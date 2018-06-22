Краб лампы: будущая дестабилизация России станет ужасом для Украины

Как и ожидалось еще в 2008 году, первый глобальный экономический кризис спровоцировал тектонические сдвиги в геополитическом устройстве мира. В конце 2010-го - начале 2011 года мир содрогнулся от народных протестов, которые начались в Тунисе, а затем перекинулись на Египет, далее - на Ливию, Сирию, Йемен и ряд других стран Ближнего Востока и Северной Африки. Автократические режимы, которые считались непоколебимыми и существовали на протяжении двадцати, тридцати, а иногда сорока лет, начали разваливаться под давлением «улицы» с невероятной скоростью. В каждой из стран, где авторитарные режимы пали в течение 2011 года, были для этого свои внутренние и внешние причины. Но главным признаком, который объединил все эти страны, стало то, что режимы оказались неготовыми к новому уровню информационных технологий, позволяющих гражданам, во-первых, достаточно легко объединяться и координировать свои действия, во-вторых, получать и распространять информацию как внутри страны, так и за ее пределами. Основа стабильности всех авторитарных и тоталитарных режимов - полный контроль за распространением информации - становится все более призрачной и зыбкой. Такое возможно только в случае полного отказа от всех современных информационных благ цивилизации - как в Северной Корее, пожалуй, единственной стране в мире. Но идти ее путем вряд ли еще кто-то хочет.

Следует также отметить, что на Ближнем Востоке и в странах Магриба на смену авторитарным, но в преобладающей степени светским режимам, приходят не очень демократические режимы, которые, вполне вероятно, пойдут не путем Турции, а будут скатываться до иранского или, еще хуже - афганского, варианта .

Для Украины 2011 год - тяжелый, 2012-й - еще тяжелее

2011 год был весьма сложным для Украины, но очевидно, что в 2012-м проблем будет гораздо больше.

Действующая власть в течение 2010-2011 годов продемонстрировала полную интеллектуальную и нравственную несостоятельность провести необходимые реформы в социальной сфере, ЖКХ, энергетическом секторе, поэтому экономика остается очень неэффективной и не готовой противостоять внешним рискам. Все это будет провоцировать дальнейшее падение рейтинга президента Виктора Януковича, правительства и Партии регионов. В условиях развертывания глобального экономического кризиса и политические изменения во многих странах мира будут существенно влиять на развитие ситуации в Украине.

Мир меняется

Ситуация в мире будет меняться настолько неожиданно, что предусмотреть все вероятные внешние риски для Украины в течение 2012-2013 годов могли бы, пожалуй, только мощные аналитические центры.

Попробую обратить внимание только на ключевые регионы мира, вероятные изменения в которых могут больше всего повлиять на экономическую и политическую ситуацию в Украине.

Итак, в 2012 году, очевидно, мы будем наблюдать продолжение волны перемен в странах Ближнего Востока и Магриба.

Глобальный экономический кризис будет также провоцировать экономические и политические пертурбации в других частях света. Так, хотя евро будет оставаться национальной валютой для ряда европейских стран, сохранение нынешнего положения Еврозоны будет выглядеть экономически неэффективным и даже бессмысленным. Впрочем решение будут принимать политики... А по меткому наблюдению нобелевского лауреата в области экономики Пола Самуэльсона, «сумасшедшие во власти способны самостоятельно воспроизводить свое безумие и совершенно не нуждаются в помощи ни усопших, ни нынешних экономистов».

Поэтому следует ожидать, что европейские политики, несмотря на экономическую логику, постараются сохранить Еврозону - со всеми странами, которые в нее сейчас входят. Тем самым только ухудшат экономическую ситуацию не только в проблемных странах, но и на всем экономическом пространстве зоны евро. Несмотря на это, лидеры европейских стран, прежде всего Германии и Франции, будут продолжать спасать Грецию, Италию и ряд других стран от неизбежных дефолтов, затягивая страны Еврозоны в еще большую экономическую рецессию и провоцируя политическую дестабилизацию.

Вполне вероятен также рост экономических проблем в китайской экономике. Руководству Китая не удастся придумать какие-то особые лекарства против болезней рыночной экономики, которые бы позволили этой стране избежать экономической рецессии. В условиях нарастания проблем в США и Европе внешний спрос на китайскую продукцию в дальнейшем будет падать. Накачивание китайской экономики деньгами, которые направляются на реализацию инфраструктурных проектов, лишь приводит к сногсшибательному росту долгов центрального правительства и местных органов власти китайских провинций.

Вместе с тем ситуация в китайской и мировой экономике существенно отличается от того, с чем столкнулись страны Европы и США во время кризиса и депрессии в тридцатые годы прошлого века. Исходя из этого, можно утверждать, что кейнсианская модель стимулирования спроса и восстановления устойчивого наращивания производства через государственное потребление в Китае не будет. Экономическая политика, которую проводило в течение 2009-2011 годов китайское правительство, долго продолжаться не может, а потому уже в 2012 году следует ожидать существенного падения темпов прироста и даже сокращение производства и увеличение безработицы, которая и так является сверхвысокой в Китае. Вполне вероятно, что это приведет к нарастанию социальных протестов, которые перерастут в политические. Введение дополнительных ограничений, направленных на подавление политической активности, может иметь не такие последствия, которые имели место после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Мир изменился, и это касается также Китая.

Дестабилизация России - ужас для Украины и всего мира

Но гораздо большее влияние на развитие Украины в 2012-2013 годах может иметь экономическая и политическая дестабилизация в России.

В далеком 1999 году российские спецслужбы привели к власти своего ставленника - Владимира Путина. Это происходило во времена глубокого экономического и социально-политического кризиса, который создавал реальную угрозу дезинтеграции России. Российской власти и ее спецслужбам на протяжении многих лет удавалось формировать образ президента Путина как гаранта развития и стабильности России. В значительной мере это было возможным благодаря чрезвычайно высоким ценам на нефть на мировых рынках, а также активному пропагандистско-информационному влиянию на общество.

Сверхвысокие цены на сырьевые ресурсы в течение первого десятилетия 2000-х годов давали власти возможность, сохраняя преимущественно сырьевой характер российской экономики и не проводя социально-экономических реформ, повышать благосостояние большинства россиян. Вместе с тем тотальная коррупция, концентрация основных активов страны у очень узкого круга представителей олигархического экспортно-сырьевого капитала и высокопоставленных российских спецслужб, привели к еще большему расслоению населения. Эта каста олигархов и гебистов не заинтересованы в реформах, направленных на изменение сырьевой модели развития российской экономики, и могут провести их. В целом сотрудники спецслужб в силу своих специфических качеств в принципе неспособны создать некую качественную модель построения экономики. Они умеют разрушать планы противника, подрывать жилые дома, убивать, дискредитировать тех или иных лиц, коррумпировать чиновников в своей и других странах, делая их зависимыми от себя. Но не знают, каким образом развивать эффективную экономику, с помощью какого инструментария формировать новые секторы экономики и создавать новые рабочие места, как формировать и стимулировать деловую активность. Поэтому получение власти сотрудниками спецслужб объективно могло быть направлено только на ее монополизацию и установлению собственного (прямого или косвенного) контроля над уже существующими наиболее прибыльными секторами экономики.

В условиях существенного ограничения свободы слова в российских СМИ, прежде всего на телевидении и радио, полной зависимости судебной системы от исполнительной власти, отсутствия реальной политической конкуренции, деградация политической системы и всего российского общества во второй половине первой десятилетки 2000-х становится все более очевидной.

В то же самое время происходило несколько важных общественных процессов, которые неизбежно будут влиять на развитие России. Бизнесовая активность все больше концентрировалась в крупных городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. Там формировалась значительная прослойка среднего класса из представителей малого и среднего бизнеса, а также высококвалифицированных работников компаний и органов государственного управления. Средний класс проявляет все большую неудовлетворенность экономической и политической системами в стране, в которой он является заложником действий правящей касты гебистов и олигархов. Ведь в случае экономического кризиса от него больше всего страдает именно средний класс. Теряет свой бизнес, высокооплачиваемую работу, оказывается наедине с проблемами обслуживания кредитов под залог квартир, домов, автомобилей... Такая ситуация не может длиться вечно. Поэтому массовый выход представителей среднего класса на Болотную площадь и площадь Сахарова с протестами против режима был вполне понятен. Рано или поздно такое должно было произойти.

Еще одним важным процессом, который существенно меняет ситуацию в российском обществе, является возрастание роли производства, распространения информации благодаря Интернету, в частности социальным сетям, которые власть может контролировать в значительно меньшей степени, чем телевидение и радио.

Складывается ситуация, когда власть может рассчитывать на значительную электоральную поддержку в подавляющей степени среди пожилых людей и жителей сел и малых населенных пунктов, которые получают информацию прежде всего через телевидение. Вместе с тем активная, трудоспособная часть российского общества, которая пользуется Интернетом, к власти относится все более критически, если не враждебно.

Современные информационные технологии позволяют обеспечить значительно больший уровень контроля российского общества над властью. Это контроль пассивный. Он не может противодействовать, например, хищению бюджетных средств или фальсификации выборов. Однако позволяет обществу распространять информацию о реальном лице власти, предоставлять документальное подтверждение того, что большинство российских граждан и так сознательно или подсознательно понимает, - страной руководит шайка воров.

Все это снижает рейтинг власти в глазах граждан. В условиях снижения электоральной поддержки «партии власти» во главе с Путиным и одновременно отсутствие реального правового механизма смены режима, возникает все больше причин для политической дестабилизации. Для взрыва может быть достаточно любого повода. Как показали события ноября-декабря 2011 года, это может произойти в любой момент. И не так важно, что Путин и «партия власти» еще имеет довольно существенную электоральную поддержку. Эта поддержка находится не там и не в тех слоях населения, на которые в случае чего сможет опереться режим.

Как показали события в Египте, достаточно мощных и продолжительных протестов в крупных городах страны, прежде всего Москве - и власть, которая кажется монолитной и непоколебимой, может поколебаться и упасть.

Такой сценарий просчитывается в том числе и в аналитических центрах России, связанных с властью. Недаром в декабре в российских СМИ промелькнула информация о том, что окончательное решение относительно третьего президентского срока Владимира Путина принималось исходя из оценки реалистичности сценария политической дестабилизации. Очевидно, что Дмитрий Медведев слишком слаб, чтобы противостоять этому. Если бы он стал президентом России, то в условиях острого политического кризиса армия и правоохранительные органы были бы вынуждены выполнять именно его приказы, а не реального правителя России - Владимира Путина. А учитывая многовековые традиции, если в России начнется острый политический кризис, то она будет иметь характер бунта, мощного, бессмысленного и беспощадного. Никакого многодневного стояния с песнями и шутками «а-ля Майдан» в России не будет.

Именно поэтому в узком кругу верхушки российских спецслужб было принято решение: власть может удержать только Владимир Путин - более жесткий и более связанный со спецслужбами.

Однако эти предположения относительно способности Путина действовать жестко и эффективно могут оказаться ложными. Он пришел в систему советских спецслужб в 70-80 годы прошлого века - во времена их полной моральной и интеллектуальной деградации. Никто о высоких материях победы коммунизма во всем мире там уже давно не мыслил. Все было пропитано атмосферой угодничества, желанием повысить собственное благосостояние, получить хорошее место работы на капиталистическом Западе, что загнивает. Эти люди с довольно специфической моралью и специфическими навыками могут совершить любое преступление. Но главная их особенность - исполнитель, а тем более тот, кто отдает приказ о преступлении, пытаются любой ценой остаться в тени, неизвестными обществу.

Одно дело, провести спецоперацию по подрыву жилых домов и на эмоциональной волне общества, которое желает «замочить в сортирах» террористов, прийти к власти. Совсем другое - отдать личный публичный приказ стрелять по многотысячным демонстрациям в Москве, Санкт-Петербурге - с неизвестными последствиями для того, кто такой приказ отдал. Вряд ли Владимир Путин решится на это.

Но главное, если даже путинизму удастся удержать на время власть, ничего не изменится к лучшему. Экономическая система олигархического экспортоориентированного сырьевого капитализма останется та же. Деградация не остановится. Владимир Путин не перестанет быть «гебистом-семидесятником». Он ни интеллектуально, ни морально не сможет отказаться от сырьевого проклятия России и изменить направление ее развития. А значит, после первой волны протестов неизбежно разразится вторая, еще более разрушительная...

Никто не сомневается, что следующим президентом России станет Владимир Путин. У критически настроенных к режиму граждан нет альтернативной политической программы развития России, организации и лидера. На сегодня в принципе нет того, кто мог бы на президентских выборах быть альтернативой Путину. Это одно из главных противоречий самоорганизации Интернет-сообществ. Они могут организовать и скоординировать акции протестов из сотни тысяч человек. Но не способны заменить собой политические партии и политиков, которые должны стать трибунами и политическими представителями и выразителями интересов протестующих.

Но для самого Владимира Путина от этого ничего не меняется. Его рейтинг теперь только будет падать. Все, что раньше работало как позитив, в дальнейшем будет восприниматься с сарказмом и раздражением. С каждым днем ​​власть в глазах россиян будет иметь все меньше легитимности.

Скорее всего, сам Путин это прекрасно понимает, но он не может просто уйти. Слишком много в этом гебистском режиме, который сейчас правит Россией, завязано именно на него. Слишком много собственности, которая в действительности принадлежит Путину, оформлена на доверенных лиц. А потому уход от власти будет означать риск быть убитым по их заказу - чтобы и собственность им и осталась... Цена вопроса, по утверждению как российских, так и западных экспертов, - многие десятки миллиардов долларов. Поэтому никто церемониться не станет...

Путин давно не «раб на галерах», как он сам себя однажды обозвал. Для раба на галерах он слишком роскошно живет. Путин - заложник гебистской власти, представителем которой он является. Он не может по собственному желанию уйти из власти путем одного из римских императоров - сажать капусту. Он «раб лампы». А точнее, исходя из популярного в Интернет-среде «мему», он «краб» - «краб лампы».

Ожидая дестабилизации в России, должны осознавать, что ничего хорошего ни Украине, ни миру она не принесет. Проблема не только в возможных проблемах с поставками нефти и газа за пределы России.

Что такое для Украины мощная политическая и экономическая дестабилизация ее ближайшего соседа, следствием которой может стать процесс дезинтеграции Российской Федерации? 140 000 000 жителей России, из которых более 110 миллионов считают себя «русскими», никуда не денутся. Очевидно, что все это будет сопровождаться невиданным ростом агрессивного национализма и экстремизма. Причем ставку на раздувание национализма будет делать именно власть. Она будет заинтересована направить протестные настроения на «врагов», прежде всего внешних, которые «только и заняты тем, как развалить Россию».

На самом же деле западноевропейские страны и США вполне устраивает нынешний статус России как сырьевого придатка развитых государств. Коррупционный режим с деградирующей структурой национальной экономики в целом обеспечивает поставки на мировые рынки нефти и газа, способствуя стабилизации международных рынков этих сырьевых ресурсов. Золотовалютные резервы, полученные от продажи сырья, этот режим держит преимущественно в долларах и евро на корсчетах в западных банках. То есть, по большому счету, сырьевые ресурсы развитые страны получают из России практически бесплатно. Зато у них Россия покупает готовую продукцию. А дестабилизация и дезинтеграция России будет означать не только потерю на неизвестно какое время большого рынка для западных товаров. Это приведет к отколу определенных территорий, в первую очередь Дальнего Востока и Сибири, от основной части России. Что будет означать лишь усиление роли Китая, который сможет, если не захватить, то хотя взять эти территории под свою опеку. Очевидно, что это не тот сценарий, который устраивает, например, США.

А еще следует учитывать, что в России сохраняются огромные арсеналы ядерного, химического и, вполне вероятно, бактериологического оружия. В условиях дестабилизации России с ее десятками миллионов людей, зараженных бациллой пещерного национализма, которые сочтут, что в распаде их страны виноваты внешние враги, все может вылиться в настоящий кошмар для США и стран Западной и Центральной Европы, включая Украину.

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При всей песимистичности этого сценария, к сожалению, он один из наиболее вероятных. Так считают многие эксперты, в том числе и российские.

Причины глобального экономического кризиса имеют фундаментальный характер. Противоречия, порожденные глобализацией мировой экономики, не могут быть решены в короткий промежуток времени, на это потребуется, возможно, целое десятилетие. Но очевидно, что после выхода из кризиса изменится не только структура мировой экономики, претерпит кардинальные изменения и геополитический уклад мира. Сохранить, тем более усилить свою значимость смогут лишь те страны, политические элиты которых будут способны сделать экономические и политические системы более эффективными.

К сожалению, ничто не указывает на то, что политическая элита Украины осознает угрозы и вызовы, с которыми мир столкнется уже в ближайшие годы, и что она способна дать им достойный ответ. По крайней мере пока.

Борис Кушнирук, экономический аналитик