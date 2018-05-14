Дмитрий Медведев признался в уголовном преступлении

«Мы Украину кормим, но в очень завуалированной форме», - заявил вчера президент Российской Федерации студентам-журналистам Московского государственного университета.

Признаться, прочитав эти строки президента России, я опешил, более того, в моем сердце поселилась тревога. Я представил, как Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович, вместе с правительством и Государственной Думой втайне от собственного народа проделали в государственной границе России – Украины туннель под землей, проложили там железную дорогу и, как Советский Союз в канун войны с фашизмом, гонят эшелоны с продовольствием в сторону Киева.

Причем, как говорит президент (а каждое его слово «в граните отлито») в «завуалированной форме». Я так понимаю, на вагонах, ящиках и упаковках написано совсем другое, что есть там, внутри, в реальности. То есть обычная, тривиальная контрабанда. На мешке написано «песок пляжный», а там сахар, на вагоне «удобрения», а он полон отборной краснодарской пшеницы, на цистернах 60-тонных написано «чистый сибирский воздух», а там нефть и газ газпромовский и Ромы Абрамовича.

И все это прямо изо рта родного производителя-крестьянина выхватила российская власть. Вот такая государственная конспирология!

Что и говорить, предвыборная риторика завела нынешнего временного хозяина Кремля в дебри высокого государственного патриотизма и невиданной в мире филантропии. А учитывая, что его диалог со студентами размещен на официальном сайте президента России, фальсификации, как и споры, как говорил Остап Бендер, «здесь неуместны».

Цинизм сказанного Дмитрием Медведевым в том, что заявленная тема со студентами была - «национальные отношения в России». Поэтому его провокационная реплика – это не политическая глупость.

Можно, конечно, вспомнить слова английского классика, что «патриотизм – это религия бешенных», что патриотизм часто переходит в агрессивный шовинизм, имперское высокомерие. Но это называется эскалация войны слов и смыслов, которые нам, простым обывателям, навязывает главный политик России, Но только ли по недомыслию либо с какими-то нам не известными целями и задачами?

В России предвыборная страда, и на носу парламентские выборы. И знаем, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин объявили о том, что остаются, не спрашивая у избирателя, во власти, во главе государства и правительства, правда, пересев в кресло друг друга. Вот такая демократия «по-русски».

Общеизвестно и давно всем понятно, что во время избирательной кампании политики говорят много всяких глупостей. Но что мешает им обсуждать собственные проблемы, тем более со студентами? Казалось бы, есть о чем разговаривать кандидатам в президенты и премьер-министры с народом, что обещать народу!

Но нет! Лучше обмануть избирателя. Рассказать о том, что все проблемы в России с маленькими пенсиями, плохой медициной, убогостью образования, безработицей «маленького гражданина России» имеют внешнюю причину – тяжелой цепью висят соседи (прежде всего Украина) на благополучии россиян. И президент Дмитрий Медведев рассказывает небылицы о том, как он кормит Украину «в завуалированной форме».

Это называется политический цинизм, ложь государственного деятеля. Думаю, что если бы украинский народ – рабочие, крестьяне, пенсионеры, домохозяйки, студенты – кормились бы с рук президента Медведева, то давно бы протянули ноги. То есть умерли бы от голодной смерти.

P.S. Недавно был у своей двоюродной сестры Галины, которая живет сама в селе на Житомирщине. На дворе огромная гора – картошка, 157 мешков. В хлеву мычали две коровы, хрюкали три большие свиньи, визжал поросенок. В току – шесть центнеров пшеницы, чердак забит запасами сена. По огороду мирно ходили куры, индюки и гуси. Каюсь, я забыл у нее спросить: каким транспортом из России все это привезли?

Виктор Тимошенко