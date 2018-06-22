Николай Катеринчук: О чем бы ни говорили на ланче в Давосе – говорили о Тимошенко

Всемирный экономический форум, который уже более сорока лет собирается в Давосе, снискал славу уникальной площадки для встреч деловой, финансовой и политической элит.

Даже при отсутствии публичных ощутимых результатов достойное участие в Давосе – само по себе имиджевое мероприятие.

С 2005 года частью Форума стал Украинский ланч, который проводит Виктор Пинчук, куда съезжаются украинские лидеры, а модераторами выступают бесспорные авторитеты мировой и европейской политики. Надо отдать должное организаторам, число гостей и уровень их представительства растет. У каждого из украинских топ-политиков имеется своя история отношений с Давосом.

2007 год. Премьер-министр Янукович впервые прибывает на форум в Давос. У него шикарная программа двусторонних встреч. Это его звездный час.

Он встречался с Тони Блэром (тот обещает поддержку в вопросе вступления в ВТО), встречается с премьер-министром Пакистана (договорились о создании межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству), плюс встреча с премьером Швеции, директором ВТО, президентом ЕБРР.

Тогда же Януковичвыступил за «диалог по важнейшим проблемам, конкуренцию идей, открытость и прозрачность при принятии государственных решений». Убеждал всех, что «приветствует справедливую критику со стороны средств массовой информации, здоровую состязательность между властью и оппозицией, существование разумной и действенной системы сдерживаний и противовесов, которая делает невозможной узурпацию и злоупотребление властью».

2008 год. Украинский десант в Давос возглавляет президент Ющенко. И тоже внешне – успешно. Среди множества двусторонних встреч украинского президента – встреча с Кондолизой Райс. А та позже в своих воспоминаниях написала, что Ющенко просил госсекретаря о ПДЧ для Украины (План действий относительно членства в НАТО), а когда она отказала, то он всплакнул. Через три года, когда Райс написала об этом в мемуарах, журналисты хихикнули президентским слезам. Хотя сейчас его слезы, равно, как и фраза, что непредоставление ПДЧ станет катастрофой, звучат почти пророчески. Вряд ли стандарты демократии и прозрачности попирались бы нынешней властью с такой силой, если бы у нас было ПДЧ.

2009 год. Это был период заключения газовых контрактов. На Форуме в Давосе присутствовали только Григорий Немыря, Арсений Яценюк и Раиса Богатырева. На украинском ланче говорили о путях выхода из кризиса, о достижении согласия между разными институтами и ветвями власти в Украине.

2010 год. Тогда, во время выборов, Янукович и Тимошенко не посещали Давос, но оттуда проводилось прямое включениес обоими кандидатами в президенты.

Когда Януковича спросили, кому он первому позвонит, если выиграет выборы, он со всей непосредственностью сказал: «Я хотел, чтобы мне первому позвонили… Я ждал этого пять лет. Очень хочу».

2011 год. Янукович снова в Давосе. На ланче у Пинчука он подтверждаетевроперспективу страны и свою приверженность реформам.

Тимошенко еще на свободе. Все проходит душевно. В компании с польским коллегой Брониславом Коморовским Виктор Янукович говорит о Евро-2012. Он приглашает гостей в Киев, когда начнут цвести каштаны. И в украинских городах начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту – это чудесно, убеждает президент.

2012 год. Все вышеперечисленные украинские Давосы проходили по-разному, но это был период, когда Украина казалась хоть и младшим, хоть и небеспроблемным, но перспективным претендентом в клубе европейских держав.

В этом году в Давос ехал президент страны, лидеры оппозиции которой находятся в тюрьме. Каким был Украинский ланч? Как проходили встречи и что говорили об Украине? Об этом мы спросили участника Форума в Давосе, народного депутата Николая Катеринчука.

Николай Дмитриевич, как принималась Украина в Давосе?

Основной темой встречи в Давосе был финансовый кризис. И главный вопрос, который стоит перед национальными правительствами: какая экономическая модель будет сопровождать выход государств из кризиса. На таких форумах идут иногда очень горячие дискуссии за закрытыми дверями. В этот раз говорили о том, как насытить рынок рабочими местами, как изменить структуру потребления.

Если говорить об Украинской ланч-конференции, то Пинчуку отдельное спасибо – за то, что он такую площадку поддерживает. Там встречаются и власть, и оппозиция, и европейские друзья Украины. Главная темой этого ланча, конечно же, была Тимошенко. О ЗСТ и инвестициях никто не собирался говорить. Все взяли на вооружение тему Тимошенко. А президент, который выступал на ланче, снова стал говорить, что он почему-то не может ничего сделать в парламенте. И вот не может провести декриминализацию, поскольку у фракции Партии регионов есть отдельное мнение, а суды у нас независимые.

Это можно рассказывать только инопланетянам, поскольку в Европе все прекрасно осведомлены, что делается в Украине. И когда началось очередное вешание лапши, мы с Натальей Королевской как члены оппозиции решили не слушать и вышли. Мы не мешали выступлению Януковича, просто вышли и вернулись, когда он закончил. Вопросов ему не хотелось не задавать. Его ответы на вопросы, которые задавал Квасневский, мы много раз слышали в интервью первого лица, и это не выдерживает критики.

Странно смотрелся Владислав Каськив. Он презентовал глобальный и интересный инвестиционный проект для бизнеса. Когда ему возразили о возникающих трудностях – ведь мы не можем подписать соглашение о ЗСТ, поскольку у нас проблемы с верховенством права и судебной системой, - он ответил: «Президент все сказал. Мне добавить нечего. И вообще это политический вопрос».

Но ведь инвестиции – это тоже политический вопрос. Все эти хорошие проекты инвестиций раздавались на ланче, но появятся ли после этого инвесторы, я не знаю.

Весь цивилизованный мир говорит о том, что есть политические узники. А президент мотивирует, что есть одна неконтролируемая фракция, которая не хочет проводить декриминализацию. После него выступил Яценюк и в своей речи четко сформулировал требования оппозиции.

А в кулуарах большинство представителей Европарламента и наших польских коллег говорили, что есть прецедент, когда белорусского оппозиционера переместили из тюрьмы Беларуси в Европу, и он там лечился. То есть выходы для той ситуации, в которую Банковая загнала Украину, европейцы активно обсуждают и варианты предлагают. Подобные выходы предлагают и для нас. Может быть, пусть будет так, чтобы диалог не прерывался, чтобы все сохранили лицо, чтобы продолжалась евроинтеграция. То есть европейцы до конца верят в здравый смысл.

Обсуждалась резолюция ПАСЕ. За день до ланча появилась резолюция ПАСЕ. И все эти жесткие оценки были признаны справедливыми. Как ни неприятно признавать, но все жесткие оценки по Конституционной ассамблее и по Тимошенко были справедливы.

Украина присутствовала в дебатах только в печальном контексте? Да. Но при этом хорошо, что она присутствует. Хорошо, что Янукович приехал. До конца не было понятно, поедет ли он туда. Но закрываться в ситуации, в которой оказалась Украина, не нужно. Нужно искать выход вместе с европейцами. У нас тяжелые переговоры с Газпромом. Кстати, в кулуарах я говорил с министром энергетики Юрием Бойко и сказал ему, что наши юристы из «Европейской парии» готовы бесплатно сопровождать процесс в Стокгольме по расторжению договора с Газпромом на поставку газа, и мне кажется, что его это заинтересовало.

А вам не кажется, что он просто сымитировал заинтересованность? Ему уже два года все приличные эксперты советуют идти в Стокгольм, а он все мнется?

Я попытался объяснить ему, что наше обращение в Стокгольм – это плюс. А если бы с ЕС был подписан договор об ассоциации, то за столом переговоров появились бы и наши европейские партнеры, судьба ГТС решалась бы в контексте Украина – ЕС. Все было бы прозрачно и цивилизованно, и никто не ставил бы вопрос собственности нашей ГТС. Все-таки европейцы, в отличие от Газпрома, готовы помочь инвестировать в трубу, не становясь ее совладельцами. Все будет зависеть от уровня переговоров, которые ведутся в Москве.

До окончания президентских выборов в РФ любой договор с россиянами будет дискриминационными.

Яценюк после своей панели пошел на встречу с филантропом Соросом. Известно, что любимицей Сороса в Украине была Тимошенко. Арсений Петрович не хочет ее технично вытеснить и занять вакантное место?

В оппозиции вакантных мест не бывает. У нас 137 депутатов, которые не продались, не испугались. А альтернативы Тимошенко нет и не будет. И не важно, где она находится. Она достаточно стойко оппонирует власти, даже находясь в тюрьме.

Маша Мищенко