Чем чреват для власти статус «политзаключенного» для Тимошенко

В свое время глава МИД Швеции Карл Бильдт сказал, что "ключ к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом находится в камере госпожи Тимошенко". Недавно эти слова западного дипломата процитировал посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра. Понимает ли до конца украинская власть, что после прозрачных намеков со стороны Запада начнутся реальные действия, которые ударят не только по Украине, но и по их собственным карманам? Учитывая, что провластные депутаты в очередной раз провалили в парламенте декриминализацию статей, по которым осуждена Тимошенко, руководство нашей страны до сих пор надеется, что европейцев и дальше можно водить за нос, оттягивая решение вопроса на потом.

Резолюция ПАСЕ, подкрепленная личной позицией ее нового президента Жан-Клода Миньона, достаточно однозначна: если до следующей сессии Парламентской Ассамблеи в Украине не будет никаких движений к выполнению условий европейского сообщества, руководству нашей стране стоит ожидать санкции. Текст резолюции достаточно четко демонстрирует, что слишком дипломатические евродепутаты потеряли терпение. Во всяком случае, таких жестких формулировок в свой адрес Украина еще не слышала: «Парламентская Ассамблея выражает обеспокоенность уголовным преследованием, начатым против ряда бывших членов правительства, включая бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко, бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения Корнейчука и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Ассамблея призывает Мониторинговый комитет внимательно следить за ситуацией и предложить любые последующие действия со стороны Ассамблеи в соответствии с ситуацией, включая рассмотрение возможности применения санкций, если требования Ассамблеи не будет выполнено».

На тот случай, если украинская власть не понимает последствий политической изоляции, которая уже ударила по имиджу страны (что было прекрасно заметно во время визита Януковича на Всемирный экономический форум в Давос), Запад намекнул на более понятном ей языке денег.

Так, в своем интервью телеканалу ТВi, заместитель госсекретаря США Филипп Гордон отметил, что Международный валютный фонд, выдавая новые кредиты, обычно пользуется чисто финансовыми соображениями, может не предоставить Украине очередной транш именно из-за не соблюдения демократических принципов и нарушение гражданских свобод. «Больше потеряет от этого сама Украина», – отметил Гордон, и в этом вопросе с ним трудно спорить.

Более того, перекрытие финансового крана уже началось. Еврокомиссия приостановила финансовую помощь Украине на сумму более 160 млн. евро в год.

К этому времени почти все влиятельные западные политики и послы европейских государств высказали свое негативное отношение к тому, что лидер украинской оппозиции находится в тюрьме. Подозрения европейского сообщества усиливаются в связи с тем, что к Тимошенко не допускают международных наблюдателей. Так, в посещении лидера украинской оппозиции было отказано послу США Джону Тефту и послу Франции по правам человека Франсуа Зимере.

Что и от кого скрывает украинская власть? Неужели состояние Тимошенко настолько ухудшилось? Такие вопросы ставит сегодня международное сообщество, что совсем не добавляет позитива в и без того напряженную ситуацию. Учитывая, что Европейский суд уже согласился рассмотреть иск Тимошенко как можно быстрее (и мало у кого, откровенно говоря, есть сомнения относительно его решения), это может означать только одно – власть пытается выиграть время, пока считает уровень давления более-менее приемлемым. А случиться с Тимошенко за этот период может все что угодно.

В самой Украине заключение лидера оппозиции уже давно выросло из рамок чисто политического вопроса. Еще одним примером этого стало проведение 10 февраля акции под стенами Качановской колонии, где находится Тимошенко. Митинг в ее поддержку был организован оппозиционными политиками Наталией Королевской и Евгением Сусловым совместно с общественными активистами, которые прибыли в Харьков из разных регионов Украины. Довольно показательно, что силы общественного протеста до сих пор сконцентрированы на решении своих социально-экономических проблем, приобщились к политической акции. Это может свидетельствовать лишь об одном – до всех постепенно приходит понимание того, что экономической свободы невозможно получить, не защитив своих политических свобод.

Во время митинга общественные активисты дали старт всеукраинскому сбору подписей под обращением к ПАСЕ о предоставлении Тимошенко и Луценко статуса политических заключенных. Двухмесячная акция, по планам организаторов, завершится накануне очередной сессии Парламентской Ассамблеи, которая состоится 23 апреля. Потом обращение передадут в ПАСЕ. Не исключено, что таким образом организаторы акции хотят показать – планы украинского народа совершенно не совпадают с планами действующей власти. И украинское общество желает, чтобы возможные санкции против Украины касались исключительно тех, кто их заслужил.

Интересно, что адвокат Юлии Тимошенко, депутат Сергей Власенко довольно скептически отнесся к требованиям общественности признать его подзащитную политическим заключенным, мотивируя это тем, что статус политического заключенного не добавит Тимошенко прав на участие в выборах. После таких заявлений некоторых представителей БЮТ может сложиться впечатление, что они сами не определились – лучше ли чтобы Юлия Владимировна и дальше сидела в тюрьме, или чтобы вышла на свободу и возглавила оппозицию.

Ведь статус политзаключенного лидера украинской оппозиции автоматически будет иметь последствия для украинской власти. В европейском понимании политические заключенные могут появиться только в условиях диктаторского режима. А значит, все заверения украинской власти о приверженности к демократическим преобразованиям – фикция. Такое признание открывает путь к принятию санкций в отношении правящей верхушки Украины и ударит непосредственно по ним и их семьям простейшим способом – ограничением свободного передвижения за пределами страны и блокировкой средств на счетах. Поскольку «команда профессионалов» неоднократно доказывала, что более всего уважает именно силу денег, то и такой ответ можно считать полностью симметрическим, а главное – очень действенным. Это в свою очередь может серьезно изменить направление мыслей во властных коридорах. И заставит уже их самих, а не оппозицию и мировое сообщество искать способы освободить Тимошенко. Потому что прищемить хвост ногой всегда больнее, чем только угрожать сделать это.

Елена Лещинская