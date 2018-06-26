Зачем Луценко подарил следователю маленький глобус

Понимая, что финал дела Юрия Луценко уже близко, интерес к нему оживился. После объявления приговора Юлии Тимошенко, “большая сцена” Печерского суда переместилась на улицу Гайцана - теперь здесь наблюдают за особенностями украинской Фемиды представители посольств Финляндии, США, Швеции и других дипмисий.

Последние два дня в деле Луценко длились дебаты. Они напоминали такой себе сжатый пересказ 417-дневного судебного процесса.

Самый преданный защитник

На дебаты жена и защитница Луценко Ирина пришла в красном. Речь женщины была наиболее эмоциональной. В отличие от профессиональных адвокатов, которые все же выполняли свою работу за гонорар, она защищала дорогого ей человека.

- Уважаемый суд, уважаемая пресса, пацаны прокуроры, - начала выступление Ирина Луценко. - Позволяю себе назвать их пацанами, потому что их руководитель и исполнитель этого судилища - пацан конкретный. Прекрасно играет Мурку, и соответственно, работает по пацанскому закону "пацан сказал - пацан сделал». Сказал главный пацан - Луценко будет сидеть в тюрьме, вот и сидит мой муж уже 417 дней в СИЗО... Мог бы господин Президент объяснить, почему ни он, ни Генпрокурор не реагируют на заявления украинских и международных организаций об отсутствии оснований для ареста и продолжения сроков держания под стражей Юрия Луценко? Он как Гарант обязан защищать право граждан на свободу и безопасность, их право на справедливый суд. Проверена ли информация, обнародованная, например, во Втором предварительном отчете Датского Хельсинского Комитета по правам человека? Кем проверена? Напомню, человек сидит в СИЗО на протяжении года за "промедление с ознакомлением с материалами по делу". Когда до сих пор неизвестен источник денег, потраченных на пышное празднование 60-летия Президента в 2010 году, когда невзирая на данное слово, только подобранным журналистам показана часть президентской резиденции в Межигорье, не стоило ли бы растолковать, в чем именно заключается вина Луценко? Чем, например, отличалось празднование Дня милиции в 2008 и 2009 гг. от празднования Дня прокуратуры в этом году?

Вряд ли жена Луценко когда-то получит ответы на эти вопросы.

Она рассказывала о поддержке Юрия Луценко со стороны международного сообщества, народных депутатов, церковников, художников, поэтов, музыкантов, правозащитников и обычных украинцев, письма от которых мешками поступают на его адрес.

Процитировала и слова опального сейчас поэта Юрий Винничука: «Если такие люди, как Луценко и Тимошенко, сидят, я сам не прочь перестукиваться с ними в тюрьме».

- Юра по вторникам принимал в министерстве заявления людей. Сначала с 15:00 до 19:00, потом до 21:00, потом до 23:00, до 24:00. Заместители ему говорили: что вы делаете, всем не поможете - едьте отдыхайте. Луценко ехал, а люди ломали ворота в центральном помещении МВД и кричали: “Луценко, прими нас, не едь, нам никто не поможет!” Я клянусь, что так было, - у Ирины на глазах навертываются слезы. - О каком там водителе шла речь?!

Ирина заверяет, что не в характере Луценко быть замешенным в коррупционных схемах, с которыми он боролся на должности министра внутренних дел, и не в его характере прятаться и сговариваться. Говорит, что он открыт, прямолинеен, остроязыкий...

- Я не прошу у суда милости. Может я говорила слишком эмоционально, но все, что сказала, это правда. Я прошу от вас одного – справедливого решения, потому что мой муж не виноват!

Прокуроры пятятся?

Прокуроры на дебатах выступали с одной речью на троих.

Они заявляли, что вина Луценко доказана на досудебном и судебном следствиях “в полном объеме” (напомним, что ГПУ обвиняет экс-министра в незаконности трудоустройства его водителя Леонида Приступлюка в МВД, предоставлении ему квартиры и начислении пенсии, а также в незаконности празднования Дня милиции), что его показания “неискренние” и даже заметили у экс-министра “отсутствие раскаяния за совершенные преступления”.

В конце концов подчиненые Пшонки попросили для Луценко 4,5 года лишения свободы с конфискацией имущества. Эту цифру прокуроры вывели с учетом “тяжести совершенного Луценком преступления” и “позитивных характеристик с места работы, наличия на содержании несовершеннолетнего ребенка и государственных наград”.

Как впоследствии заявил журналистам адвокат Луценко Алексей Баганец, просьба прокуратуры назначить экс-министру внутренних дел наказание ниже от минимального, предусмотренного статьей Криминального кодекса, которая ему инкриминируется, свидетельствует об отсутствии убедительных обоснований в обвинении.

- Дать моему мужу четыре с половиной года тюрьмы... Это ровно столько, сколько нужно, чтобы изолировать его от парламентских и президентских выборов - заявила жена Луценко. - Эта изоляция говорит только об одном и характеризует моего мужа как харизматичного яркого политика. За это, в принципе, его сейчас и судят...

Водителю Луценко Леониду Приступлюку прокуроры попросили 3 года условно и уплаты штрафа в размере 50 минимальных необлагаемых доходов.

«Также прокуратура просит взыскать материальный ущерб с Луценко и Приступлюка в размере 293 тысяч 891 грн 23 коп. Взыскать с Луценко за нанесенный вред в интересах МВД 643 тысячи 983 грн», - суммировал Дмитрий Лобань.

- А я думал, будете требовать сжечь меня на костре, - иронизировал Луценко, а позже заметил. - Каждую запятую, каждую точку из того, что мы сейчас слышим, я опровергну во время своей части дебатов.

Защита: обвинения основываются на выдумках и фантазиях следствия

Адвокат Алексей Баганец говорил о заказном характере судебного преследования Луценко, о фальсификации уголовного дела органами досудебного следствия.

Его, как бывшего заместителя Генпрокурора, искренне удивляли фразы прокуроров, что Луценко “при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте” осуществил то и то.

“Обвинения основываются на доказательствах, полученных с нарушением законодательства, предположениях, откровенных выдумках и фантазиях следствия”, - отмечал Баганец.

Адвокат напоминал судьям о давлении на свидетелей, о ночных допросах, о фальсификации протоколов этих допросов во время досудебного следствия. Он отметил, что из 86 допрошенных в суде свидетелей ни один не подтвердил вины Луценко. Также адвокат опроверг утверждение о вине его подзащитного в протоколах допросов. Баганец прибавил, что свидетельнице Богдане Василенко следователи угрожали увольнением с работы в МВД.

- Она, кстати, уволена из МВД после допроса, - отметил Луценко.

Правда, в милицейском ведомстве говорят, что свидетеля, который стал на сторону экс-министра в суде, не уволили, а она просто подпала под “реорганизацию”.

Луценко: я не собираюсь никому мстить

Леонид Приступлюк на дебатах скромно ограничился одной фразой: “Я никаких преступлений не совершал и прошу меня оправдать”.

А вот Юрий Луценко подготовил огромную речь. Подошел к выступлению системно – насчитал по уголовному делу против него “61 ложь прокуратуры” и прошелся по каждой с опровержением.

- Что было нарушено? Лишь покой Януковича. Лишь мой язык - причина ареста. Мой ум и сила воли, - отметил Луценко.

- Расставаясь со следователем Войченко, я подарил ему маленький глобус, намекая, что земля круглая, - шутит Луценко. - Я в действительности не собираюсь никому мстить и на кого-то обижаться. Я остался нормальным человеком, который не держит обид ни на суд, ни даже на обвинение, при всей его непутевости. Так случилось, что на моем деле и деле Тимошенко Украина уже потеряла сотни миллионов долларов разных видов помощи, кредитов, траншей. Этот процесс продолжается. Это не значит, что меня должны выкупить Европа или Америка путем финансовой помощи. Нет. Речь идет об одном - не может страна быть заложником желания расправы над двумя политиками, которые в 2007 году объединились, добились первых в истории Украины досрочных парламентских выборов и сбросили премьер-министра Януковича. Я понимаю, что это неприятно. Но нужно научиться и побеждать, и проигрывать. Я не нуждаюсь в жалости. Я ничего не прошу, даже у суда. Я просто хочу, чтобы, принимая решение относительно Луценко, не забывали об Украине. Я все равно выживу, сколько бы мне не написали этих лет, я все равно выйду и останусь таким же... Прокуратура здесь подчеркивала, что я не каюсь. Да, я не каюсь. Я не вижу ни одного преступления, которое бы совершил. Я не вижу оснований просить прощения и каяться. Мне за многое нужно просить прощения "политически", но юридических преступлений я не совершал. Если президент Янукович и Луценко на свободе – это несовместимые вещи, то это также цена, это также признание. Эта логика может быть принята во внимание, но не судом. Послушайте мудрого старого генерала Москаля, помните, он сказал на допросе: дайте прокуратуре столько, сколько она просит, а Луценко - отпустите.

Анна Ященко