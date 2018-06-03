Хмельницкие предприниматели разбили палатку под окнами облгосадминистрации

"Это не акция голодовки, так как на примере чернобыльцев видно, что власть над ними смеется. Наша задача - просветительская работа. Чтобы люди знали, что делает власть во главе с Януковичем "...

Вслед за примером донецких чернобыльцев к центральному административному зданию Хмельнитчины потянулись активисты "Гражданского движения "Вперед!". Вчера они разбили палатку прямо под окнами рабочего кабинета губернатора Василия Ядухи и заявили о бессрочной акции протеста. Жаль, что глава не видел этого зрелища, так как был за триста километров, на заседании Кабмина. "Новые соседи" заявили, что будут вести себя дисциплинированно и, если нужно, готовы встретить Новый год возле центральной елки Хмельницкого, которую коммунальщики возвели рядом с предпринимательской палаткой.

На радикальный шаг предпринимателей края подтолкнула экономическая бездеятельность власти, о которой они говорят больше года, подбирая "меткие" эпитеты. По их мнению, наиболее насущными являются проблемы применения Налогового кодекса к лицам, которые избрали упрощенную систему налогообложения, снижение вдвое единого социального взноса, принятие закона "Об общественном контроле".

Первую ночь с хмельницкими предпринимателями провел столичный "резидент", член правления Всеукраинской общественной организации "Гражданского движения" Вперед! "Андрей Панаэтов. Он подчеркнул, что у бизнеса терпение лопнуло.

- Установка палаточного городка в Хмельницком - единственный мирный путь влиять на власть. Остальные действия будут за пределами закона. И мы не советуем нашим правителям продолжать заигрывать с предпринимателями. На общеукраинском уровне создан Комитет защиты протестующих (КЗП). Это объединение будет отличаться от Комитета сопротивления диктатуре тем, что бесплатно будет предоставлять юридическую и информационную поддержку. Сейчас сформированы специальные мобильные группы.

Председатель областной организации движения "Вперед!" Алим Мищук конкретизировал, что акция предпринимателей отличается от протестов донецких чернобыльцев.

- В палатке будут жить и ночевать не менее 10 активистов вместе со мной. Хочу подчеркнуть: это не акция голодовки, так как на примере чернобыльцев видно, что власть над ними смеется. Наша задача - просветительская работа с населением. Чтобы люди знали, что реально делает действующая власть во главе с президентом Виктором Януковичем.

Председатель областной общественной организации "Предприниматели Подолья" и одновременно член правления "впередовцев" Галина Кулик добавляет, что милиция на стороне предпринимателей.

- Молодцы ребята! Охраняли нас, а мы в ответ кормили их бутербродами. Милиционеры настроены нормально и поддерживают предпринимателей. Мы интересовались, какая у них зарплата. Сказали, что маленькая. Что же тогда получается: правоохранительные органы такие же малообеспеченные граждане, как и предприниматели?

- Кроме ребят в погонах, - спрашиваю, - кто из простого народа заходил в палатку?

- Пришла бабушка со слезами на глазах и дала 50 гривен. Мы не хотели брать эти средства, но она уперлась и поблагодарила нас за гражданскую позицию. Еще приходила семья с детьми, которые угостили печеньем. Предприниматели, со своей стороны, привезли матрасы, теплые одеяла, одежду и еду.

Предприниматели не скрывают, что финансирование бессрочной акции происходит за благотворительные деньги людей. У входа в шатер висит самодельный ящик с надписью "Помощь на содержание палаточного городка". По информации активистов, сейчас собрано 7390 гривен. Они подчеркивают, что составили соответствующий акт и в дальнейшем будут контролировать расход этих пожертвований.

Что касается возможной реакции губернатора Ядухи на эти события, то ему явно сейчас не до этого. Он "гастролирует" по области, поскольку к концу года наступил "урожайный" период вручения школьных автобусов. 12 декабря он повез автобус Голосковской общеобразовательной школе I-III ступеней Летичевского района. 13 декабря руководитель Хмельнитчины проложил новые маршруты "школьного транспортного чуда" в учебные заведения в селе Михайловка Ярмолинецкого района и селе Клиновое Городоцкого района. 15 декабря Василий Степанович отбыл в Старосинявский район, где также будет вручать школьные автобусы.

Теперь о рисках от средств воздействия предпринимателей на власть. Не хотелось бы, чтобы палатка "впередовцев" превратилась в громоотвод, к услугам которого охотно будет обращаться председатель Хмельницкой облгосадминистрации. Отвлечение подолян от насущных проблем - это козырь, которым может сыграть Василий Степанович.

Кроме того, палатка предпринимателей может перерасти в контрастную мишень для представителей Партии регионов. Заместитель губернатора по партии Михаил Войтюк по этому поводу конкретно заявил: "Оппозиционные силы, которые выходят на площадь возле облгосадминистрации, обычно проводят клеветнические акции, обвиняя безосновательно представителей власти. Мы не допустим такого развития событий! "

Виталий Тараненко

Фото УНИАН и автора