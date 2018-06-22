О революции в России заговорили высшие чиновники и Кирилл

В Москве политический переполох! На Россию надвигается хаос, революция, праздник угнетенных! Российские верхи не могут, а низы не хотят! Совсем по Ленину.

Случайность или совпадение, но буквально в один день, все высшие чиновники РФ – президент, премьер-министр, спикер Верхней палаты Федерального Собрания, Председатель Конституционного суда и примкнувший к ним патриарх Всея Руси, словно по команде, заговорили об угрозе революции в стране и ужасных ее последствиях для российской государственности.

Вначале президент страны Дмитрий Медведев во время встречи со студентами МГУ заявил, что «предпосылок для революции в России нет, лимит на революционные события уже выбран в 20-м веке». Затем премьер министр Владимир Путин подчеркнул, что «проблема России – это стремление части ее элит к рывку, к революции вместо последовательного развития» и заверил обывателей, что «диктатуры в России не будет».

Политических мужчин поддержала самая влиятельная женщина России. Спикер верхней палата Федерального Собрания Валентина Матвиенко заверила, что «никаких оснований для революции, революционных настроений нет. Нужно вести диалог, нужно слышать людей, которые высказывают свое мнение».

А председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, обрушился с критикой на уличный «креативный класс» и сочинил страшилку о том, что революционеры желают «призвать варягов (включая подразделения НАТО) для поддержки учреждения в России новой государственности по образцу Ливии».

Список чиновников, для которых революция распря, вражда, смута, мятеж, руина, бунт толпы, можно было бы продолжить. Но самое интересно, что и настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл не остался в стороне от ужаса перед резкой сменой политического благополучия России, гипотетических изменений политического режима Путина.

В своей проповеди, опять же, адресованной студентам, патриарх России Кирилл (Гундяев) призвал брать пример с христианских мучеников, а не с революционеров. «Когда человек идет против течения Божественной воли, это оборачивается войнами, революциями, морем человеческой крови и несправедливости», - заявил он. А «если кто-то когда-то призывает людей во имя лжеидеалов отдать свою жизнь, то находятся те, кто идет и отдает свою жизнь», - отметил московский первосвятитель.

Зачем, как говорит моя внучка, «мозги пудрить»? Какое НАТО? Что за «Божественная воля»? Какие «лжеидеалы», если они вывели на московские улицы сотни тысяч людей с лозунгами: «Путина долой!», «Партию воров и казнокрадов в тюрьму!»?

Всем известно, что основной вопрос революции – это вопрос о власти. Внезапно, неожиданно путинская команда зашаталась, а победа «лидера нации» в президентском марафоне не стала такой очевидной, как еще месяц назад.

Поэтому и начался сыр-бор, «страшилки» в исполнении высших чиновников России.

Кстати, пишет Карл Маркс в «Капитале», революции приходят, когда «производственные отношения» тормозят развитие производительных сил. А в реальности, человеческим языком, - социальная энтропия возникает тогда, когда, как говорила Ханна Арендт, «доминирует общественная система, в которой люди совершенно не нужны».

В России все не так бесчеловечно. И людей, одетых, как сказала скандальная Ксения Собчак, «в норковые шубы», на улицу выгнал не холод и голод. Путинский режим просел не на низких пенсиях и зарплатах, а на отношении к морали. Одно дело праздник «шопинга и жора», другое (процитирую российского журналиста Александра Архангельского) - «люди устали быть расходным материалом политических технологий и манипуляций, телевизионного нагнетания любви к власти».

Владимир Путин, которого двенадцать лет обожал весь российский народ, неожиданно тотально подвергся критике. Повод – фальсификация во время выборов в Государственную Думу, причины, конечно же, глубже, страшнее.

Логика его противников сводится к трем-четырем формулам: возвращение Путина на должность президента приведет к брежневскому дежавю, политическому и экономическому застою, во главе с перезрелым вождем-склеротиком. А рост коррупции и конфронтации с Европой и США станет необратимым.

Похоже, что все мессиджи власти об угрозе революции, ее экспорт из-за границы лишь идеологическая подготовка оправдания возможных репрессий, террора, «прессования» тех политиков новой волны, которые способны заменить политическую элиту во главе с нынешним тандемом. Поэтому на место любви, по логике чиновников, должен быть поставлен страх. Как писал Макиавелли, «любовь держится узами благородства, а страх основан на тревоге, боязни, испуге, которые не покидают человека никогда».

Кроме того, некоторые эксперты рассматривают солидаризацию правящего класса в России, критику революции, как ответ на реальные, массовые протесты, которые могут возникнуть в России в результате фальсификаций на выборах и избрания главой государства Владимира Путина уже в первом туре президентских выборов.

Короче, как писал Лев Троцкий, «если культура будет служить только буржуазии, мы уничтожим культуру. Если солнце будет светить только буржуазии, мы погасим солнце».

Страх перед революцией у российской власти возник в середине прошлого десятилетия. Оранжевая революция, как учил Кремль Глеб Павловский, это «массовое вовлечение граждан в добровольный демонтаж ее суверенных институтов». Политолог, которого сегодня под зад выгнали из Кремля, внес в сознание российского правящего класса фрейдовский «невроз тревожности» из-за того, что Запад объявил войну Москве, с целью «недопущения формирования институтов цивилизационной идентичности Востока Европы».

Однако в реальности российская буржуазия устала от корпоративного чекистского братства. От того, что силовые структуры «кошмарят» бизнес, «крышуют» банки, рассказывают сказки о модернизации страны. Да и вообще, в стране, где земля стоит на двух китах, нельзя говорить о том, что солнце крутится вокруг Земли.

Смена элит – это всегда очень болезненный процесс. Никто власть, как и государственные «синекуры», добровольно в чужие руки не отдаст. Для России эволюция невозможна, это, как писал классик, государство, где долго запрягают, но быстро едут.

Еще важно подчеркнуть. Российский Интернет взорвался! Даже великий Путин не читает доносы спецслужб, а сел за компьютер и приклеился к монитору. Такой критики и словесного поноса не было в отношении ни одного коллективного Сталина. Мат политизировался, оскорбления и критика стали нормой. Такого блестящего литературного разнообразия в России не было даже во время войны с фашизмом. Вот посмотрите, читатель творческий тандем писателя Дмитрия Быкова и актера Михаила Ефремова, на чем и заканчиваю.

Виктор Тимошенко