКОГО Чем Попов отличается от Черновецкого?

Ничем. У Попова есть только одно преимущество. У него есть деньги из Кабмина, но эти деньги закончатся в день выборов. Кабмин дает ему деньги только потому, чтобы показать, какой он хороший. Но этих денег не будет и у Кличко, когда он станет мэром. То есть денег не дадут никому. Поэтому для меня важно, чтобы будущий мэр был, как минимум, сторонником демократии. Который не будет прятать заявки, поданные на митинги, не будет подавать в суд на право той или иной политсилы провести акцию протеста.

Кличко будет мэром, если докажет свою оппозиционность и будет представителем всей оппозиции.

У Черновецкого, может быть, не было тех денег, что у Попова, но средства на элементарные вещи, например, уборку дорог от снега, у него были...

Черновецкий по крайней мере не разрушил был Андреевский спуск. За время Черновецкого не строились дома над метро Театральная, хотя еще при Омельченко было дано разрешение. И в охранной зоне Софии Киевской дом на Гончара не строился. Почему это не делалось? Потому что была система сдержек и противовесов между Кабмином, Президентом, прокуратурой, мэром. Это были представители несколько разных политических направлений. И каждый раз была возможность нажать друг на друга. Сегодня - Попов, Кабмин, Президент, прокуратура - все одно и то же. Поэтому - на кого жаловаться Попову? Попов отчитывается перед Президентом. А Киеву не нужен такой мэр, который будет отчитываться перед Президентом, а не перед киевлянами.

То есть по сути Попов ничем не отличается от Черновецкого. Попов еще более зависим, чем был Черновецкий. Черновецкий все-таки большинство решений принимал сам. К сожалению, в ситуации с Поповым мы много видели случаев, когда публично он заявлял одно, а делал другое. Циничный случай - когда он говорил, что часть Киевэнерго, которая не принадлежала городу, нужно вернуть, а все закончилось тем, что все Киевэнерго отдали из города.

На фоне Попова я могу даже назвать положительные черты Черновецкого. Он кормил своих бабушек всегда, не только во время выборов. А Попов только сейчас, т.е. за несколько месяцев до выборов начинает ухаживать за бабушками Черновецкого.

Исторические объекты, в отличие, от Попова, не уничтожал. И мы реально сейчас не можем вспомнить, какой объект он уничтожил. Киево-Печерскую Лавру не отдал, Десятинную церковь не пробовал строить, улицу Мазепы не переименовывал, Щекавицу не разрушал.

Наибольшее возмущение у киевлян вызывает именно уничтожение исторических сооружений. Когда пришел Ющенко - обещал снести дом на Грушевского. Не снес. Пришел второй президент - построил вертолетную площадку. Вот такие вещи вызывают наибольшее возмущение киевлян.

При Черновецком нам удалось отстоять дом "Украинской энциклопедии", который хотели забрать какие-то важные прокуроры. Что теперь? У меня лежит письмо, где сказано, что его хотят отдать государству и выселить "Украинскую энциклопедию". И я понимаю, что никакой "глас разума" для депутатов не подействует. Они проголосуют за это, потому Попов часть пирамиды.

Вы когда-нибудь видите Черновецкого во время заседаний Киевсовета?

Я, как и все, его не видел. И вообще, разговор о Черновецком - попытка отвлечь киевлян от реальных проблем. Черновецкого как политика, как главы КГГА, как мэра - не существует. От него ничего не зависит. Он подписывает все, что ему скажут. Как и где он это делает - не важно.

У Киева очень много проблем... Сейчас уничтожается Андреевский спуск. Дом 18, где находятся мастерские, судится с компанией, которая уже получила разрешение на разработку документации на строительство дома. Более того, уже с правками утвержден проект строительства апартаментов, магазинов на спуске. Попов сказал, что высоток там не будет. Тогда будут пяти-, шестиэтажных здания. Так и будет... Они же вырыли котлован. Сейчас стает снег, и это позволит повредить больше домов вокруг. А потом скажут, что эти дома в плохом состоянии и их надо сносить. Может быть, оставят Музей Булгакова, Андреевскую церковь и Замок Ричарда. Все остальное - в той или иной степени будет уничтожено. Единственный способ это остановить - не избрать Попова.

Говорят, что выборы будут летом. Думаете, они состоятся?

Они думают, что после Евро будет легко проводить выборы, потому что весь не их электорат - разъедется. Но я не думаю, что во время Евро оппозиция станет молчать. Думаю, Киев, Харьков и Донецк превратятся в мощные центры проявления оппозиционности в Украине. В Киеве и Львове я точно уверен. Здесь ситуация будет максимально политизирована, потому что это прекрасная возможность показать европейцам, как мы ненавидим свою власть.

Откуда у вас такая уверенность, что оппозиция устроит протесты?

Их просто не может не быть. Если в Украине на тот момент останется оппозиция, то не использовать Евро - просто не возможно, чтобы всем сказать, какие у нас здесь безобразия. Конечно, будут аресты, запреты, запугивания. Таким образом Киев будет максимально политизирован. Так что, добро пожаловать в ад.

Сегодня есть разные варианты их проведения: отдельно или вместе с парламентскими.

Попов говорил, что ему не выгодно проводить выборы летом. Думаю, он говорил правду, потому что ему вообще не выгодно, чтобы они проходили когда-либо. Потому что не может так быть, чтобы ситуация в целом для власти ухудшалась, а для Попова - улучшалась, что нам иногда пытаются продемонстрировать проплаченные соцопросы.

Давайте просто предположим себе, что Попов выиграет выборы в Киеве. Думаете, тогда Янукович посадит Черновецкого и команду?

Нет-нет! Они ведь не сажают Ющенко... То есть они своих не сажают. А Черновецкий ничем не отличается от них. И еще вполне может стать депутатом. У него же технологии - гречка - есть. Мы действительно не знаем, в каком регионе работает его команда, чтобы выиграть по мажоритарке свой округ.

Вы лично будете баллотироваться на выборах в ВР?

Если будет объединенная оппозиция, а я хотел бы, чтобы она была, и в ней найдется место и для меня - я был бы не против. Если объединенной оппозиции не будет, а "Батькивщина" будет идти одна, и поставит передо мной задачу бороться, то я тоже пойду, и буду бороться. Хотя я прекрасно понимаю, что я плохой менеджер выборов, у меня нет главного ресурса - денег. В Украине, где народ по большому счету привык к гречке, - очень сложно без нее выиграть выборы. И, к сожалению, складывается ситуация, что большое преимущество - не у тех, кто отстаивает интересы города или целой страны, а у тех, у кого больше денег, гречки... И именно на это была рассчитана идея частично мажоритарных выборов.

Я не могу никого купить, у меня тупо не за что покупать. И даже когда ко мне приходят, и спрашивают: "О, может, вы будете баллотироваться, и нам чем-то поможете". А я ничем материальным не могу помочь, я фактически человек безработный. Поскольку я все время занимаюсь делами Киева и за это ничего не получаю, то можно себе представить, наскЕсли будет объединенная оппозиция, а я хотел бы, чтобы она была, и в ней найдется место и для меня - я был бы не против. Если объединенной оппозиции не будет, а "Батькивщина" будет идти одна, и поставит передо мной задачу бороться, то я тоже пойду, и буду бороться. Хотя я прекрасно понимаю, что я плохой менеджер выборов, у меня нет главного ресурса - денег. В Украине, где народ по большому счету привык к гречке, - очень сложно без нее выиграть выборы. И, к сожалению, складывается ситуация, что большое преимущество - не в тех, кто отстаивает интересы города или целой страны, а в тех, у кого больше денег, гречки... И именно на это была рассчитана идея проведением частично мажоритарных выборов.

Я не могу никого купить, у меня тупо не за что покупать. И даже когда ко мне приходят, и спрашивают: "О, может, вы будете баллотироваться и нам чем-то поможете". А я ничем материальным не могу помочь, я фактически человек безработный. Поскольку я все время занимаюсь делами Киева и за это ничего не получаю, то можно себе представить, насолько невелики мои доходы. Я даже нахожусь в конфликте с моими близкими людьми, поскольку они - кроме того, что не видят меня вне работы, я их еще не могу обеспечить финансово.

Я не могу быть кнопкодавом как другие депутаты ...

Беседовала Оксана Климончук