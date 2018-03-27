Из штаба Витренко просочилась секретная информация

Центральный штаб блока Натальи Витренко «Народная оппозиция» обязал начальников областных штабов обеспечить доставку в Киев к 10.00 27 марта 50 тыс. сторонников партии.

Об этом идет речь в директиве начальника центрального штаба Блока Владимира МАРЧЕНКО, присланной УНИАН с электронного адреса пресс-службы блока.

Согласно директиве, от Донецкой области должны прибыть 8 тыс. человек на 200 автобусах с 5 тыс. жилых палаток, 1 тыс. агитационных палаток, 10 тыс. флагов, от Луганской области – 10 тыс. человек, 250 автобусов, 8 тыс. жилых палаток, 1,5 тыс. агитационных палаток, 7 тыс. флагов.

От Днепропетровской и Запорожской областей – по 6 тыс. человек, 150 автобусов, 3 тыс. жилых палаток, 500 агитационных палаток, 5 тыс. флагов; от Харьковской области и Автономной Республики Крым – по 5 тыс. человек, 150 автобусов, 3 тыс. жилых палаток, 500 агитационных палаток, 5 тыс. флагов.

От Одесской области – 3 тыс. человек, 100 автобусов, 2 тыс. жилых палаток, 300 агитационных палаток, 2 тыс. флагов; от Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей – по 1,5 тыс. человек, 50 автобусов, 1 тыс. жилых палаток, 200 агитационных палаток, 1 тыс. флагов.

При этом к 12.00 27 марта начальникам областных штабов вменяется обеспечить развертывание палаточного городка на Майдане Незалежности (Донецкая, Луганская области), развертывание палаточного городка и блокирование Секретариата Президента Украины (Автономная Республика Крым), развертывание палаточного городка и блокирование Центризбиркома (Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области), развертывание палаточного городка и блокирование Кабинета Министров Украины (Херсонская область), развертывание палаточного городка и блокирование Верховной Рады (Николаевская область), развертывание палаточного городка и блокирование Министерства внутренних дел (Одесская область), развертывание палаточного городка и блокирование Верховного Суда Украины Винницкая, Хмельницкая области).

Специального распоряжения для представителей Житомирской области нет.

Позднее с того же электронного адреса поступило сообщение с убедительной просьбой не публиковать эту директиву, поскольку ее рассылка вызвана ошибкой пресс-службы.

Кроме того, в еще одном, более позднем сообщении с этого же адреса, сообщалось о намерении блока Н.Витренко вывести на улицы Киева около 50 тыс. своих сторонников 27 марта в случае «тотальной фальсификации» результатов выборов.