Есть ли основания закрывать дело против Кучмы?

7 декабря Печерский суд рассмотрит жалобупрезидента Украины Леонида Кучмы о возбуждении против него уголовного дела.

Адвокат Николая Мельниченко Николай Недилько не исключает, что в этот день Печерский суд столицы не только рассмотрит, но и отменит постановление о возбуждении дела против экс-президента. Тем самым Кучма, который шокировал мир своими разговорами в кабинете, окажется белым и пушистым... Защита Мельниченко считает, что Печерский суд поступил незаконно, приняв жалобу от защитников Кучмы. Такую жалобу суд имел право принятьк рассмотрению только до окончания расследования уголовного дела. По законодательству, после завершения следствия суд не может отменять открытие дела, не рассмотрев его по существу.

Однако защита Кучмы продолжает настаивать, что их клиент невиновен. Раньше они продвигали идею, что пленки Мельниченко не могут использоваться в суде, поскольку неаутентичны, сейчас заявляют о невозможности их использования из-за того, что их получили «незаконным путем». Даже добавляют к этому аргументурешение Конституционного суда от 20 октября о том, что доказательства, полученные незаконным путем, не могут учитываться в уголовном деле.

Еще один их аргумент: главный свидетель обвинения Мельниченко отсутствует в Украине.

В среду в Печерский суд вызывают президента Кучму, майора Мельниченко и Александра Мороза, который был «спикером» кассетного скандала.

Отбелит ли суд лицо, с которым связывают дело Георгия Гонгадзе? Имеет ли право судья отменять постановление о возбуждении уголовного дела на этом?

Об этом мы спросили у юристов и фигурантов дела.

Мирослава Гонгадзе, вдова Георгия Гонгадзе:

ОБРАЩЕНИЕ В СУД - ЯВНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ

Обращение в суд об отмене постановления Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела против экс-президента Кучмы является очередной манипуляцией законодательством и судебной системой со стороны защиты экс-президента.

Защитники Кучмы делают все возможное, чтобы их подзащитный избежал уголовной ответственности за причастность к убийству Георгия. Но я надеюсь, что Генеральная прокуратура Украины наработала достаточно доказательств, подтверждающих достоверность разговоров, которые вел Леонид Кучма в своем кабинете с подчиненными на основе записей майора Мельниченко.

Следствие взяло на себя серьезную ответственность, возбудив уголовное дело против Кучмы. Если они дадут возможность отменить постановление, то распишутся в своей полной непрофессиональности и слабости.

Александр Мороз, экс-спикер Верховной Рады:

ЗАКРЫТИЕ ДЕЛА ВЫГЛЯДИТ КАК ЗАГОВОР

Если есть преступления, которые известны всем и которые имеют первоисточник информации - из кабинета президента, то естественно, что его хозяин должен предстать перед судом и рассказать суть того, что он там говорил.

Закрывать это дело бессмысленно с точки зрения юриспруденции и напоминает заговор с целью отбеливания бывшего президента. Отсутствие Николая Мельниченко в Украине - не основание, чтобы закрыть дело. У человека можно брать показания везде, где бы он ни находился.

Григорий Омельченко, народный депутат Украины, в 2005 году возглавлял парламентскую следственную комиссию по делу Гонгадзе:

НЕЯВКА МЕЛЬНИЧЕНКО В СУД - НЕ ПОВОД ЗАКРЫВАТЬ ДЕЛО

Выводы Временной следственной комиссии парламента по делу убийства журналиста Георгия Гонгадзе, которую я возглавлял, однозначно показывают, что Кучма является одним из соучастников преступления. Несмотря на то, что Генпрокуратура слишком поздно возбудила дело против Кучмы, она лишь подтвердила выводы, установленные депутатской комиссией.

Кроме того, комиссия установила, что Кучма имеет отношение к другим преступлениям корыстного характера. Напомню, что все документы и материалы, направленные в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела против Кучмы, касались не только организации похищения Георгия Гонгадзе, которое привело к тяжелым последствиям.

Поэтому никаких юридических оснований для закрытия уголовного дела против Кучмы нет. Дело должно рассматриваться в суде, и не только относительно Гонгадзе ...

Недавнее решение Конституционного суда, по которому доказательства, полученные незаконным путем, не могут учитываться в уголовном деле, и которому так радовалась защита Кучмы, не устанавливает ничего нового. Оно лишь подтверждает то, что есть в Уголовном кодексе и в Конституции.

Это решение касается незаконного сбора оперативным путем видео-и аудиозаписей и адресуется правоохранительным органам, органам дознания и досудебного следствия. Это не касается частных лиц, свидетелей.

Можно было бы говорить о трудностях в доведении дела против Кучмы, не будь свидетеля, который видел, как Кучма планировал и воплощал эти преступления. Имею в виду Николая Мельниченко.

Есть и другие доказательства преступных действий, в частности относительно Алексея Подольского, которого избили по приказу из первого кабинета государства.

Отсутствие Николая в Украине не имеет никакого значения, поскольку его показания есть в материалах дела. Если вы помните недавние судебные процессы, были ситуации, когда приглашенные свидетели не приходили, но в суде зачитывали их показания, которые они давали в ходе досудебного следствия. Неявка свидетеля в суд не является основанием для закрытия уголовного дела. Свидетельства закреплены в протоколе допроса свидетеля и содержатся в материалах.

В материалах дела есть другие доказательства, подтверждающие вину президента Кучмы.

Татьяна Монтян, адвокат:

НИКАКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ЗДЕСЬ НЕТ И БЛИЗКО

Недавнее решение КС, которым подтверждается, что доказательства, полученные незаконным путем, не могут учитываться в уголовном деле, адресовано только правоохранительным органам. Мельниченко это решение никак не касается. Это все равно что говорить: нам не нужно судить Ландика и учитывать известную всей стране видеозапись только потому, что он была сделана с нарушением правил оперативно-розыскной деятельности.

Я не знаю, что делается в деле Кучмы, но убеждена, что его суть в договоренностях между Кучмой и Януковичем. А что примет Печерский "ни разу не заангажированный суд" - это третье дело. Никакой юриспруденции здесь нет и близко.

Андрей Цыганков, адвокат:

ПОЗИЦИЮ АДВОКАТОВ КУЧМЫ И ИХ ОБРАЩЕНИЕ В СУД МОЖНО ТРАКТОВАТЬ ЛИШЬ КАК ПОЗИЦИЮ ЗАЩИТЫ:

Чтобы говорить о закрытии дела, надо учитывать комплекс фактов и документов, подтверждающих обоснованность обвинений. Сейчас позицию адвокатов Кучмы и их обращение в суд можно рассматривать только как позицию защиты. Таково видение ситуации защитой.

А может ли это воспринимать обвинения и следствие? На этот вопрос без документов не ответит ни один грамотный адвокат.

Отсутствие Мельниченко не может быть мотивацией для прекращения дела. Мы все платим налоги, чтобы наши правоохранительные органы выполняли свои обязанности.

Его нужно найти, если без него нельзя расследовать, и привезти в Украину в качестве свидетеля. А если наши правоохранительные органы не могут этого сделать, то пусть это скажут.

Алексей Подольский, журналист, потерпевший в деле против Кучмы:

ТАКИЕ ДЕЛА РЕШАЮТСЯ НЕ В СУДЕ

Семья Кучмы - Пинчука работает, деньги тратит на это очень большие ... С правами человека, особенно в Печерском суде, трудно. Меня на заседание не пригласили, думаю, они без нас все решат, и сделают это даже не в Печерском суде.

Делают, что хотят ...

Николай Мельниченко, экс-майор СБУ:

НЕ ДАЙТЕ ЗАКРЫТЬ ЭТО ДЕЛО

Происходящее в Печерском суде, это - не война Мельниченко с Кучмой. Нет другой силы, кроме журналистов, кто бы мог остановить этот беспредел, который творится и будет оказываться в деле Кучмы. Если вы, журналисты, сейчас промолчите, то вас будут вывозить в Таращанские леса редакциями. Добейтесь, чтобы дело Кучмы не было похоронено, чтобы оно рассматривалось по существу. Не дайте снова изнасиловать закон Печерским судом. Печерский суд вообще не имеет права рассматривать жалобу о возбуждении уголовного дела. Потому что это противоречит самому Уголовному кодексу. В УК говорится, если следствие завершилось, то суд не имеет права обжаловать постановление о возбуждении дела. Юрий Луценко тоже подавал аналогичное заявление в Печерский суд, чтобы против него закрыли уголовное дело. И ему отказали даже в открытии производства. Т.е. Кучме говорят: окей, а Луценко - нет. Повестка в суд выписана судьей, туда вызывают Кучму, Мельниченко и Мороза. А Подольского и Гонгадзе не вызывают. Почему пострадавших не вызывают? Если суд открывает такое производство, значит, все куплено, договорено, а нас считают за идиотов.

Елена Мигачева