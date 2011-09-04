МИД Франции: пока Тимошенко под судом - никакого Евросоюза

Министр иностранных дел Франции Ален ЖЮППЕ заявляет, что ратификация в случае подписания между Евросоюзом и Украиной соглашения о политической ассоциации будет зависеть от снятия необоснованных обвинений с лидера партии "Батьківщина", экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом А.ЖЮППЕ сказал на пресс-конференции в Сопоте (Польша) после завершения неформального саммита министров иностранных дел стран Евросоюза, сообщает польское агентство РАР.

"На наш взгляд, который является точкой зрения большинства, завершение вступления в силу соглашения не может произойти, если дело Юлии ТИМОШЕНКО не получит благоприятного исхода", - заявил А.ЖЮППЕ

Министр иностранных дел Франции рассчитывает, что судебный процесс "очистит Юлию ТИМОШЕНКО от необоснованных обвинений",

Официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО отмечает, что Франция неоднократно заявляла о своей обеспокоенности в связи с уголовным преследованием экс-премьера Украины.

«У нас вызывают сомнения мотивы этого судебного процесса. В частности, нам кажется, что не было обеспечено право на защиту. Как мы неоднократно отмечали, уважение к верховенству права является ключевым элементом построения партнерства между Францией, Европейским Союзом и Украиной. Франция и ее европейские партнеры будут продолжать внимательно следить за ситуацией с Юлией ТИМОШЕНКО», - отмечалось в распространенном в августе заявлении МИД Франции.

Напомним, что 5 августа председательствующий в деле Ю.ТИМОШЕНКО судья Р.КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу. Судья мотивировал свое решение тем, что Ю.ТИМОШЕНКО "препятствует установлению истины, системно нарушает порядок судебного заседания, не выполняет распоряжения председательствующего, сознательно затягивает процесс, выражает неуважение к суду, отказалась назвать адрес своего проживания и дать объяснения причин своей неявки в суд 5 августа в девять утра".