Президент сказал «А». Прозвучит ли «Б»?

При первом чтении интервью президента Януковича изданию «Коммерсант-Украина» невольно удивляешься необычной резкости его филиппик, направленных против Кремля и Газпрома. То есть - в защиту национальных интересов Украины, как это ни странно прозвучит для многих представителей оппозиции. Чего стоит лишь такое сравнение: газовые контракты выписаны российской стороной, «будто для врага».

Но после второго прочтения замечаешь, что, сказав риторическое «А», Янукович так и не сказал обо всех острых вопросах, которых он коснулся в интервью, реального и практического «Б».

Пойдем в суд... Потом... На крайняк...

Виктор Федорович вполне справедливо заметил, что Украина абсолютно не должна идти на какие-то дополнительные уступки России ради скидок в цене на газ. Вообще речь идет не о скидках из милости Газпрома и Кремля, а о «возвращении в цивилизованное русло, к европейским рыночным ценам».

Янукович призвал просто придерживаться до сих пор действующего межправительственного украинско-российского соглашения 2001 года, которое игнорируют начиная с 2005-го. А оно предусматривает ежегодный пересмотр условий поставок российского газа, в частности и цен.

Тогда бы пересмотрели и те условия, которые содержатся в контракте 2009 года. Риторический вопрос - почему Украина должна платить сегодня на 200 долларов за тысячу кубов больше, чем Германия, а брать за транзит - вдвое меньше? В итоге в случае сохранения условий контрактов «имени Тимошенко» Украина на протяжении 10 годов будет отдавать 20% своего и без того небогатого бюджета России за газ. Это даже круче «десятины» феодальных времен!

Янукович называет справедливую цену для Украины (и его мнение совпадает с оценками многих экспертов: цена для Германии минус $70 транзитного тарифа от границы России до Германии.

Президент признал: в Харькове при заключении пресловутых соглашений российские партнеры его «кормили бананом»: «Мы договаривались не останавливаться на тех соглашениях. Мы тогда договорились полностью пересмотреть контракты и перейти на новые взаимоотношения в газовой сфере. Но потом последовало полтора года обещаний - «да-да-да, мы посмотрим, обязательно пересмотрим", и в результате до сих пор все осталось на уровне «да-да-да».

В итоге, Виктор Федорович пригрозил: если эта неприемлемая позиция России не изменится, Украина подаст в Стокгольмский арбитраж. Оказывается, все документы для иска уже подготовлены. И вообще такое решение, по его мнению, нужно было принимать уже давно.

Сказано громкое «А», но не сказано «Б» - не назван точный срок подачи иска. Без этого грозное обещание звучит в тональности «когда-нибудь, но не теперь» - «если позиция не изменится». Чего еще ждать?

В России избирательная кампания началась. Там уже ни один политик навстречу Украине не пойдет. А до весны следующего года (времени президентских выборов в РФ) у нас как минимум рискует обрушиться химическая промышленность. Да и новые зимние «газовые войны» не исключены. Да и изменится ли ситуация после избрания нового президента РФ?

Таможенный союз: пространство для заднего хода Когда президент начал рассказывать об успехах в украинско-российских отношениях, о росте товарооборота, о стратегическом партнерстве, газета быстро вернула его на грешную землю: «Как вы можете говорить о хороших взаимоотношениях в условиях, когда звучат такие жесткие обвинения, когда президент России говорит об «иждивенчестве» Украины?»

Под ответом Януковича подписался бы и автор этой статьи: «Я бы на месте Медведева такие ярлыки не вешал. Это абсолютно некорректно. Мы не бедные родственники. И не хотим быть, и не будем ими никогда. Мы - независимое государство».

А затем прозвучали какие-то абсолютно необычные в устах Януковича едва ли не сочувственные нотки о Юлии Тимошенко: «Мы платим на 100% эту беспредельную цену. И абсолютно не нужно радоваться тому, что они в 2009 году нашли способ вынудить Тимошенко подписать это соглашение. Когда нам плохо и наши друзья радуются - это нехороший признак. И если говорить с нами с позиции силы и ультиматумов, это не принесет успеха».

Причины происходящего в украинско-российских взаимоотношениях, Янукович справедливо видит в «горячем» желании России «вступить» Украину в Таможенный союз, перерастающем в оскорбительный для нашего государства дискурс. «Так приглашать некорректно и унизительно для нас, таким языком не нужно с нами разговаривать», - уместно замечает Янукович.

Но опять-таки после «А» не слышим логичного «Б». Что-то вроде: «Дапашливы» со своим Таможенным союзом! Хватит Украину додалбливать вашей псевдоинтеграцией. С тем, как выписан Устав Таможенного союза, формула «3+1» будет всегда означать «3 - России, 1 - остальным трем участникам». Посмотрите, как Россия «раздела» умирающую от кризиса экономику члена ТС Беларуси, отняв все крупные рентабельные предприятия. Приблизительно так было бы сказано, если бы позиция Януковича была последовательно направлена в защиту национальных интересов.

Вместо этого Янукович явно оставляет себе поле для маневра в вопросе ТС. «Если это будет выгодное членство и будет политическая воля, мы дадим согласие». Что же здесь еще непонятно? Какая выгода? В Таможенном союзе будем под российской пятой, а из Всемирной торговой организации вылетим - да и все. Какие расчеты, на которые ссылается Виктор Федорович, могли показать выгодность ТС для Украины? Разве что двух Глебов - Павловского и Корнилова.

А Юля останется за решеткой?

Начальные высказывания Януковича о деле Тимошенко вселяют определенную надежду на то, что победит здравый смысл: «А вы сами как считаете, мне выгодно или невыгодно то, что ситуация с Тимошенко продолжается? Если хотите, я за вас отвечу - вы сам прекрасно знаете, что мне это не выгодно и не нужно. Абсолютно! Я не заинтересован в этом! Я неоднократно заявлял, что желаю Тимошенко, чтобы она защитила свои права в суде».

Зачем же тогда дальше откровенно кощунствовать, уже в который раз утверждая, что «президент на суд не влияет и приказывать ему не может». Нет в Украине (да и в зарубежных политических и экспертных кругах) человека, который бы не знал, что суды полностью подконтрольны Банковой. Возможно, если пропустить Виктора Федоровича с этим утверждением через детектор лжи, то он окажется «чистым». А если поставить вопрос иначе: отдает ли он соответствующие распоряжения заместителю главы АП Портнову или председателю Высшего совета юстиции Владимиру Колесниченко?

Поэтому после «А» здесь должно было бы быть решительное «Б» - Юлия Тимошенко следовало оправдать, освободить из-под стражи. И поединок между провластными и оппозиционными силами должен состояться на равных, демократических условиях. А Европа должна получить реальные доказательства настроенности руководства Украины на полноценную евроинтеграцию. Но ничего подобного мы не услышали.

А еще наше доверие к в целом правильным, патриотическим заявлениям Виктора Януковича подрывает тот факт, что прозвучали они лишь тогда, когда жареный российский петух больно клюнул в самое болезненное место.

Николай Писарчук