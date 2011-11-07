Скандал в Верховном Суде: часть судей уже ушла по собственному желанию

В Генеральной прокуратуре заявляют, что Высший совет юстиции открыл производство за нарушение судейской присяги членами Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины, которые в 2009-2010 годах незаконно изменили 15 лицам приговоры с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель генерального прокурора Михаил ГАВРИЛЮК.

По его словам, в ВСЮ поступили обращения народных депутатов, в которых содержатся данные о нарушении присяги указанными судьями.

В то же время, на уточняющий вопрос журналистов М.ГАВРИЛЮК ответил, что к этим решениям относительно лиц, совершивших крайне опасные для общества преступления, частично причастен весь состав судей указанной палаты ВСУ.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора заметил, что открытие производства Высшим советом юстиции «ни в коем случае не связано с ротацией в Верховном Суде», а также с переизбранием в ближайшее время его председателя.

По словам М.ГАВРИЛЮКА, обращения народных депутатов во ВСЮ будет рассмотрено объективно, после чего, в случае необходимости, будут внесены в Верховную Раду соответствующие представления в отношении судей, которые совершили действия вопреки судейской присяге.

Также заместитель генпрокурора сообщил, что часть судей, которые подозреваются в совершении незаконных действий, уже освобождены от должностей по собственному желанию.

Вместе с тем, М.ГАВРИЛЮК не исключил, что в отношении отдельных лиц, в случае принятия соответствующего решения и при наличии оснований, будет открыто уголовное производство.