СБУ покажет «кузькину мать» американцам?

Когда СБУ начинает разоблачать шпионов в пользу какой-то западной страны, то почему-то Украина сразу выглядит смешной. Еще досконально неизвестно, действительно ли были те шпионы, а смех уже душит... Летом прошлого года СБУ боролась с чешскими шпионами, которые действительно были сотрудниками посольства (занимали позиции разведчиков). Все прекрасно понимали, что этих "шпионов" "разоблачили" только потому, что Чехия предоставила политическое убежище нескольким лицам из правительства Тимошенко. Парадокс ситуации был еще и в том, что не существует посольства, в котором не было бы разведчиков...

Так, Украина в среднем ежегодно объявляет персонами нон грата до 10 иностранных граждан, но их имена так и не разглашаются. Такая практика существует в мире. Поэтому за разглашением этого шпионского скандала стояла только политика...

Помню, когда мы комментировали чешский "шпионский скандал", то народный депутат Тарас Чорновил спрогнозировал: "Вот увидите, пройдет немного времени - и в Украине разоблачат очередных «шпионов» и это коснется именно тех стран, которые хорошо к нам относятся".

И действительно прошло полгода - и СБУ начала играть в шпионов с Соединенными Штатами Америки. Служба безопасности подозревает в шпионаже украинского академика директора Института сорбции и проблем эндоэкологии (ИСПЭ) Владимира Стрелко и обвиняет его в вытоке за границу секретной информации.

Следует отметить, что разоблачение академика Стрелко удивительным образом совпало с критикой американского правительства действий украинского руководства, в частности относительно политических заключенных. А МВФ отказал в деньгах правительству, мол даст тогда, когда в Украине запахнет демократией.

Однако то, что наше СБУ давно стала импотентным органом в силовых делах, и не стоит говорить. Как говорится, результат на лицо. И даже шпионаж у нее какой-то выборочный. Мы все видим и ощущаем, как работает российская пропаганда в Украине, украинские народные депутаты то возглавляют российские центры с «непонятной» целью, то откровенно выступают за присоединение части Украины к России, то есть даже не скрывают, что отрабатывают ФСБшные деньги, однако СБУ к ним нет дела. Украинские академики - вот откуда исходит "опасность" для страны.

Мы решили посетить Институт сорбции и проблем эндоэкологии, чтобы собственными глазами увидеть центр «измены» государственных интересов. Когда ехала туда, то ожидала увидеть какой-то режимный объект, а как же - там работают ученые, которые производят «секреты», думала, вряд ли пустят меня, придется запросы писать... Приезжаю, и здесь на удивление никакой тебе даже охраны, более того - на проходной сидит бабушка, очевидно, уже с немалым пенсионным стажем. Она просит подождать внизу, а сама идет искать заместителя директора Института. Если бы была соискателем каких-либо секретов, могла бы пойти в любую сторону, при желании проникнуть в любой кабинет. Ну, неужели так охраняются украинские секреты? Нет, что-то не очень убедительно...

Но я добросовестно дождалась бабушки, и она меня провела в кабинет заместителя директора Владимира Брея (на данный момент и.о., потому что вскоре в Институте выборы. Сотрудники меня искренне убеждали, что у них единственный достойный кандидат - Владимир Стрелко).

Когда зашла в кабинет академика Брея, то там был своего рода «консилиум» с другими профессорами. Они советовались, что делать дальше с этой ситуацией, ведь они даже не знают «откуда ноги растут у шпионского скандала». А хуже всего то, что всю их работу парализовало.

На все мои вопросы: что, почему и откуда, они мне открывают устав НАН Украины и суют 53 статью, где сказано:

«Учреждения НАН Украины имеют право в соответствии с действующим законодательством Украины реализовывать на внутреннем и внешнем рынках приборы, оборудование, материалы и другую наукоемкую продукцию, права на объекты интеллектуальной собственности и другие имущественные права, осуществлять внешнеэкономические связи; проводить научную и научно- техническую экспертизу; предоставлять научно-технические услуги, осуществлять рекламные мероприятия, в соответствии с установленным в НАН Украины порядке выступать участниками и учредителями субъектов предпринимательской деятельности».

Собственно этой статьей и можно ответить СБУ.

- Международные контакты - это не только то, что нам разрешается, но и то, что входит в наши обязанности. Мы просто обязаны поддерживать связи с зарубежными академиями, - убеждает нас доктор химических наук, профессор Юрий Малетин. - Все перевернули с ног на голову, ведь Академия Наук Украины обязана заниматься международными контактами. Она обязана сотрудничать с международными академиями наук. Я, например, член Королевского химического общества Великобритании. Так я что, тоже шпион?

Владимир Брей тоже в прошлом году три года был членом Американского химического общества.

- И в этом нет ничего удивительного. Платишь членские взносы и все, - говорит он.

СБУ обвиняет академика Стрелко в том, что, мол, за секретную информацию он получал гранты. Тогда получается, что у нас не каждый порядочный академик - шпион. Ведь каждый настоящий ученый в Украине, ну так уж сложилось, время от времени получает какие-то иностранные гранты.

- Например, профессор Малетин недавно получил грант через УНТЦ (Украинский научно-технический центр, - рассказывает профессор Брей. - УНТЦ существует в Украине с конца 90-х годов. Он привлек в Украину более 150 млн. долларов для украинских ученых. Как это происходит ? Если дается грант под конкретного ученого, то заключается персональный договор, переводятся средства и еще 10-15% от этой суммы получает институт на расходы, которые идут на то, что эти люди просто здесь работают. Это выгодно институту, выгодно ученому, выгодно стране . Однако вся интеллектуальная собственность принадлежит фирме, которая платит деньги. Все оформляется соответствующими документами. Это всегда так было.

Ученые подчеркивают, что особенностью программы является то, что они должны показать, что это открытые публикации, никакие закрытые, секретные работы туда не могут быть включены. Они на это не имеют права.

Владимир Брей отмечает, что их Институт не значится в списке президиума НАН Украины, ведущий какие-либо секретные работы.

- У нас нет «первого отдела». У нас нет проектов по военной тематике. И вообще у института еще не было больших грантов. Планируется, но еще не было, потому заключить договор - это очень сложно, особенно с индустриальной фирмой... Мы сами не понимаем, что мы тут такого могли иметь «секретного», что интересовало кого-то в Америке или где-то еще.

Профессор Малетин рассказывает, что раньше они практически все работали, например, по проектам Минобороны (СССР).

- И никакие материалы не могли быть напечатаны в открытом доступе. Я, например, был заместителем экспертной комиссии института, которая специально оценивала, может ли тот или иной материал попасть в открытый доступ.

Ученые уверяют, что сейчас секретных работ не ведется. Говорят, что в Минобороны Украины нет денег на них нет, нет... надобности.

Пока СБУ не дает покоя ученым, они, кроме исследований, имеют проблемы вполне приземленные. Профессор Брей напоминает, что бюджетное финансирование НАН Украины практически неизменно. Вот уже три или четыре года. В этом году НАН получила на шесть процентов увеличения бюджета, коммунальные услуги выросли на 25%.

- Мы сейчас вынуждены сокращать все надбавки людям за степени, за звание, чтобы оплатить коммунальные услуги. И даже в январе все ушли на один день за свой счет, потому что не хватало денег в фонде заработной платы. То есть Академия в сложных условиях. Это факт. Но секретов не продаем! - наконец шутит ученый.

Помимо чисто политической, в СМИ муссируется версия, что мол, в Институте таким образом идет борьба за место директора, ведь учреждение очень прибыльное. Ну, в Украине за власть всегда борются экстремальными методами, но чтобы настолько... И к чему здесь могут быть СБУ, американцы?..

Директор вскоре должен вернуться в Украину, но скорее всего этого не произойдет в ближайшее время, потому вполне понятно, что прямо в аэропорту его задержит Служба безопасности.

В марте будет заседание, после которого президиум НАН будет назначать директора с учетом мнения коллектива, у которого один только кандидат - Владимир Стрелко, которого и обвиняют в шпионаже.

В некоторых СМИ пишут, что Владимир Стрелко уехал еще в октябре на несколько дней в командировку и до сих пор не вернулся. Сотрудники Института утверждают, что это не соответствует действительности, ведь он находится в своем вполне законном отпуске, который утверждает президиум НАН Украины. А то, что ему пересылают большой объем материалов, по словам сотрудников института, - совершенно нормально, ведь ему уже 75 лет и он хочет издать полное собрание» своих лучших научных работ. И пересылают академику Стрелко только те публикации, которые уже были опубликованы.

Банально, но весь сыр-бор может быть из-за... заведующей лаборатории, что решили ликвидировать.

Владимир Брей объясняет:

- Мы получили указание раз в пять лет делать комплексную проверку научно-организационной деятельности Института. Комиссия такую ​​проверку сделала и выразила нам замечания, что мы неэффективно работаем в направлении эндоэкологии. Комиссия нам рекомендовала поднять этот вопрос на ученом совете и принять решение, как усилить работу в области эндоэкологии. ... В результате проверки ликвидировали три лаборатории...

Эта ли дама написала кляузу в СБУ, ученые не знают. Женщина в своих обвинениях дошла до того, что обвиняет академика Стрелко в том, что он проводил опыты на работниках Института, но это пока только ее слова.

СБУ в институте замеряла радиационный фон. Работники объясняют это тем, что силовики хотели обвинить ученых их Института, те проводить опыты с радиоизотопами в помещении Института, а это запрещено законом. Это можно делать только в Чернобыльской зоне.

Сейчас институт из-за «шпионского» скандала практически не проводит свою основную работу - не испытывает сорбенты в Чернобыльской зоне.

Интересно, будет ли у этой истории продолжение? Бдует ли главный «положительный» герой, который спасет Украину от «опасности» и потом мы заживем богато и счастливо, а тем американцам покажем «кузькину мать».

Оксана Климончук