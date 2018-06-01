Суд над ЮВТ: Киреев отказался от ключевого свидетеля, подсудимая окрестила его Болванщиком

Сегодня судебное заседание над Тимошенко закончилось на удивление быстро - в первой половине дня. Нет, это не потому, что председательствующий Киреев решил дать ЮВ и ее адвокатам отдохнуть или подготовиться к защите. Он заметно спешит закончить стадию судебного следствия и перейти к дебатам. Да, скорее всего, приговор не за горами.

«Сейчас этот выродок удалит вас!»

Утром перед судебным заседанием один из соратников Тимошенко Всеволод Бородин пытается подбодрить своего лидера, ведь все ожидали еще одного изнурительного дня:

- Все мировое сообщество, - говорит господин Бородин, - выражает вам свою поддержку. От Америки до Африки. Такого не было с 2004 года. И министр иностранных дел Франции - это серьезно...

Эти слова ободряют ЮВ. Видимо, от них она и получила заряд энергии, правда, негативный, который потоком и вылила на Киреева, когда тот отклонял все ходатайства ее защиты.

Судья Киреев уже в который раз рассматривает все ходатайства «оптом». Напомним, что согласно УПК он должен зачитывать дословно (если оно подано в письменном виде) каждое отдельно, ставить на обсуждение, потом - принимать решение. Но, похоже, он решил упростить себе работу, поэтому не считает нужным даже зачитывать ходатайство, а просто коротко пересказывает содержание всех сразу, ставит себе на обсуждение и... не удовлетворяет.

Один из адвокатов Юрий Сухов не явился утром на заседание. Киреев спросил, не против ли Тимошенко, чтобы судебное заседание продолжалось без него.

- Категорически возражаю, - пренебрежительно бросила она, - потому что такой ритм недопустим. Хочу напомнить, что вы незаконно разместили меня в тюрьму, где я физически не имею возможности прочитать все тома дела, подготовиться к даче показаний.

Адвокат Плахотнюк хотел было сделать заявление о действиях председательствующего, но ЮВ перебила его:

- Сейчас этот выродок удалит вас, и на этом все кончится! Наберитесь мужества и терпения не реагировать на этого паяца.

Таких оценок Кирееву со стороны ЮВ было много, на каждое из них судья монотонно повторял, что «суд предупреждает подсудимую о недопустимости таких действий и расценивает их как попытку действий, направленных на то, что суд удалит подсудимую из зала суда, провокацию и попытку сорвать разбирательство дела».

- А судебного разбирательства дела нет, - отвечает ему «подсудимая». - Здесь нет состязательности, равенства сторон, нет права на защиту.

Тимошенко говорила, что у нее с самого утра предчувствие, что Киреев хочет сегодня лишить права адвокатов защищать ее. Похоже, ошиблась, у Киреева на сегодня таких планов не было, и как бы она его ни обзывала, он оставил адвокатов в покое.

- Я вас прошу, - обращалась она к ним, - ничего не говорите, потому что с этим беспредельщиком просто не о чем говорить.

Защита считала невозможным продолжение судебного разбирательства даже потому, что не явился прокурор Микитенко. Адвокат Серый еще раз напомнил, что в УПК предусмотрен один прокурор, а не несколько, но если уже кто-то решил, что их будет несколько, то все они должны выступать как единое целое, потому что в УПК нет понятия «прокурор» во множественном числе.

Адвокат Серый еще раз напомнил о недопустимом ритме работы, который задает Киреев, потому что нарушает УПК и социальные права даже его как защитника. Потому адвокаты попросили установить нормальный график работы, поскольку защита совсем истощена.

Но прокуроры выступили против графиков, поскольку, мол, суд дает достаточно времени для отдыха. Напомню, что заседание ежедневно заканчивается практически в восемь часов вечера и начинается в 9 или 9.30 утра.

Киреев, конечно, послушал прокуроров.

ЮВ со своей защитой просили дополнительные 30 минут в обед для общения госпожи Тимошенко с ее духовным наставником (очевидно, кем-то из церковных деятелей). Это ходатайство от ЮВ пролежало в канцелярии десять дней.

Но судье не понравилась и идея о духовнике, потому и это ходатайство он отклонил, сказав, что в судебном заседании есть обеденный перерыв, во время которого каждый может делать все, что захочет.

Любое обоснование адвокатами своего ходатайства Киреев расценивал как «затягивание судебного процесса».

- По существу ходатайства, - перебивал Киреев Серого, когда тот обосновывал желание подзащитной общаться с духовником, ссылаясь на Конституцию.

- То есть содержание Конституции Украины - это не суть?

- Адвокат Серый вступает в спор с председателем и затягивает рассмотрение дела, - перебил Киреев Серого.

...- Вы еще мне не дали высказаться, - почти кричала ЮВ, когда Киреев уже начал не удовлетворять ходатайства, не предоставив ей слова. Киреев не удовлетворил ни одного ходатайства стороны Тимошенко, и ее понесло:

- Беспредельщик, преступник и нарушитель закона. Вы аморально бесчестный человек, который ничего общего со званием судьи не имеет, которая попрал закон, попрал Конституцию, попрал права людей и сегодня издевается над правосудием. Вы - преступник. Причем сознательный преступник. Вы думаете, что вас покроет Янукович? И что, он вас спасет?..

Киреев пытался переговорить ЮВ - что она нарушает заседание, - но ему это плохо удавалось, «подсудимая» его побеждала:

- Вы сейчас выглядите как Болванщик, который провозглашает с трибуны банальные и абсолютно бессодержательные вещи. (Речь идет, очевидно о герое из «Алисы в Стране Чудес». - Авт.).

- Ваши образы уже стали банальны, - ответил Киреев. - Вы каждый день, оскорбляя суд, его участников, препятствуете устанавливать истину в деле.

А ЮВ ему на это:

- Вы думаете, если вас крышует Янукович, то вы будете неприкосновенны для правосудия в следующие годы?! Я хочу вам сказать, что вы за каждое свое преступление по каждому уголовному делу, где вы вынесли заведомо неправосудное решение, будете отвечать. Вы делаете политические репрессии по заказу Януковича! Преступник! Очень быстро придет то время, когда вы будете отвечать по закону, за тот беспредел, который вы совершили в этом судебном процессе. Киреев не выполняет ни одной статьи УПК, ни одной нормы Конституции и превратил судебный процесс в политическую расправу по заказу Януковича. Еще раз говорю, что вы, господин Киреев, будете отвечать по закону, и это будет наукой для всех беспредельщикив, взяточников, аморальных типов, забившихся в судебную систему. Вы - палач, а не судья, который за бюджетные деньги делает политический процесс. Просто попугай какой-то, а не человек.

Когда ЮВ выдавала обидную тираду в адрес Киреева, ее защитники сидели как мыши, а журналисты восторженно говорили: «Да она сама кого хоть защитит».

Кирееву почему-то стало смешно, но и за это ему досталось от «подсудимой»:

- Я рада, что вас развлекает беспредел, который вы устроили в суде. Я рада, что у вас от этого поднимается настроение, у любого нормального человека проснулась бы хоть какая-то совесть. А у вас, в силу того, что вы так воспитаны, не знаю кем или чем... Не знаю, какие родители такого недоумка воспитали. Вам только колпак осталось надеть и бубен дать в руки.

Да, ЮВ была сегодня очень щедрой на «комплименты», а председательствующий Киреев клонил свое...

Ключевой свидетель срочно лег в больницу

Сегодня в суде должен был давать показания эксперт Киевского институт судебных экспертиз Юрий Маслак, именно он якобы подсчитал убытки, которые понес Нафтргаз от газовых соглашений, которые заключила Юлия Тимошенко. Однако во время заседания Киреев зачитал письмо, не справку, а письмо, из городской больницы Киева, о том, что эксперт Маслак не может явиться, поскольку находится на лечении.

Прокуроры не считали нужным дождаться эксперта Маслака, поскольку, по их словам, экспертное заключение, на котором собственно и основано обвинение Юлии Тимошенко, исчерпывающее и уточнений это заключение не требует. А ждать выздоровления эксперта - это еще «один способ затягивания процесса».

Здесь прокуроры действовали на опережение, поскольку защита даже не успела слова сказать о том, ждать или не ждать эксперта.

ЮВ захохотала.

- Если уже расценивать болезнь эксперта как затягивание процесса, то уже нужно вводить такое понятие, как ускорение процесса, - сказал адвокат Плахотнюк, - потому что такие действия свидетельствуют именно об ускорении судебного процесса. В конце-концов это наша подзащитная под стражей находится, это ей сидеть 14-17 дней в тюрьме, и она готова это делать ради того, чтобы он пришел и дал под присягой показания о своих выводах, которые он делал. Не вызывать эксперта - вообще нонсенс!

В свою очередь, адвокат Серый заявил, что есть два письма из городской больницы Киева с разной формулировкой о состоянии здоровья эксперта Маслака, находящегося в неврологическом отделении: один старшему следователю Генпрокуратуры по особо тяжким преступлениям Нечвоглоду от 02.09.2011, где состояние здоровья Маслака определяется как средней тяжести и срок лечения занимает определенное время, а второе - в суд, с «тяжелым» состоянием здоровья, причем «невозможно предусмотреть срок лечения».

- Потому прокуратура прежде всего должна была бы выяснить, который из этих двух писем отвечает действительности, а какое является прямой фальсификацией, - заметил Серый.

Адвокат вспомнил, что суд под конвоем доставил Богдана Соколовского для дачи показаний, «у которого действительно состояние здоровья было на несколько порядков хуже, чем то, о котором говорится в письме относительно Маслака (как сказано в письме, у него просто скачет давление: немного выше, немного ниже - собственно, как у нас всех)».

- То есть здоровье этого человека в абсолютно нормальном состоянии, - сказал защитник, - потому мы и не получаем медицинских документов, а лишь письма. Поскольку речь идет не о простом свидетеле, а о лице, подготовившем судебно-экономическую экспертизу, использовавшем документы, которые неизвестно как попали к этой комиссии (сделавшей выводы, которые не отвечают перечню документов и этой экспертизе), то вопрос стоит о том, устанавливаем ли мы истину или занимаемся мы чем-то другим. Если мы устанавливаем истину, то господин Маслак должен быть допрошен в этом судебном заседании. Должны быть допрошены также другие эксперты, которые делали эту так называемую судебную экспертизу и поставили на каждой странице свои подписи.

Юлия Тимошенко в который раз напомнила, что пункт первый этой экспертизы устанавливает убытки от транспортировки российского газа через территорию Украины, тогда как эти убытки были рассчитаны на базе не бухгалтерских документов, а «искусственной цены, которая выведена непонятно по какой методике и ничего общего с базой обсчета убытков иметь не может».

- Именно поэтому Юрия Маслака, который подписал эту судебно-экономическую экспертизу и который взял на себя такую ответственность, сегодня прячут в больнице, чтобы он не дал под присягой показания в судебном процессе. Понятно, что ему первый вопрос будет задан: почему не использованы бухгалтерские документы для обсчета стоимости технического газа на 2009 год и почему не использовано соглашение между Нафтогазом и Укртрансгазом для обсчета убытков. Первый же вопрос рассыпет эту экспертизу буквально полностью, потому что она фальшива, и это знают судья и прокуратура, и знает Маслак, который подписал ее по заказу прокуратуры, - возмущалась ЮВ.

По ее словам, депутатам сообщили в больнице, что Маслак ничем серьезным не болен и находится там всего несколько часов в день, остальное время ездит на работу и по своим делам.

На судью Киреева не действовали никакие доводы защиты, и он таки постановил, что Маслак не может дать свидетельства «ввиду его болезни». Киреев не считал нужным вызывать также других экспертов, подписавших заключение, в котором начислили ЮВ убытков на 1,5 миллиарда гривен.

Киреев продлил заседание. Следующим шагом должны были быть показания Тимошенко, но ЮВ и ее защита аргументированно заявили, что Юлия Тимошенко будет давать показания только после допроса всех экспертов, рассмотрения ходатайств и после двух дней на подготовку к нему.

Прокурорша Фролова заявили, что суд давал ЮВ достаточно времени для ознакомления, Киреев, понятно, согласился.

Люди в черном

- Подсудимая, суд предлагает дать вам показания, - отчеканил он.

Защитники и «подсудимая» в который раз ему повторили, что она сама, согласно УПК, должна определять, когда давать показания, и она это определила. Однако Киреев расценил это как «отказ» ЮВ их давать, потому зачитал ее показания Нечвоглоду из досудебного следствия.

Тем самым он фактически перешел к другой стадии процесса: с судебного разбирательства к дебатам. Остается одно препятствие для перехода к дебатам - ходатайства защиты. Собственно, Киреев и сделал перерыв до 7 сентября, 9.30, чтобы все подготовить.

Неужели скоро конец этому судилищу?

...В зал начали сходиться народные депутаты от БЮТ, все в черных футболках с портретами ЮВ и надписями «Украине - волю!» Депутаты пришли из Верховной Рады, где они проигнорировали торжественное выступление господина Януковича, на которое посходились все регионалы, даже Юрий Иванющенко.

Юлия Тимошенко со всеми прощалась до завтра: «Я горжусь своей командой, они настоящие патриоты».

На улице под Печерским судом тоже стояли люди в черных футболках, но с другими надписями. Говорят, пришли поддержать судью Киреева, потому что он самый «честный судья в Украине». «Сторонникам Киреева» явно криминальной внешности вдруг захотелось адреналина: они пошли к сторонникам Тимошенко, провоцируя конфликт (в целом это было похоже на продуманную провокацию). Завязалась драка, но длилась она недолго - в конце концов вмешалась милиция.

Продолжение следует.

Оксана Климончук