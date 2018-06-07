Новый председатель НСПУ: Яворивский меня не поздравил и ничего не пожелал

10-летняя эпоха председательства Владимира Яворивского в Национальном союзе писателей Украины завершилась, хотя вопреки уставу он и баллотировался на пост председателя третий раз. Со второй попытки (в первом туре ни один кандидат не набрал достаточного количества голосов) писатели определились с новым руководителем - председателем стал Виктор Баранов, глава Киевской городской организации НСПУ, главный редактор литературного журнала «Киев». Что оставил после себя Яворивский, каковы в действительности имущественные дела Союза и какие новации ожидают писательскую организацию в ближайшее время, в интервью УНИАН рассказал новый председатель НСПУ Виктор Баранов.

Виктор Федорович, как чувствуете себя в новом кресле? Как вам бывший председатель Союза полномочия передавал?

Передачи полномочий как таковой не было. Предыдущая команда написала заявления об увольнении 18 числом, и тогда еще действующий председатель Яворивский их подписал. Мы пришли в понедельник на работу - чистые столы. Никого нет - ни секретарши, ни завкадрами, ни референтов. Но что уж поделаешь. Учимся хозяйствовать (улыбается).

Яворивский также с Вами не пообщался после съезда, не поздравил?

Не общался, не поздравил, ничего не пожелал. Видно, задело это очень мужчину...

Но комментарии прессе он дает охотно. И вас вспоминает. Говорит, что Союз писателей всегда возглавлял лауреат Шевченковской премии и ему "досадно, что сейчас пришел писатель неширокоизвестный"...

Возьмите отчет Яворивского, с которым он выступил на шестом съезде писателей как тогдашний глава, где он называл меня среди лидеров украинской современной прозы. После всего случившегося, я уже для него "малоизвестный писатель" ...

Я очень хорошо знаю, какие метаморфозы пережил этот человек от тех времен, когда он впервые появился в Киеве в середине 70-х годов. Мы с ним много дружили и помогали друг другу. Но что-то с человеком произошло ...

Я не обижаюсь на Яворивского. Я стараюсь не реагировать на обвинения, которые на меня сыпались. Например, выдали во Львове такую ​​газету "Зерна истины", и как компромат на меня взяли из моего личного дела, которое хранится здесь в Союзе писателей, заявление 1981 года, где я писал: "Примите меня в Союз писателей. Обязуюсь словом писателя-коммуниста верно служить народу и отечеству ". И они уцепились за это слово "коммунист". Когда без моего разрешения из моего личного дела достаются документы и обнародуются - это карается статьей 182 Уголовного Кодекса. Но я иск не стану подавать. Мне это не надо.

Как сказал Василий Шкляр, победа Баранова не является неожиданной, так как украинское писательство просто устало от Яворивского.

Раз вы уже вспомнили Шкляра... Большинство кандидатов сняли свои кандидатуры с голосования в вашу пользу, а он взял самоотвод в пользу Яворовского. Почему? И раз он поддерживал бывшего главу, то почему сейчас говорит, что ваша победа прогнозируемая? ..

В процессе этого противостояния Шкляр формально принадлежал к команде Владимира Яворивского. Но это был единственный человек из его команды, с которым можно было нормально говорить, здороваться за руку, шутить, решать какие-то вопросы. Ибо остальные после первого тура смотрели на меня как на врага Союза и своего личного. Придумали некую сплетню, что как только я приду, то уже есть договоренность с властью, с регионалами, что это здание на Банковой продам. Это выдумки. Очередные инсинуации. Грязный пиар, который использовался в этой борьбе.

Но ваш коллега Анатолий Крым недавно заявил, что финансово содержать этот дом - очень дорогое удовольствие. Вы можете заверить, что не продадите помещения на Банковой?

Я не могу заверить, поскольку дом не является собственностью нашего Союза. Этот дом постановлением Кабинета министров 1998 передан Союзу в бессрочное бесплатное пользование. Мы платим только за землю и за коммунальные услуги, за содержание придомовой территории.

Но со мной никто из властных структур не говорил и не намекал на это. У меня нет никаких договоренностей с властью.

За эти два дня я еще не успел узнать, в какую сумму нам обходится содержание этого дома. Вся бухгалтерия на больничном. В одном интервью Яворивский говорил, что содержание этого дома в месяц обходится в 135 тысяч гривен. В другом уже заявил, что в 165 тысяч. Для него 30 тысяч туда или 30 тысяч сюда - это мелочь. А для нас это очень существенная сумма. Я буду узнавать.

Но у меня есть приказ делегатов съезда ничего с этим домом не делать. Это наша духовная цитадель.

А что происходит с союзным имуществом в Крыму? Что там за рейдерские атаки? Кто посягает на ваше имущество?

Мы вчера провели секретариат. И на этом секретариате определили, что нам нужно сделать аудит и ревизию имущественного положения Союза. Потому что многих документов, касающихся аренды помещений, скажем, в Ялте, Одессе - мы их просто не имеем. У нас есть какие-то соглашения о сдаче в аренду корпусов в Коктебеле.

Кстати, в Коктебеле ситуация очень сложная. Мы не являемся собственниками той земли, а только самого дома творчества. А земля принадлежит поселковому совету. И мы не можем полноправно распоряжаться своим имуществом на чужой земле. К тому же в Коктебеле уже давно от нас отторгнуты 7 га территории. До прихода Яворивского на пост председателя, то есть до 2001 года, у НСПУ было в Коктебеле 14 га, а сейчас - 7 га.

Кем отторгнуты?

В том-то и дело, что неизвестно кем. Будем сейчас изучать. Очень много вопросов возникает именно из-за непрозрачности всех шагов, которые делало предыдущее руководство по имуществу. Так же относительно поликлиники, построенной на писательские средства ...

Она тоже продана?

По факту она не продана. Но уступлена значительная доля уставного фонда этой поликлиники, из-за чего Союз потерял контрольный пакет акций. И как только с 51% стало 31% - моментально через решения объектов хозяйствования, через суды эта поликлиника выведена из собственности союза и в БТИ она уже занесена как собственность другого соучредителя - многопрофильного лечебного центра. То есть союз потерял право обладать этим помещением. Это было сделано тоже непрозрачно. Помимо воли президиума.

Много наших помещений, площадей сдается в аренду. Надо проверить, какие там условия аренды. Скажем, за смехотворную цену сдали в аренду 1217 квадратных метров площади издательства "Украинский писатель" - 41 гривна за квадратный метр, то есть 5 долларов. В свою очередь эта фирма, которая взяла в аренду, теперь сдает эту площадь по 35 долларов за квадратный метр. Получается, что на союзном имуществе кто-то зарабатывает большие деньги. Надо с этим разбираться. Я об этом и говорил на съезде. Может, эти факты тоже сработали на мою поддержку.

Прежнее руководство обвиняли в финансовой непрозрачности. Вы можете как новый глава гарантировать прозрачность финансовых механизмов?

Финансовые механизмы будут прозрачными, когда решение о заключении соглашения на аренду помещения будут внесены на рассмотрение секретариата, а потом президиума, и утверждены ими. И все люди будут знать, с какой фирмой мы заключили договор, по какой цене, на какой срок. Ну нельзя, придя на должность на легитимный срок 5 лет, заключать договор на аренду помещения на 49 лет.

Союз писателей часто называют анахронизмом. Демонстративно дистанцируются от нее влиятельные, популярные и коммерчески успешные писатели, например, Юрий Андрухович, Оксана Забужко. Не собираетесь ли вы модернизировать НСПУ таким образом, чтобы и их авторитетные голоса стали голосами Союза?

Упреки в анахронизме Союза в какой-то мере справедливы.

С одной стороны - это реакция на то, что Союз не занимается творческими вопросами. Ибо за последние 10 лет на заседаниях президиума и совета НСПУ не рассматривался ни один творческий вопрос, а только об имуществе да об имуществе.

Кроме имен, которые вы назвали, я могу привести вам еще втрое больше. Они не видят необходимости в помощи со стороны Союза, сделав себя успешными писателями без нее.

В советское время быть членом Союза писателей было не только почетно, но и выгодно. Потому что Союз тогда строил дома, раздавал квартиры, помогал быстрее издаться, издательства платили неплохие гонорары, и таких преференций для писателей было много. Сейчас этого всего нет. Но есть часть писателей, которым Союз нужен, которые любят общество, прийти сюда, пообщаться. Почему мы их должны лишать этой возможности?

Союз, имея имущественный ресурс, может успешно обернуть полученные от этого деньги на нужды организации литературной жизни: на поддержку художественных литературных журналов, на проведение фестивалей и т.д.

Мы хотим сделать мощный вебпортал, где будут вывешены тексты и классиков художественной литературы, и современных авторов. Потому что сейчас на сайте Союза свежая дата - март 2008 года.

Мы хотим сделать литературное агентство и с помощью Интернета распространять информацию о рукописи. Чтобы издатель сразу мог увидеть, что есть такое интересное произведение и, возможно, стоит его напечатать.

У нас разрабатывается интересная программа международных связей. Планируем, чтобы каждый год 2-3 украинских писателя выезжали для работы в литературных проектах, которые предлагает Европа. Таким образом мы привлекаем и молодежь. Ведь молодой писатель узнает, что у него будет возможность поехать полгода пожить в Польше, или Франции, или Германии.

Сегодня напечататься легче. Не надо годами стоять в плане издательства. Напечатано множество этой художественной словесной продукции и трудно узнать, где действительно художественная литература, а где просто человек написал текст и, имея деньги, выдал. Вы приходите на эти книжные ярмарки и 99% авторов впервые слышите и видите. Нам надо восстановить литературную критику - легкую кавалерию, которая, во-первых, отделила бы зерна от плевел и сориентировала читателя в этом необозримом книжном море, а, во-вторых, способствовала бы восстановлению состязательности в литературе. Литературе нужна состязательность. Амбициозность писателя - это необходимая вещь. Без амбиций в литературу нечего идти. Но писатель должен себя утвердить сравнению со своими коллегами. Но это должна быть честная конкурента борьба за право творить все лучшую и лучшую литературу.

Какие литературные вкусы у нового главы украинских писателей?

Люблю литературу с налетом легкого эксперимента.

Если поэзия, она должна быть такая, которую нельзя переписать прозой. Настоящую поэзию не передашь другими словами.

Я с удовольствием читаю стихи Дмитрия Иванова, люблю Василия Герасимюка, Дмитрия Кременя, Анатолия Качиньского, Любовь Кияновскую.

Меня в свое время потрясли романы Мише Селимович "Дервиш и смерть" и "Крепость". Это романы, написанные для всех времен и народов. Универсальная философская концепция того, что такое человек в этом мире. Люблю перечитывать Маркеса, Сервантеса, Салтыкова-Щедрина. Люблю читать Лину Костенко. Это как лапидарная кладка - там нельзя слова сдвинуть с места или заменить его другим.

Как отпраздновали победу? Кто поздравлял?

У меня за вчера почти сто непринятых звонков было. Вся Украина звонит. Приду вечером домой - буду разглядывать, кто звонил. Президент поздравил меня на своем официальном сайте, министр культуры. Приветствовали меня и те, кто голосовали за меня, и те, кто голосовали против.

С коллегами мы практически не праздновали. После съезда я до ночи раздавал интервью. Отметил дома с женой и сыном. Испекли картошки, купили селедку, достали из банки соленых огурцов и помидоров, налили с сыном по рюмке водки, а жене - рюмку коньяку. Выпили, поздравили друг дурга, а в воскресенье поехали на дачу смотреть, что там произошло за последний месяц, пока не было времени туда попасть.

Беседовала Анна Ященко.