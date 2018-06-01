Вехи недели. Газовые страсти и медведевские услуги

Премьер ринулся защищать национальные интересы в газовых вопросах. Медведев больше не хочет общаться с Януковичем?.. Генерал Пукач в суде ищет возможности для смягчения приговора...

Азаров стал на защиту национальных интересов

Интересно наблюдать, как энергично стал защищать национальные интересы Николай Азаров. Хотя премьеру по ряду объективных причин вряд ли стоит опасаться увольнения, нахальное поведение Газпрома и Кремля задело за живое даже уроженца Калуги. Николай Янович, правда, заверил европейское сообщество, что газовой войны не будет, но потребовал от России не «интеграционных скидок» на газ, а нормального договора.

Чтобы убедить российских партнеров быть более сговорчивыми, украинская власть готова не только вынести обвинительный приговор Юлии Тимошенко, бывшей вдохновительницей подписания газовых соглашений в январе 2009-го, но и разделить НАК «Нефтегаз Украины» на несколько составляющих компаний.

В Киеве, пусть и с заметным опозданием, осознали всю губительность тактики постоянных уступок Москве, и теперь пытаются наверстать упущенное.

Разговоры о возможной отставке министра образования Дмитрия Табачника всполошили украинский политикум. Понятно, что речь идет не только о провалах в гуманитарной сфере, а и о навязчивом русофильстве ее официального куратора.

Ситуация в стране требует радикальных кадровых перестановок, и одной отставкой Табачника не обойтись. Тем временем неуволенному пока министру отдельные экзальтированные аналитики предсказывают лидерство в пророссийском политическом проекте или приход в КПУ на место бессменного Петра Симоненко.

Янукович: Не согласен я…

Россияне на уступки идти не собираются, ловко используя разные уровни ньюсмейкеров для демонстрации твердости собственной позиции. Фраза «Украина нам должна» произносится так громко, что ее завершающие слова - «платить за газ» - как-то теряются. Неудивительно, что украинскому президенту не удалось пообщаться в Душанбе со своим российским коллегой в рамках юбилейного саммита СНГ. Это раньше Виктор Федорович и Дмитрий Анатольевич были друзьями не разлей вода, сегодня же Медведев предпочитает поучать украинцев с безопасного расстояния под аккомпанемент информационной войны, разворачиваемой против украинской власти российскими СМИ.

В последний день августа нынешний хозяин Кремля обвинил Украину в иждивенчестве, прямо предложив официальному Киеву просить «интеграционную скидку» на газ со всеми вытекающими последствиями. Янукович после неформальной встречи в Гданьске с польским президентом Коморовским не стал отмалчиваться. Похоже, польский лидер сказал украинскому «слово заветное». В столице Таджикистана на украинском языке (что на встречах с постсоветскими лидерами бывает редко) Янукович заверил, что не позволит давить на Украину, а Нефтегаз не собирается вливаться в Газпром. Видимо, Виктор Федорович понял, что уже вряд ли когда-нибудь сможет угостить конфетой Медведева. Да и речь уже идет не о сладостях, а собственном рейтинге и влиянии. В этом отношении Януковичу есть о чем беспокоиться. Так что не стоит удивляться, если на следующие переговоры в Москву украинские представители возьмут переводчика с русского.

Несколько ободрили украинского президента министры иностранных дел ЕС, решившие в ходе неформального саммита в Сопоте не прекращать переговоры о подписании соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Этот документ, несмотря на прогнозируемые сложности с его ратификацией, на Банковой воспринимается как сертификат правильности внешней политики. Как известно, европейских послов к скорейшему подписанию соглашения призвали и члены Комитета сопротивления диктатуре. Юлия Тимошенко вместе с Григорием Немырей на страницах The Wall Street Journal не только в очередной раз поклялись в приверженности европейским ценностям, но и призвали не верить Януковичу.

Фемида и доверие

Действительно, концентрация власти в руках президента мало кому позволяет усомниться в том, что в резонансных судебных процессах у руководства страны есть «пиковый интерес». По делу Тимошенко – не только личная месть, но и стремление разорвать газовые соглашения, в отношении Юрия Луценко – демонстрация извращенной «справедливости», чему может поспособствовать поставленный экс-министру диагноз «цирроз печени».

Что делать с показаниями Алексея Пукача, в зале суда заявившего, что он убил Георгия Гонгадзе по заказу Кучмы, Литвина, Кравченко и Джиги, власть, похоже, еще не решила. И дело не в том, что заявления бывшего милицейского генерала делаются в несколько странной тональности. Все-таки преследовать вчерашних «героев Майдана» - это одно, а иметь дело с «социально близкими» политиками – совсем другое. Так что экс-президенту и нынешнему спикеру парламента пока беспокоиться не о чем.

Евгений Магда