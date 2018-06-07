Судей Верховного суда шантажируют?

Если пленум ВСУ достойно изберет председателя, то к нему будет и соответствующее отношение, в противном случае это будет просто технический, марионеточный орган. И сегодня этот вопрос решается ...

7 ноября Генпрокуратура обвинилапалату по рассмотрению уголовных дел Верховного Суда Украины в том, что они незаконно изменяли приговоры с пожизненного заключения на пятнадцать лет лишения свободы.

Заместитель Генпрокурора Михаил Гаврилюк сообщил, что Высший совет юстиции открыл производство по этим судьям. Аналитики связали это внезапное массовое производство с попыткой давления на судей накануне выборов главы ВСУ. Через день Верховный суд опровергэти обвинения, сказав, что решение о пятнадцати годах заключения вместо пожизненного заключения принималось в то время, когда в Украине уже была отменена смертная казнь, а в Уголовном кодексе не было такой нормы о пожизненном заключении.

В свою очередь, Высший совет юстиции, пытаясь оправдаться, заявил, что Верховный суд вмешивается в их деятельность. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию экспертов:

Борис Беспалый, юрист:

У БАНКОВОЙ ПРОСТО ДОШЛИ РУКИ ДО ВЕРХОВНОГО СУДА

Здесь абсолютно прозрачная ситуация, на мой взгляд. До ВСУ и КС просто дошла очередь ...

Когда президент пришел к власти, у него сложился график, когда и что делать. И ВСУ нужен именно сейчас, потому что приближаются парламентские выборы, потом - президентские, все эти резонансные политические дела в конечном итоге дойдут до рассмотрения Верховного суда, идет земельная реформа ... То есть потребность этой власти в суде на данный момент возрастает.

Президент Янукович с момента вступления в должность проводит линию на концентрацию власти: провел конституционную контрреформу, взял под контроль парламент, исполнительную власть, в значительной мере контролирует специальные органы, а теперь дошла очередь до судов - к третьей ветви власти. В этом контексте и проводится эта линия. А все остальное - техника.

Относительно Верховного суда, то его сначала, ну, не умножили на ноль, но лишили многих полномочий, когда создали высшие специализированные суды по уголовным и гражданским правам, процессуальное значение Верховного суда значительно уменьшилось ... В Верховном суде председатель не имеет другого процессуального значения, кроме как права своего голоса, но, как говорится, туз он и в Африке туз. А президент стремится всей полноты власти, поэтому потихоньку закручивает гайки.

Что будут делать судьи? Ситуации будут разные, поскольку есть разные дела, есть разные люди, которые будут бороться до конца, как вот Станик с Ющенко, который ее освобождал от КС, а она боролась. Кто пойдет на компромисс, а кто не пойдет. В сегодняшних украинских реалиях президент возьмет под контроль Верховный суд. Но, думаю, к уголовным делам не дойдет ... Потому возбуждать уголовное дело против любого судьи надо через парламент, но для этого надо иметь серьезные аргументы, например, схватить с поличным. А судья же не отвечает за принятые им судебные решения в таком порядке ... То есть так же как депутат не отвечает за последствия голосования. Даже если есть судебная ошибка, то это не является основанием для уголовного преследования. Поэтому, мне кажется, это действительно просто инструмент такого давления. Януковичу же не нужно стопроцентно лояльные судьи, а большинство он обязательно сделает.

Это абсолютно вписывается в логику президента, его действия абсолютно предсказуемы.

Как будет выглядеть такой судья в глазах Европы? Думаю, это наименее волнует президента, но это очень хороший психологический вопрос. Все зависит от того, какой парламент. Например, когда в парламенте есть чувство достоинства и депутаты чувствуют себя властью, как это было в первом созыве, в известной степени в четвертом, то, конечно, имеют значение и такие детали. А такой парламент, как сейчас, который является просто протокольным отделом Банковой и проштамповывает похожие решения, поэтому кого бы не назначили в Верховном суде, никакого значения не имеет. Когда в органе нет самоуважения, когда он в униженном состоянии, то совершенно безразличны все остальные вещи.

Если пленум ВСУ достойно изберет председателя, то к нему будет и соответствующее отношение, в противном случае это будет просто технический, марионеточный орган. И вот сегодня этот вопрос решается: удастся Верховному суду как корпорации остаться действительно властным органом, которым он в известной степени является еще сейчас или просто станет придатком юридического отдела Администрации. Тогда такое и будет отношение к главе ВСУ.

Но это не сейчас началось, прошлая власть с судами совершала не лучше. Вспомните, как их закрывали, цепями рвали ... Но все равно можно сказать, что суды как корпорация выстояли, их полностью не подмяли, а сейчас подминают полностью.

Юрий Ключковский, народный депутат (НУ):

ИДЕТ УНИЧТОЖЕНИЕ ВЫСШЕГО СУДЕБНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВА

В Верховном суде Украины сейчас происходит разгром. Собственно этими словами все сказано. Верховный суд получает возмездие за 2004 год. По крайней мере это так выглядит. Идет уничтожение высшего судебного органа государства.

Кажется, Высший совет юстиции окончательно представил себя высшим судебным органом в Украине и хочет управлять Верховным судом, а это выглядит немного смешно, одновременно - горько, потому Высший совет юстиции не является судебным органом и не должен управлять судами. Поэтому все это выглядит очень печально.

Кто заправляет Высшим советом юстиции? Здесь все понятно. В Украине сформировалась авторитарная система власти. Авторитарная система характерна тем, что нет разделения власти, фактически нет Конституции (еще когда Монтескье говорил, что власть, которая не имеет разделения власти, не имеет Конституции). Так, в Украине сегодня нет разделения власти, она сосредоточена в одних руках - как исполнительная, так и законодательная, - и вся подчинена президенту. И это, конечно, свидетельство нехватки демократии в государстве.

В глазах Европы такое давление на Верховный суд выглядит дикостью. По-другому назвать это трудно. Это то, что европейцы пережили во времена Французской революции и никогда к этому не возвращаются - а это было двести лет назад.

Роман Зварич, экс-министр юстиции, народный депутат (НУ):

СУДЕЙ ПРОСТО ШАНТАЖИРУЮТ

Это все выглядит как пародия ... Понятно, что Верховный суд должен обеспечить единообразное применение материальной части законодательства, в данном случае - УК. За это бы я мог покритиковать Верховой суд, но говорить о том, что в их действиях есть признаки преступления, нарушение присяги ... Но, Господи, это настолько прямая угроза накануне судьбоносного решения относительно председателя Верховного суда! Это слишком вопиющий факт! Их шантажируют. По-другому это нельзя назвать.

Возможно, я стал циником, потому что столько лет нахожусь в украинской политике, но мне кажется, совсем не случайно, что вопрос о возможном привлечении судей ВСУ к уголовной ответственности нарушается накануне избрания нового председателя Верховного суда.

Цель этого очевидна - чтобы полностью подчинить себе ВСУ.

Ксения Лесив