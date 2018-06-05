Какую цену готова заплатить власть за “более дешевый” газ?

Наиболее болезненной и резонансной темой в Украине остается возможность пересмотра газовых контрактов и сдачи украинской ГТС. Вчера на пресс-конференции президент Виктор Янукович на вопрос журналистов, на какие компромиссы пойдет Украина ради снижения цены на газ, ответил, чтоне “стыдно вернуться к вопросу газового консорциума по управлению нашей ГТС”.

Президент пожалел, что Энергетическое содружество нас не поддерживает и что Южный поток может быть построен (якобы началом этого станет сооружение газоубежища в Сербии), и тогда наша ГТС превратится в металлолом. Сегодня в УНИАН эксперты прогнозировали, что будет дальше с Украиной и ее ГТС в случае создания консорциума.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центру “Номос”:

УКРАИНСКАЯ ГТС ВОЙДЕТ ВСЛЕД ЗА БЕЛОРУССКОЙ В “ШВЕЙЦАРСКУЮ” СЕМЬЮ ГАЗПРОМА

Сегодня Украина отмечает два профессиональных праздника: день энергетика и день дипломата. Их сочетание можно определить как полное отсутствие энергетической дипломатии в Украине. Поскольку последние события обозначили крах во всех направлениях энергетической политики - и на западе, и на востоке. Имею в виду события на восточном направлении, а именно – неудачную попытку пересмотреть газовые отношения.

На фоне завершения процедуры приобретения Газпромом Белтрансгаза и желания России поглотить украинскую ГТС несколько значимых вещей остались вне поля зрения. А именно – регистрация в начале декабря новой дочерней компании “Газпром маркетинг энд трейдинг Швейцария” в кантоне Цуг. Ее назначение – оказание широкого спектра услуг, включая торговлю газом.

Вспомним, что в Швейцарии есть ряд стратегически важных компаний Газпрома:

- Gazprom Schweiz AG (зарегистрирована 14.05.2003),

- Rosukrenergo AG, (22.07.2004),

- Nord Stream AG, (02.12.2005),

- South Stream AG, (18.01.2008),

- Shtokman Development AG, (21.02.2008),

- Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG (07.12.2011)

Основные его стратегические проекты (“Северный поток”, “Южный поток” и разработка Штокмановского месторождения) базируются именно в Швейцарии. Швейцарская практика Газпрома берет начало в 2003 году – тогда впервые там была зарегистрирована дочерняя компания. Потом были все остальные согласно приведенному списку. Швейцария облюбована российским монополистом, потому что там созданы особые условия для ведения такого типа бизнеса, которым занимаются российские компании углеводного сектора. Это очень респектабельный оффшор. Швейцарские кантоны – своего рода "черные ящики" для транснациональных схем газового бизнеса. Они известны не только удобным уровнем налогообложения, но и возможностью хранить в секрете тех или иных участников, закулисных игроков.

В контексте обсуждаемых на сегодня перспектив ГТС (в ожидании скидки на газ или пересмотра газовых отношений) речь идет о том, что будущее украинской ГТС может испытать серьезные трансформации.

Сейчас мы видим процесс трансформации белорусской газотранспортной системы. Из официальных заявлений главы Газпрома Алексея Миллера известно, что Белтрансгаз исчезает, теперь будет "Газпром трансгаз Беларусь". Пока еще это белорусский субъект ведения хозяйства. Но пополнение швейцарской семьи Газпрома еще одной компанией 7 декабря позволяет предположить, что будущее газовых труб Беларуси и Украины и будущее их внутренних газовых рынков может оказаться полностью "швейцарским". Это может произойти не сразу, а в несколько шагов. Скажем, Газпром вернет Беларуси удешевленным газом стоимость второго пакета Белтрансгаза в течение 2012-2014 гг. А дальше будет распоряжаться активом так, как захочет, оптимизировав его под свои бизнес-схемы.

В рамках этого предположения нельзя исключать, что газовый бизнес Украины будет развиваться "швейцарским" путем. А это означает не только минимизацию налогообложения со снижением поступлений в бюджет, но и присущий таким схемам непрозрачный раздел доходов и прибылей с использованием возможностей, которые дает статус резидента Швейцарии.

Нет ответа, что будет в конце пути, но мое предположение основано на традиционной практике Газпрома начиная с 2003 года. Восьмилетняя практика показывает: идет “швейцаризация” газового бизнеса Газпрома в Европе.

Оценивает ли украинская власть все возможные варианты? За последние днипрезидентиокружениевысказалимного мненийонашейэнергополитике.От главыгосударстваслышнывысказывания,чтоукраинскаяГТСдевальвируетв своейполитической и экономическойзначимости,вто времякакстроятсяСеверныйиЮжный потоки.



Аяспрашиваю:гдевывидели"газпром-шоу"началастроительства Южногопотока?Вывиделисваркупервого стыка?Нет,этогоникто не видел...ЕслиТурция недала согласиена прокладкутрассыгазопровода, токакможетначатьсястроительство?Стоит взглянутьнанедавние высказыванияпредставителеймонополиста.Например,зампредседателя правленияА.Медведевнавстрече средакторамирегиональныхСМИ 12декабря сообщил:«Естьи некоторыефакторы, тормозящие.Например,отсутствиедавнообещанногосогласияТурциинаработувзонеееэкономическихвод».

Порой президент обнаруживает полное непонимание, говоря, что газохранилище в Сербии – это уже строительство Южного потока. Но это хранилище – отдельный проект,сориентированныйнарасширениевозможностейГазпроманабалканскомрынке,которыйсуществуетбезотносительноктому,будетили нет«Южный поток».К «Южному потоку»егопривязываютрадидемонстрацииразвитияпроекта,которыйеще невошел в фазупрактической реализации.Более того,нанедавнем (20 декабря)заседании Советадиректоров«Газпрома»было принято решение«Правлениюкомпаниипорученопродолжитьсовместносиностраннымипартнерамиработу поподготовкепроектной документациидляпринятияокончательногоинвестиционногорешения попроекту"Южный поток".То есть окаком строительстве,атем более- заполнениигазомможет идти речь,когдане принятоокончательноеинвестиционное решение,идеткоррекциямаршрута,нет согласияТурции?

На основе какой информации глава государства и другие представители власти делают свои заявления? От таких заявлений появляются стратегические ошибки и провалы. А это – путь в пропасть.

Пользы Украине из предлагаемого Россией варианта не будет. Мы просто потеряем контроль. Труба будет, газ по ней будет идти, но вопрос доходов будет решаться не в Украине и не для Украины. Труба в Украине будет работать на интересы некоей транснациональной группы лиц согласно "швейцарской" схеме. Но ведь транзит газа осуществляется не ради процесса, а ради финансового результата.

Недавно президент жаловался, что Энергетическое содружество нам не помогает, а помогает Газпрому делать "Южный поток".

АправительствоУкраинычто-нибудь сделало дляпредотвращениянегативных сценариев?Велопереговоры со странами,откоторыхзависитсудьбаЮжного потока?Мызнаем,чтоминистрБойко каждую неделюбываетвМоскве.АкогдаонбываетвАнкаре,вБрюсселе,вБелграде,Софии?



Вели ли переговоры сБолгарией,страной, имеющейвместесТурциейключевое значениедляуспеха или неуспеха«Южного потока»?БылопредложениеЕвропейскойКомиссии осовместныхконсультацияхпо поводутого,чтонекоторыечленыЕС,поддерживая«Набукко»,одновременнопризнают«Южный поток»национальным приоритетомидействуют,подрываяпозицииЕСкакпо«Набукко»,такипо украинской ГТС,важность которойеще разбыла отмеченанедавнонауровнеофициальногодокументаЕврокомиссииот 7 сентября2011 г.?

Нет.

Или с Белградом?

Европарламент 1 декабря принял резолюцию, где очень четко сказал, что следует укрепить сотрудничество с Украиной в энергетической сфере, обеспечить надежное энергоснабжение для обеих сторон, выработать механизм общего реагирования в случае прерывания поставок нефти и газа из РФ. Повторю: речь идет об общем реагировании Украины и ЕС....

Но этим никто не хочет заниматься, предпочитая поездки в Москву.

Иван Надеин, председатель Комитета энергетической независимости:

ХОТЬ И ТЯЖЕЛО, НО ЭКОНОМИКА ВЫДЕРЖИТ ТАКУЮ ЦЕНУ

Действующий газовый контракт абсолютно устраивает Газпром. Еще весной, когда начались переговоры, было абсолютно очевидно, что спешить снижать цену Россия не будет. Исключение сделают лишь в том случае, если Украина пойдет на максимально возможные уступки. Какие именно? Официальная Москва откровенно заявляет, что ее интересует лишь контроль над украинской газотранспортной системой.

Еще один из производных моментов заинтересованности - отказ от Европейского энергетического общества. Условия, которые выдвигает Газпром, неприемлемы. Скидка, которая будет предоставлена в результате белорусского варианта, может оказаться краткосрочной и слишком дорогой для Украины.

Россия с 2015 года планирует повышение внутренних цен на газ до мирового уровня. Соответственно, даже если мы, как и Беларусь, сдадим свою ГТС, газовая цена через три года опять начнет расти. При этом нужно учитывать, что стоимость украинской газотранспортной системы должна достигать не менее чем 50 млрд. дол. (из расчета, что Белтрансгаз оценен в 5 млрд. дол., а его пропускная способность - в 10 раз меньше украинской). Плюс Украина должна была бы получить инвестиции и кредитные ресурсы для развития по меньшей мере на 100 миллиардов долларов, а также скидку до 2015 года 160 долларов.

Готов ли будет Газпром столько заплатить? Сомневаюсь.

В любом случае потерять такой актив в обмен на временную скидку будет очень невыгодно.

Решение газовой проблемы находится не в России, а в Украине. Потому единственный возможный рецепт выхода из газового кризиса – максимальное замещение импортных энергоносителей собственными и уменьшение энергопотребления. Но Украина вместо того чтобы уменьшать энергопотребление, газифицируется. На это тратится полтора миллиарда гривен.

Тут появляется вопрос политической воли. Профильное министерство исполняет роль лоббиста газового потребления. Из стенограммы международных переговоров заметно, что министры путают, за какой стол садиться – российский или украинский. Может, это позиции путаются в головах первых лиц Украины? Единственным весомым аргументом в переговорах с РФ будет существенное сокращение потребления газа. Известно, что наше правительство приняло бюджет с ценой газа 414 долларов за тысячу кубов. Я считаю, что хоть и тяжело, но экономика выдержит такую цену. А также вижу позитивный момент в этом. Это будет подталкивать собственную экономику к экономии.

Роман Ницович, главный редактор информационно-аналитического ресурса "Украинская энергетика”:

СДАВАТЬ УЖЕ НИЧЕГО – ЛИШЬ СУВЕРЕНИТЕТ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Судя по тому, что прозвучало из уст наших лидеров в Москве, планировалось подписание среднесрочного соглашения. Присутствие министра юстиции Александра Лавриновича свидетельствует о том, что идет обкатка отдельных положений соглашения. Там изменится лишь формула, а не условия контракта. Насколько эта формула изменится, зависит от конкретных уступок.

Вчера президент дал понять, что мы возвращаемся к договоренностям о газовом консорциуме 2003-2004 годов. Украинская делегация вытащила из ящика консорциум, который создавался при участии Украины и России, с разделом долей 50 на 50. Новых аргументов для россиян у них нет. Заявления о том, что нас не понимают в Европе, что нас игнорируют, свидетельствуют: запущена информационная кампания по дискредитации участия Украины в энергообществе, и, мол, другого варианта не существует.

Основной тезис, который хочется донести до правительства: время уступок прошло, за нами стратегические объекты, сдав которые, мы рискуем уступить не только внутренний рынок газа, стратегические предприятия, но и политическую независимость. Но я думаю, что следует поддержать правительство, чтобы оно приняло коммерческое, а не политическое решение. Дать понять обществу, что возможны трудные времена, и готовиться к иску в Стокгольмском арбитраже. Следует поощрить общество использовать не газовые котлы. Надо опираться на собственные силы. Развивать разработку газа на шельфе, перестраивать терминалы сжиженного газа, отказаться от газификации, развивать программы энергосбережения, использование возобновляемых источников энергии.

Опрашивала Маша Мищенко