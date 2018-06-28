Что означают кадровые решения Януковича

Об изменениях в правительстве говорят давно, однако долго разговоры оставались разговорами. И наконец это случилось, правда, все прошло довольно тихо, без громких сообщений. Об одиозном экс-министре внутренних дел Анатолии Могилеве говорили, что он один из тех, кто больше всего дискредитирует Януковича, и поэтому, мол, его выкинут из правительства. Однако вопреки всем прогнозам Могилева не только не уволили, его отправили выполнять особую миссию, миссию председателя Совета министров Крыма. А министром внутренних дел стал глава налоговой Виталий Захарченко - родом из Донбасса. На место Захарченко пришел его заместитель Александр Клименко. Тоже из Донбасса.

Мы спросили у экспертов, что означают эти решения Виктора Януковича.

Виктор Небоженко, политолог:

СЛЕДУЮЩАЯ БИТВА РАЗЫГРАЕТСЯ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

Реальность состоит в том, что семейной группе Януковича действительно удалось отбить атаку РосУкрЭнерго на Налоговую и МВД. Эти структуры, конечно, теперь будут противопоставлены СБУ.

Следующая битва, думаю, разыграется после Нового года за пост главы СБУ.

То, что Хорошковский должен был получить в результате объединения Налоговой и Минфинансов, Таможенной службы и части СБУ, получат другие люди, а не те, кто планировал. Такая схема представляет собой опасность для Януковича.

Эти новые назначения - борьба за то, кто будет защищать Януковича и кто будет его единственным источником информации. Деньги тут уже на третьем месте.

Наибольшая проблема Партии регионов в том, что семью Януковича совсем не интересует политика. Их интересуют власть, собственность ... Сам Янукович также особо не нуждается в Партии регионов, он не знает, что делать с теми, кто привел его к власти. Это так называемые «старые большевики», с которыми что-то надо делать. Если вы учили историю СССР, то знаете, что от старых большевиков в 37 году избавились. Примерно такой же процесс сейчас происходит в ПР, то есть к власти приходят люди, не имеющие никакого отношения к ПР. Они просто зависят от президента и будут выполнять любую его команду.

Александр Палий:

В ОРГАНАХ МИЛИЦИИ СЕЙЧАС УБИВАЮТ В ДВА РАЗА ЧАЩЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД

Последние кадровые изменения во власти показали, что кадровая политика в стране характеризуется тремя простыми вещами: независимость от профессионализма и результата деятельности, крайне бедная скамейка запасных и «донецкий» характер.

Для того, чтобы быть в нынешней власти, нужно всего лишь умело гнуться перед высшими и носить им по вертикали средства. А больше ничего не надо, результат может быть сколько угодно провальным.

Очень показательным стало проведение последнего заседания Кабмина. 80% населения считают, что страна движется не туда, премьер критикует министров образования и обороны - а кадровых выводов никаких. И эти министры уже работают более полутора лет. То, что в Украине дипломы ничего не стоят, знает весь мир. Взяточничество в образовании многократно усилилось, и это подтверждают соцопросы. Министр обороны предлагает народу сбрасываться на корвет и говорит, что Украине солдаты не нужны, потому что она будет воевать роботами. Это при том, что за 20 лет в войска поступили считанные образцы любых вооружений, не говоря о роботах. Роботы у нас разве что в игрушечных магазинах, и то китайские. К тому же, не роботами, а солдатами воюют даже США. И, парадоксально - никто за провалы не отвечает.

Очевидно, власть уже забыла, зачем ей те безграничные полномочия, которые она различными способами себе получила. Вероятно, власти боятся принимать кадровые решения, очевидно, помня, что именно отставные чиновники в конечном счете помогли свалить режим Кучмы. Как говорит Анна Герман, лучше перепуганный чиновник, чем отставленный. А то, что такой чиновник ни на что не способен, кроме как бояться, никого не беспокоит.

Очень показательной стала отставка директор аэропорта «Борисполь» после того, как там был поврежден самолет Януковича. Показательно, что чиновника уволили не за беспорядок и кражи багажа у тысяч пассажиров, которые стали «визитками» столичного аэропорта, а за монаршую царапину. «Ответственная власть» отвечает только перед одним.

Еще одна показательная вещь - ситуация в МВД. Общество считает милицию одним из самых коррумпированных органов. Милиция продемонстрировала, что ей гораздо легче воевать с митингующими бабушками, чем с реальными боевиками-лихачами в Одессе. И в результате всего министра МВД ссылают в очень непростой регион, который при желании власти или даже при ее пассивности очень нетрудно превратить в горячую точку.

Почему у власти крайне бедна скамейка запасных? Ответ прост - все кандидаты на должности в нынешней власти должны быть «в теме» распределения финансовых потоков. Носителей такой информации не увольняют, чтобы не выносить сор из избы.

Кроме того, идейные основы нынешней власти - чисто меркантильные. Ну не поверим же мы, что деятели, по отдельным из которых Ломброзо мог бы писать диссертации, пришли улучшать жизнь народа. Между тем, большая система почти никогда не строится исключительно на меркантильных вещах, по крайней мере, она слишком уязвима. СССР прекрасно это знал, как и современные США. Патриотизм - это то, что может сделать «командой власти» все население. Но нынешняя власть боится живого украинского патриотизма, и поэтому воскрешает призрак советского. Может, потому что призрак не способен спросить: почему власть сейчас действует так непатриотично?

Сейчас такую ​​идейную основу заменяет донецкая прописка, что должно демонстрировать определенную «элитарность» выходцев из этого региона, укреплять их лояльность на разных ступенях. Но, во-первых, такой подход крайне непопулярный для остальной страны, даже для соседних регионов. Донецкая кадровая политика, вместо общенациональной, это как тростинка, которая войдет в руку тому, кто на нее обопрется. А как бы там ни было, донецких на всех не хватит, на Донетчине живет лишь 10% населения страны. Да и из донетчан, наверное, 99% по объективным причинам не имеют никаких оснований считать себя элитой.

Во-вторых, донетчане ничем видимо не отличаются от жителей других областей. И действительно, чем отличается Петренко из Донецка от Петренко из Кировограда? Тем, что ему в школе плохо преподавали украинский?

Правильная кадровая политика - первейшее требование к хорошему лидеру.

Как показывает история, можно быть прекрасным лидером, уйму вещей не зная из области литературы, философии и т.д. Но без умения назначать правильных людей на правильные должности правление будет очень недолгим.

То, что у властей проблема с эрудицией - само по себе не является большой проблемой. Наконец, эрудиция далеко не всегда означает ум.

Гораздо большая проблема для государства, когда власть начинает бояться умных людей. Вместо того, чтобы использовать их ум на пользу стране.

Леонид Грач, лидер крымских коммунистов:

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ВЫБРАЛ СВОЙ ПУТЬ НА СВОЮ ГОЛГОФУ - НА ГОЛГОФУ ТИРАНА, АВТОРИТАРЩИКА

Да что же вы свое киевское горе отправили на нашу крымскую голову? Вы что, хотите кусок Печерского суда к нам перенести?

К сожалению, все худшие прогнозы подтвердились, так как линия Джарты на подавление Крыма, перераспределение крымской земли возобладала. Виктор Федорович прислал такого же жестокого, такого же беспредельщика как Джарты - Анатолия Могилева.

У Виктора Федоровича был шанс воспользоваться тем, чтобы не делать, я бы сказал, не просто стратегическую, но и роковую ошибку после того, как Джарты ушел в мир иной, но Виктор Федорович этим не воспользовался. К большому сожалению.

Я так понимаю, что личные интересы и игра в геополитику стали для Януковича на первое место. Они хотят раскачивать Крым и превращать его в разменную монету. Но он не может понять одного - в Крыму чрезвычайно сложная, межнациональная, межэтническая, межконфессиональная ситуация. Виктор Федорович не может понять, что такой раздражающей фигурой как Могилев, прежде всего для крымских татар, крымского бизнеса, Крым можно только взорвать, а не примирить.

Крымский марионеточный парламент, который сидит на коротком поводке, поскольку в его основе крымский бизнес, который взяли за горло и который сейчас защищает свои шкурные, карманные интересы, не пошевелился и согласовал Могилева.

А дальше начнутся сплошные проблемы.

Если Янукович является государственным мужем, он обязан принимать решения в пользу всей Украины, а не в пользу своих личных, клановых интересов. Потому что стабильный Крым - стабильная Украина, с точки зрения территориальной целостности. Сорвется Крым изнутри - различные группировки начнут защищать свои интересы, в том числе российские. А это значит распад Украины.

И Янукович, сидя в президентском кресле, должен о таких вещах думать, а не: «Толя, ты уже здесь сделал свое дело - развалил милицию в Украине, сделал так, что милиция сегодня, в основном, торгует табельным оружием, а теперь, Толя, иди в Крым, дели землю, потому что она ликвидная и дорогая. Отбери санатории и перепродай их, Толя».

Это я еще очень мягко критикую Виктора Федоровича.

Предчувствия у меня очень плохие, если смотреть на все в свете последних решений Януковича. Это также касается закона о выборах ... Виктор Федорович выбрал свой путь на свою Голгофу, в данном случае, Голгофу тирана, авторитарщика. И, к сожалению, он не сделал вывода из судьбы Хусейна, ни из судьбы Каддафи ... Он не может понять, что такое межнациональный конфликт, я не говорю уже о том, что в Украине в целом социально-экономическая ситуация более тяжелая. Люди через год после царствования Виктора Федоровича открыто готовы выходить и штурмовать власть. Поэтому стоит Виктору Федоровичу задуматься, как он правит.

Тарас Чорновил, народный депутат (внефракционный):

ЯНУКОВИЧ ИГРАЕТ В ТЕ САМЫЕ КАЧЕЛИ, ЧТО КОГДА-ТО КУЧМА

Последние заявления Януковича о каких-то угрозах, нападениях свидетельствуют о том, что им управляет некий иррациональный страх, испуг. Это свойственно для многих представителей не очень, мягко говоря, демократических, режимов. В данном случае, мне, видно, что от принципа «все донецкие - хорошие, все донецкие - свои» идет переход, лучше некоторых донецких отправить куда подальше, а на их должности ставить людей, проверенных на семейном уровне. По моему мнению, слухи, что новый министр внутренних дел связан с сыном Януковича, достаточно обоснованы.

В Партии регионов кланы уже не имеют значения. Уже все, партию потихоньку списывают. Она выполняет свои функции, но ее интересы только частично могут удовлетворяться, и то без гарантий.

По моему мнению, в скором будущем мы увидим гораздо более активные вещи, чем то, что произошло с Харой. Оно постепенно происходит и так, особенно это было заметно по некоторым луганским элитам. Поэтому взгляды и пожелания элит, которые есть в Партии регионов, уже серьезно не рассматриваются.

Сейчас я наблюдаю перетягивание каната между двумя группами влияния. Группа Фирташа, куда входит Левочкин и Хорошковский, - с одной стороны. Группа Клюева и Азарова, сейчас между этими людьми есть ситуативный союз, - с другой. Между ними идет борьба за влияние, доступ к власти, но Янукович показал, что он, как и при Кучме, где-то немного вне этих двух групп, у него есть свой интерес, свои люди. И на сегодняшний день желание группы Фирташа провести Хорошковского в правительство на серьезную должность провалилось. То есть Янукович не захотел концентрации власти в одних руках. Собственно именно это и спасло Азарова, потому что под ним давно кресло шатается.

Янукович играет в те же качели, что и когда-то Кучма, только гораздо более слабее кадрами. Кучма все же собирал кадры со всей Украины и подбирал более-менее адекватных людей и хороших специалистов. Янукович играет с кадрами только Донецкой области, и не рискует еще кого-то близко подпускать.

Относительно будущих перестановок ... Исходя из факта, что есть определенный страх, я могу предположить, что вскоре мечта Хорошковского может быть реализована - его каким-то образом отправят в правительство, чтобы кому-то действительно доверенному отдать СБУ. Ибо к Хорошковскому настоящего доверия нет! А как мы видим, у президента есть желание, чтобы силовыми структурами руководили доверенные люди.

Кто относится к людям Януковича? Мне сейчас трудно сказать ... Для меня даже открытый вопрос, кто вхож в семью. В СМИ пишут, что, например, Иванющенко вхож, а я почему-то не уверен.

Поэтому, думаю, корень проблемы в личных фобиях, пожеланиях ближайшего окружения Януковича. Но кто это окружение? Я сказать не готов.

Ксения Лесив