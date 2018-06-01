Вехи недели. Газовые страсти и медведевские услуги

Вехи недели. Газовые страсти и медведевские услуги

11:06, 05 сентября 2011
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Премьер ринулся защищать национальные интересы в газовых вопросах. Медведев больше не хочет общаться с Януковичем?.. Генерал Пукач в суде ищет возможности для смягчения приговора...

Премьер ринулся защищать национальные интересы в газовых вопросах. Медведев больше не хочет общаться с Януковичем?.. Генерал Пукач в суде ищет возможности для смягчения приговора...

Азаров стал на защиту национальных интересов

Николай Азаров выступает в сессионном зале Верховной РадыИнтересно наблюдать, как энергично стал защищать национальные интересы Николай Азаров. Хотя премьеру по ряду объективных причин вряд ли стоит опасаться увольнения, нахальное поведение Газпрома и Кремля задело за живое даже уроженца Калуги. Николай Янович, правда, заверил европейское сообщество, что газовой войны не будет, но потребовал от России не «интеграционных скидок» на газ, а нормального договора.

Чтобы убедить российских партнеров быть более сговорчивыми, украинская власть готова не только вынести обвинительный приговор Юлии Тимошенко, бывшей вдохновительницей подписания газовых соглашений в январе 2009-го, но и разделить НАК «Нефтегаз Украины» на несколько составляющих компаний.

В Киеве, пусть и с заметным опозданием, осознали всю губительность тактики постоянных уступок Москве, и теперь пытаются наверстать упущенное.

Дмитрий ТабачникРазговоры о возможной отставке министра образования Дмитрия Табачника всполошили украинский политикум. Понятно, что речь идет не только о провалах в гуманитарной сфере, а и о навязчивом русофильстве ее официального куратора.

Ситуация в стране требует радикальных кадровых перестановок, и одной отставкой Табачника не обойтись. Тем временем неуволенному пока министру отдельные экзальтированные аналитики предсказывают лидерство в пророссийском политическом проекте или приход в КПУ на место бессменного Петра Симоненко.

Янукович: Не согласен я…

Виктор Янукович и Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи. 11 августаРоссияне на уступки идти не собираются, ловко используя разные уровни ньюсмейкеров для демонстрации твердости собственной позиции. Фраза «Украина нам должна» произносится так громко, что ее завершающие слова - «платить за газ» - как-то теряются. Неудивительно, что украинскому президенту не удалось пообщаться в Душанбе со своим российским коллегой в рамках юбилейного саммита СНГ. Это раньше Виктор Федорович и Дмитрий Анатольевич были друзьями не разлей вода, сегодня же Медведев предпочитает поучать украинцев с безопасного расстояния под аккомпанемент информационной войны, разворачиваемой против украинской власти российскими СМИ.

В последний день августа нынешний хозяин Кремля обвинил Украину в иждивенчестве, прямо предложив официальному Киеву просить «интеграционную скидку» на газ со всеми вытекающими последствиями. Янукович после неформальной встречи в Гданьске с польским президентом Коморовским не стал отмалчиваться. Похоже, польский лидер сказал украинскому «слово заветное». В столице Таджикистана на украинском языке (что на встречах с постсоветскими лидерами бывает редко) Янукович заверил, что не позволит давить на Украину, а Нефтегаз не собирается вливаться в Газпром. Видимо, Виктор Федорович понял, что уже вряд ли когда-нибудь сможет угостить конфетой Медведева. Да и речь уже идет не о сладостях, а собственном рейтинге и влиянии. В этом отношении Януковичу есть о чем беспокоиться. Так что не стоит удивляться, если на следующие переговоры в Москву украинские представители возьмут переводчика с русского.

Несколько ободрили украинского президента министры иностранных дел ЕС, решившие в ходе неформального саммита в Сопоте не прекращать переговоры о подписании соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Этот документ, несмотря на прогнозируемые сложности с его ратификацией, на Банковой воспринимается как сертификат правильности внешней политики. Как известно, европейских послов к скорейшему подписанию соглашения призвали и члены Комитета сопротивления диктатуре. Юлия Тимошенко вместе с Григорием Немырей на страницах The Wall Street Journal не только в очередной раз поклялись в приверженности европейским ценностям, но и призвали не верить Януковичу.

Фемида и доверие

Алексей ПукачДействительно, концентрация власти в руках президента мало кому позволяет усомниться в том, что в резонансных судебных процессах у руководства страны есть «пиковый интерес». По делу Тимошенко – не только личная месть, но и стремление разорвать газовые соглашения, в отношении Юрия Луценко – демонстрация извращенной «справедливости», чему может поспособствовать поставленный экс-министру диагноз «цирроз печени».

Что делать с показаниями Алексея Пукача, в зале суда заявившего, что он убил Георгия Гонгадзе по заказу Кучмы, Литвина, Кравченко и Джиги, власть, похоже, еще не решила. И дело не в том, что заявления бывшего милицейского генерала делаются в несколько странной тональности. Все-таки преследовать вчерашних «героев Майдана» - это одно, а иметь дело с «социально близкими» политиками – совсем другое. Так что экс-президенту и нынешнему спикеру парламента пока беспокоиться не о чем.

Евгений Магда

 

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