Еврокомиссар приехала - Табачник ушел в подполье

В Киев приехала Еврокомиссар. По вопросам образования, культуры, многоязычия и молодежи.

"По нашему мнению, образование - это лучший способ для внедрения демократических реформ и реформ, направленных на экономический рост", - заявила Комиссар ЕС Андрулла Вассилиу.

И поделилась приятным известием: Евросоюз ужесточает две образовательные программы "Темпус" и "Эразмус Мундус" на следующие два года и внедряет программу "Эразмус для всех", на международный компонент которой в течение 2014-2020 годов выделят 2 миллиарда евро. Наиболее привилегированными участниками этих программ, заверила госпожа Комиссар, будут "наши ближайшие соседи на Восток и Юг от ЕС". То есть лакомый кусок от образовательного пирога достанется и украинцам.

Андрулла Вассилиу приехала в Украину на конференцию «Восточного партнерства» в сфере высшего образования «Tempus и Erasmus Mundus: возможности для «Восточного партнерства». Цель конференции благородная - привлечение как можно большего количества высших учебных заведений к участию в международных образовательных программах и расширения возможностей сотрудничества в области образования. Событие нерядовое для украинской высшей школы. Впрочем, в Минобразования решили иначе.

Министр образования на конференцию прийти не смог. Вторую неделю Дмитрий Табачник в отпуске, который неожиданно совпал по времени с визитом Еврокомиссара ... Стоит ли говорить, что международные мероприятия такого уровня готовятся не за день и не за неделю, и главный педагог просто не мог заранее не знать о приезде в сущности министра образования ЕС.

Правая рука Табачника - его первый заместитель Евгений Сулима тоже на международной образовательной конференции не засветился. Он еще на прошлой неделе поехал "изучать европейский опыт" в Париж.

Образовательное ведомство олицетворял заместитель министра Борис Жебровский. Но и тот не выдержал всех "тягот" конференции и скрылся, не дожидаясь ее окончания.

Открыв конференцию, Еврокомиссар направилась в Киево-Могилянскую академию в сопровождении Президента НаУКМА Сергея Квита.

В одном из самых уважаемых и престижных вузов Украины Комиссар ЕС выступила с лекцией и вручила первый в Украине диплом Доктора философии (PhD) студентке Киево-Могилянской академии Анне Беленькой.

Как заявил перед началом церемонии президент НаУКМА Сергей Квит, "для нас это очень значимое событие - в рамках своего визита комиссар ЕС по вопросам образования посетила наш университет. Она будет вручать первый диплом PhD (или как мы его называем - диплом Доктора философии западного образца) студентке нашего университета, которая первой защитила этот диплом. Это также первый диплом PhD, который был защищен согласно существующим западным стандартам в Украине. Только в Киево-Могилянской академии мы имеем на сегодня Докторскую школу и первые 7 PhD программ".

Интересно получается, ровно год назад в декабре 2010 года Табачник пошел войной на Могилянку. Одним из камней преткновенияоказался устав НаУКМА, который в Минобразования не хотели переутверждать, с аргументацией: вы не можете записать в устав докторскую школу и PhD-программы. - Как можно в уставе написать PhD-программы, если законодательством это не предусмотрено? Как можно выдавать собственные университетские дипломы? - возмущался тогда директор департамента высшего образования Ярослав Болюбаш.

На что руководитель Могилянки мудро ответил: "Меня на сегодня как президента академии не беспокоит государственное признание наших дипломов PhD, потому что наша докторская школа имеет соглашения с Барселонским университетом, с Маастрихтским университетом и с университетом Западного Онтарио в Канаде (а это один из лучших мировых университетов). Эти университеты признают наш уровень докторской школы. И наши докторанты при защите могут получить наш диплом и диплом университета-партнера".

Как в воду глядел ...

Поэтому пока у Табачника не смогли признать дипломы PhD, хотя внедрение этой научной степени МОН прописало даже в знаменитом законопроекте о высшем образовании. К тому же согласно обязательствам, Украина в 2010 году везде должна была перейти от аспирантуры и докторантуры до PhD.

И Андрулла Вассилиу, кстати, отметила, что нельзя еще сказать о полном внедрении Болонского процесса в Украине, в частности, из-за отсутствия подготовки докторов философии западного образца.

"Еще очень много надо сделать в сфере управления высшим образованием, внедрением реформ, - подчеркнула госпожа Комиссар. - Нам будет очень сложно поощрять наши университеты к сотрудничеству, если в украинских университетах не будут введены три цикла образования" (то есть бакалавр-магистр-доктор философии - Авт).

Но пока Министерство медлит, украинские вузы сами направляются в Европу. Поэтому и получается, что дипломы украинских студентов уже сейчас вручает Еврокомиссар. И даже эта короткая церемония - четкий признак признания украинских дипломов PhD, которыми сейчас может похвастаться только Могилянка.

Речь госпожи Комиссара была в основном посвящена студенческим международным обменам.

- Мобильность - это не только способ подготовить высококвалифицированных работников. Мобильность в сфере образования способствует расширению наших горизонтов и делает вклад в наш личностный рост и развитие. Она дает нам возможность проверить наши предположения и умения в новых средах. Она помогает формировать нас, как ответственных граждан мира, - рассказывала Андрулла Вассилиу студентам и преподавателям в историческом Конгрегационном зале НаУКМА.

- В прошлом году Украина принимала участие почти во всех региональных проектах, финансируемых ЕС, а это значит, что она играет ведущую роль в этом регионе. Я приветствую ваш энтузиазм, - продолжала речь главный педагог ЕС. - Мы предоставили более 350 грантов в рамках программы "Эразмус Мундус" для украинских студентов и ученых. Только в этом году украинские учебные заведения участвуют в четырех проектах "Эразмус Мундус"... В рамках нынешней программы им. Марии Кюри 68 украинских ученых получили финансирование для проведения своих исследований в ЕС сроком от одного до трех лет. Также 49 различных организаций Украины задействованы в выполнении этой программы.

Вспомнила Комиссар и свои студенческие годы, как на несколько лет из родного Кипра уехала грызть гранит науки в Лондон.

- Те годы оставили у меня самые лучшие воспоминания, - делилась госпожа Вассилиу. - Я даже не думала тогда о том, что когда-то стану Комиссаром ЕС и буду прилагать усилия на благо Европы. Однако сейчас я понимаю, что опыт обучения за рубежом был важным шагом на пути к моей работе в Европе.

- Присутствие комиссара Вассилиу в Украине в Киеве - это еще одно подтверждение сближения Украины с Европейским Союзом, - заявил глава представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра. Он убежден, что лучший путь к сближению Украины с ЕС - это инвестировать в молодежь и образование.

Но услышит ли его украинская власть? ..

Анна Ященко