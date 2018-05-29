Генсек Совета Европы: Много стран СЕ обеспокоены процессом против Тимошенко

“Эта обеспокоенность касается выборочности правосудия в Украине, которое направлено только против оппозиции... Этот вопрос очень жестко высказывался на Комитете Министров СЕ”... 16-17 сентября Генеральный Секретарь Совета Европы – организации, которая объединяет 47 европейских стран и занимается вопросами защиты прав человека, – Торберн Ягланд посетит Украину. В рамках визита запланировано его пребывание в Киеве, а также в Ялте, где он примет участие в конференции Ялтинской европейской стратегии. В канун своего визита Генсек ответил на вопросы УНИАН.

Пан Генеральный Секретарь, какова основная цель этого визита и что бы вы хотели сказать украинским партнерам? Главная цель визита – положить начало Плану действий, учитывая что Украина председательствует в Совете Европы (на уровне министров иностранных дел. – Ред.). Этот план определяет, как Совет Европы может помочь Украине в ее усилиях в реформировании и, в частности, в сфере юстиции и законодательства.

Если мы говорим о Плане действий, не могли ли бы вы дать немного больше деталей, скажем, какие планируется затраты, на какой период, на какие цели? Понимаете, План действий – это прежде всего не деньги, а то, как мы можем использовать наши экспертизы в реформировании судебной системы, поскольку есть потребность, например, в реформировании Уголовного кодекса, и этот план как раз определяет, какие экспертизы и эксперты могут быть использованы для этого.

Это также может касаться целей, заявленных украинским председательством в Совете Европы, в частности, относительно защиты прав ребенка и реформирования местного самоуправления.

План действий, как известно, реализуется совместно Советом Европы, Европейским Союзом и Украиной. Недавно Посол ЕС в Украине, господин Тейшейра, заявил, что ЕС с 2008 года потратил на создание в Украине избирательного кодекса 3,5 млн. евро, однако, когда все экспертизы были завершены, украинская власть решила отказаться от наработанного проекта и начала создавать новый. В этом контексте, что необходимо сделать, чтобы обеспечить эффективное использование средств в рамках Плана действий? Я бы хотел еще раз сказать: План действий – это не вопрос средств. Прежде всего, этот вопрос участия наших экспертов – вместе с украинской властью... Таким образом, я убежден, что базируясь на этом плане, который мы согласовали, мы можем получить что-то очень позитивное и очень конструктивное. И однозначно этот план даст конкретные результаты. Украина не является членом Европейского Союза, но является членом Совета Европы. И такое членство предусматривает много ответственности, но также дает много преимуществ. Именно поэтому я и убежден в том, что этот план даст позитивные конкретные результаты.

Мы вспомнили о парламентских выборах. Следующие выборы должны состояться в Украине через год. Будете ли вы обсуждать этот вопрос с украинскими партнерами, в частности вопрос избирательного законодательства, системы выборов? Нет, конечно, я не буду говорить о деталях и не буду высказывать свое мнение.

Как по мне, важно, чтобы новое законодательство было одобрено, чтобы оно было детально обсуждено вместе с оппозицией в парламенте, чтобы иметь избирательный кодекс, приемлемый для всех. Худшая вещь в демократии – иметь Конституцию или избирательное законодательство, которое не является приемлемым для всех. Это должно быть признано всеми политическими силами в стране. Думаю, это должно быть точкой отсчета для процесса реформ, который начинается сейчас.

Будет ли вы рекомендовать, как минимум, одобрить новый избирательный кодекс как можно скорее? Да, конечно, это будет важно - иметь его как можно быстрее, чтобы все политические силы знали, какими будут правила.

С мая месяца Украина председательствует в Комитете Министров Совета Европы. Кажется, уже сейчас можно сделать первые выводы: что удалось сделать, а что еще должно быть сделано... Прежде всего, мне кажется, это очень важная вещь для Украины – председательствовать в Комитете Министров, поскольку это прекрасный случай продемонстрировать, что Украина – европейское государство. И до последнего времени председательство было очень конструктивным и очень производительным. Тот факт, что мы начинаем этот План действий, еще раз подтверждает это. И цели относительно защиты прав ребенка и реформирования местного самоуправления, которые поставило перед собой украинское председательство, – важная часть работы Совета Европы.

Многие украинские и европейские политики говорят об ухудшении ситуации с демократией в Украине за последние год-полтора. Видите ли вы признаки такого ухудшения, и если да, то какие? Есть еще определенные проблемы, которые касаются как того, что мы уже обсудили (имею в виду избирательный кодекс, уголовный кодекс, Конституцию), но также продолжаются жалобы на то, что свобода слова находится под давлением. Кроме этого, сейчас есть также большая обеспокоенность в Европе относительно судебного процесса против Юлии Тимошенко.

Планируете ли вы поднять вопрос о деле Тимошенко во время встреч в Украине? Поскольку я встречаюсь с министром иностранных дел Украины завтра (14 сентября. – Авт.), а также в Киеве в пятницу, я продолжу обсуждать это с ним. Я буду информировать его об обеспокоенности, которую я заметил в Комитете Министров и которую выразили ряд стран-членов Совета Европы относительно судебного процесса против Юлии Тимошенко. И эта обеспокоенность касается возможной избирательности правосудия в Украине. А также поинформирую их об ожидании честного процесса. Все это я передам, потому что это было очень жестко выражено на Комитете Министров.

Я так понимаю, что вы не можете назвать конкретные страны, которые выражали такую обеспокоенность? Нет, я не буду называть отдельных стран, однако это очень распространенная обеспокоенность среди стран-членов. И эта обеспокоенность касается выборочного правосудия, которое направлено лишь против представителей оппозиции. Однако, надеемся, что судебные процессы будут честными.

Следующий вопрос к вам как к политику с большим опытом. Как вы знаете, сейчас Украина и ЕС обсуждают новое соглашение об ассоциации. В последнее время мнения разделились: кое-кто говорит, что соглашение не стоит подписывать, пока Украина не будет выполнять все демократические стандарты, другие – наоборот видят в соглашении возможность влиять на украинскую власть с целью соблюдения демократии. Какая точка зрения вам ближе? Конечно, это дело Украины и Европейского Союза, и я не могу давать никаких советов относительно этого. Однако мое виденье всегда заключалось в том, чтобы иметь как можно лучшие связи между нациями. Вопрос реформ и демократических стандартов в Украине – это длительный процесс, где мы можем помогать, в том числе определенным влиянием на направление этих реформ. Однако в любом случае – это стратегический вопрос для ЕС и Украины. Нормально, когда в такой ситуации каждая из сторон имеет свой интерес, который должен учитываться.

Еще один вопрос, который касается одного из немногих “белых пятен” на карте Совета Европы, я имею в виду Беларусь. 6 месяцев назад вы говорили украинским журналистам здесь в Страсбурге, что надеетесь на поддержку Украины в налаживании контактов с Минском. Удалось ли Украине во время председательства в СЕ помочь в таких контактах? Не могу сказать, чтобы был определенный прогресс в этом плане, поскольку Украина имеет такие же проблемы, как и другие. Это не так просто, даже соседу, найти, что может быть сделано в такой ситуации.

Сейчас, когда Беларусь находится в экономическом кризисе, белорусские лидеры уже опять заявляют о готовности сотрудничать с Европой. Может ли такое сотрудничество восстановиться хотя бы до того уровня, который был до событий 19 декабря 2010 года? Я не думаю, что нам стоит много думать о прошлом. В любом случае я не вижу возможностей немедленно вернуться к тому, что мы имели, например, когда Беларусь имела статус гостя в Парламентской Ассамблее, потому что многое изменилось. И для возвращения к этой ситуации Беларусь, по меньшей мере, должна внедрить мораторий на смертную казнь и не приводить в исполнение уже вынесенные приговоры. Возможно, мы изучим другие возможности, каким образом приблизить Беларусь к Совету Европы.

Записал Сергей Воропаев, собкор УНИАН