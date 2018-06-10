Шибко захватила трагическая любовь, Черновил запал на любих друзів, Лукьяненко засел за историю Великороссии

Какие книжки вы читаете? Это вопрос мы адресовали известным украинским политикам. Cоциалиста Виталия Шибко захватила трагическая любовь

Прочитал недавно Бориса Акунина “Турецкий гамбит”, “Любовник смерти”. Еще “Тристана и Изольду” в изложении Бедье, о вечной и трагической любви. Эти темы обсуждались всегда – и Шекспиром, и другими нашими великими людьми.

Недавно я также перечитывал Маяковского... “А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?” и так далее.

Со временем больше тянет на классику. Мне она всегда была по нраву, но сегодня еще больше ее читаю и люблю. Вот опять вернулся к Овидию, также перечел “Одиссею” в украинском переводе, сделанном еще в конце 60-х годов.

Думаю, что все же классика вечна, кто бы сегодня что ни писал, там все равно есть то, что было уже когда-то написано. Читаю больше утром или днем, чем вечером, потому что годы уже не те, быстрее устаешь. Иногда посвящаю чтению выходные дни, люблю читать в дороге. Часто приходится куда-то ездить и три-четыре часа в самолете - прекрасный возможность открыть книжку и отдохнуть.

Регионал Тарас Черновил запал на “Любого друга”

Я взялся сейчас опять перечитывать Ги де Мопассана. Это было обусловлено таким вот эмоциональным моментом... В этом году я побывал на Корсике и поездил там на автомобиле. И опять всплыла тема вендетты... А я вспоминаю, что в “Сказках дня и ночи” Мопассана как раз вспоминалась Корсика. Читал эту книжку очень давно, еще в школе.

Сначала я прочитал рассказ, сейчас засел за “Любого друга” и думаю, мне удастся перечитать еще больше его произведений, потому что у меня есть собрание, изданное еще в конце 60-х – начале 70-х годов в очень хорошем украинском переводе.

Хотя я довольно давно уже не залезал в зарубежную классику... Больше люблю украинское модерное направление в литературе... Андрухович, Прохасько, Издрик – это мой стиль. Не так давно перечел трилогию Лепкого “Мазепа”. Мои литературные вкусы со временем не очень меняются, просто того пласта литературы, которым я сейчас увлекаюсь, не было в те времена, не было еще Франковской писательской группы.

Из поэзии мне нравится преимущественно украинский символизм, произведения украинского Расстрелянного возрождения – от периода Первой мировой войны до начала 30-х. Обожаю Тычину, Плужника.

Время от времени залезаю в старую французскую литературу. Есть один автор, который мне нравится, потому что будто прорывается во мне что-то хулиганское изнутри, – это Франсуа Вийон. Это автор, которого неизвестно сколько раз должны были повесить, а когда оборвалась его жизнь, никто не знает – наверное, в конце концов повесили. “Я – Франсуа, чему не рад, увы ждет смерть злодея. И сколько весит этот зад узнает скоро шея”...

В российской литературе меня больше привлекает не проза, а поэзия. Единственное, что изменилось – когда я был младше, больше увлекался поэзией Марины Цветаевой, сейчас, с возрастом, отдаю преимущество Анне Ахматовой. Мне больше нравится ее осмысленная, взрослая лирика.

Есть желание сесть и еще раз перечесть “Маятник Фуко” Умберто Эко. Я его прочитал уже дважды, при том что это фолиант страниц на семьсот – прекрасный украинский перевод.

Исчез интерес к Булгакову – то ли я пресытился, то ли перерос.

Бывает, что увлекаюсь книгой, читаю ее запоем – все дела в сторону или после дел до двух-трех ночи, утром, где угодно нахожу время, чтобы читать. А бывает, будто и нравится книга, но ее чтение может растянуться на полгода а то и больше.

Регионалу Алексею Плотникову мешает Верховная Рада Я читал этого... Сергея Минаева, к сожалению, это не мой литературный вкус, а просто нужно было прочитать. Два тома эти – после “Духлесса”, о PR – “Media sapiens” и “Media sapiens 2”.

Читаю также профессиональную литературу, периодику. Но, к сожалению, с Верховной Радой мне не удается читать столько, сколько бы я хотел.

Перед Верховной Радой я читал Пелевина, Орхана Памука. Ну а в детстве увлекался детективами...

Бютовец Левко Лукьяненко засел за историю Великороссии

К сожалению, нет времени читать художественные книги, потому читаю историческую, публицистическую, социологическую литературу. Вот прочитал “Досить” Алексея Губко – это очень ценная вещь...

Теперь читаю Владимира Белинского “Страна Моксель, или История Великороссии” в двух томах.

Когда-то в молодости я очень любил поэзию. Конечно, читаю иногда и сейчас, но меньше.

Читаю преимущественно вечером – вот у меня на тумбочке лежит литература, и я ложусь и читаю – час или два.

Бывший нашеукраинец Борис Беспалый держит на тумбочке три книги

Меня в книгах прежде всего интересует не жанр, а художественный уровень. Как библиофил с многолетним стажем собираю библиотеку и знаю все книжные базары, начиная от толкучки в Новобеличах начала 70-х.

Всегда читаю несколько книг одновременно, вот сейчас – три: одну из серии “Архив” – “Рюриковичи” (о династии Рюриковичей), вторую – нашего профессора Королько “Массовые коммуникации” и третью книжку – Алистер Маквин, собрание детективных произведений. Вот у меня три книги на тумбочке и лежат.

Даже во время избирательной кампании пытаюсь находить время перед сном, чтобы почитать, в самолете читаю, в аэропорту. “Ни дня без строчки” – как у Юрия Олеши, только он писал, а я читаю.

Опрашивала Алина Мосендз