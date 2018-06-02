Приговор Тимошенко: события под Печерским судом (фоторепортаж)

Я сегодня слушала приговор Тимошенко среди тех, кого власть в глаза называет “ядром Тимошенко” или фанатками БЮТ, а за глаза - безумными бабками. Они - не сумасшедшие, кстати. За словом, правда, в карман не лезут... Когда, например, активистки Фемен топлес вылезли на крышу над входом в ЦУМ, сначала одна из активисток БЮТ посмотрела и жалостно заметила:

– Девушки, бедные мои, вы же замерзнете.

– Женщина, они кричат, что Тимошенко и Янукович одинаковы, – сообщила я ей.

– Да вы что? – ее голос в момент изменился – Вот суки, деньги зарабатывают, разделись бесстыдницы.

Впрочем, мужчины радостно снимали на камеры активисток.

А между тем, приблизительно две тысячи сторонников Тимошенко вышли на Крещатик, на проезжую часть. Это были хорошо организованные колонны. Впрочем, министр внутренних дел Могилев подогнал приблизительно такое же количество “Беркута”.

“Беркут” оттеснял, разбивал колонны оппозиции на разные группы. Часть из них с флагами оказалась рядом с нами. Создавалось впечатление, что на каждого протестующего приходилось полтора омоновца. Наиболее активных оппозиционеров паковали а автозаки.

С депутатами тоже не церемонились, со слов бютовцев, избили Евгения Суслова. Нардепы вели переговоры с представителями милиции возле автозака об освобождении людей. Милиция сообщит потом о 7 задержанных оппозиционерах.

– Твари, сволочи, – кричала им какая-то молодая девушка.

– Как киллеров убивать, так вы как цыплята, ни на что не годны, а когда против людей, то смелые, – выговаривала им женщина пенсионного возраста.

– Скажите, - обратилась я к одному молчаливому мужчине с флагом БЮТ и плакатом “Соломенский район Киева”, - милиция же правильно делает? Разве можно оставлять в центре города неконтролированную толпу?

– Каждый для себя делает свой выбор, – ответил после паузы человек. – Они сделали выбор, служат ли они криминальному президенту, или служат народу. Они обслуживают криминальную власть, а все остальное – детали.

Я подошла к группе бютовцев из Хорола Полтавской области.

– Автобусом приехали?

– Машинами. Нас только десять. Но, чтобы вы знали: те, кто боятся ехать, могут нам деньги на бензин дать. Поддерживают Юлю значительно больше людей, чем приехало.

– Слушай, – обратилась я к своему коллеге с Юго-Востока, – давай заглянем в лагерь Калашниковых.

– Не хочу, – скривился он, – я среди таких до самого поступления в универ двадцать лет жил.

И все же сторонники, кажется, были готовы к приговору, они обсуждали, как их сегодня оттеснял “Беркут”, показывали кровоподтеки и разорванные куртки, говорили, что в пятницу намечается другая протестная акция. Здесь царило какое-то деловое настроение.

– Им счета заграничные нужно заблокировать, – говорила активистка из Ржыщева.

Рядом стояли женщины из Печерской организации БЮТ, такие леди в тонких дубляночках, в хороших сережках. (Печерск он и в оппозиции Печерск...)

– Скажите, а вы готовы на следующих парламентских выборах бесплатно работать на Тимошенко? – спросила я.

– Конечно, а мы всегда бесплатно работаем. Мы здесь с 24 июня дежурим под судом, – услышала я, – И ночью остаемся в палатках, по очереди. Чтобы вы знали, людям здесь не платят, могут дать деньги на питьевую воду. Так как они за свои ехали, работу некоторые оставили.

– Не верьте, когда говорят, что нам платят. У нас дети работают, они прийти не могут, но нас одобряют, – говорила другая бютовка. – Я сама девушкам другим в палатки приношу бутерброды. Ну горячую еду, суп им покупают организаторы, а перекус мы вместе делаем.

Турчинов охрипшим голосом обращался к людям:

– Мы не верим в декриминализацию статьи, по которой судят нашего лидера. Мы не верим в апелляцию, там сидят те же киреевы, мы верим в украинский народ. Еще верим в Европейский суд. Мы верим в вас. Когда вы вернетесь домой, в свои районы, вы должны понять и почувствовать, вы – власть. Они должны почувствовать: мы знаем, что они только оккупанты.

Я смотрела, как волновалась толпа, когда автозаком вывозили Тимошенко, слышала, как кричали: “Юлия”, видела, как депутаты “Батькивщины” разных уровней, которые стояли возле сцены, пытались избежать столкновений, отводя часть народа от “Беркута”.

Можно было идти. В спину я слышала голос Турчинова, он говорил о том, что мы все в чем-то виноваты, что позволили прийти этой власти, но все еще можно исправить…

Маша Мищенко

Фото Владимира Гонтаря/УНИАН