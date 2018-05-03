Эксперты назвали самых активных украинофобов за время Независимости

Все украинофобы действуют в пределах идеологии, о которой Дзюба писал в книге "Интернационализм или русификация"... Украинофобы - это прежде всего враги украинской культуры...

В канун юбилея украинской независимости мы попросили экспертов назвать пятерку самых активных украинофобов, живущих и действующих в Украине.

В круг экспертов мы включил тех, кто ничем не обязан украинской власти, кто не работали ни с одной политической силой, чья компетентность и авторитет подтверждаются количеством написанных, проданных и переведенных на другие языки книг, научной востребованностью в разных исследовательских институтах, цитируемостью в украинских и иностранных СМИ. Признаемся, далеко не все “глашатаи” общественного мнения дали нам согласие на участие в таком опросе, и это понятно. Чтобы откровенно назвать вещи своими именами, нужны не только профессионализм и независимость, но еще и смелость.

Представляем мнения и оценочные суждения наших экспертов.

Вячеслав Брюховецкий, основатель и почетный президент Киево-Могилянской академии: ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ТЕЧЕНИЙ УКРАИНОФОБСТВА, И ВСЕ ОНИ ЯРКО ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПОЛИТИКЕ

Украинофобов так много... Я назову пять наиболее ярких представителей целых течений, которые выделяются в этом украинофобстве.

Первым я бы назвал тип Петра Симоненко. Это представитель большой группы людей, у которых отняли тотальную власть, которую они имели при Советском Союзе. Тогда партия делала все, что она хочет. Им глубоко чихать на все их лозунги о социальном равенстве. Достаточно посмотреть на их часы, машины, дома, чтобы понять, как сильно они заботятся о пролетариате, которого в глаза не видели.

Второй тип - а-ля Табачник.

Таким, если больше заплатить, они станут украинофилами, если еще доплатить, то и борцами против дискриминации темнокожих. То есть работают за деньги. Циники, которым глубоко чихать на все. Кто больше платит - тому будут служить.

Третий тип - зоологический. Речь идет просто о ненависти. Ненавидят всё, что есть на свете, кроме себя любимого.

Олицетворение этого типа - Наталия Витренко. Был бы Советский Союз, она бы ненавидела его. Просто ей нужно с чем-то бороться.

Четвертый тип - нездоровые люди. Яркий пример - Колесниченко. Посмотрите, как он улыбается в телеэкране. Человеку нужна помощь. Таких немало. Еще один представитель этого типа - Николай Левченко (секретарь Донецкого горсовета). Я удивляюсь, почему он еще себе “-в” не добавил в конце фамилии.

Это несчастные малороссы...

Царьков - это тип циника, но циника малообразованного, в отличие от группы Табачника. Такие понимают, что другие им не будут платить, и готовы идти чуть не с оружием в руках. А Табачник не пойдет на баррикады, он будет искать более выгодное место.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос», автор многочисленных исследований по энергетической безопасности: ПЕРВУЮ ПЯТЕРКУ ИЩИТЕ В ТОП-СОТНЕ САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ УКРАИНЫ

Украинофобство имеет не только политико-идеологическое измерение, но и экономическое. Экономическое воплощение украинофобства можно назвать украинофагией, следовательно, существуют украинофаги. Фаги в переводе из латыни - пожиратели. Их появление - логическое следствие наихудшего из возможных вариантов выбора, сделанного бывшим президентом Кучмой в интересах олигархической модели, которая стала воплощением неразвития страны. Украинофаги - существа, порожденные темным миром олигархии и коррупции, управляемые примитивным инстинктом поглощения, вампиры социума и государства. Они подобны хамелеонам и могут иметь имидж украинофила, спонсировать украинистику в престижном европейском университете, или выделять стипендии одаренным детям, или заботиться о домах престарелых. Могут публично расписываться в своем патриотизме, преданности европейской интеграции и христианским ценностям, борьбе с коррупцией и т.п. Но это лишь маскировка. Потому что в действительности они занимаются пожиранием экономического организма страны путем паразитирования на нем, путем необратимой трансформации народного хозяйства в олигархономику. Что, собственно, и произошло за последние 15 лет.

Кто они? Если возьмете первую пятерку из топ-сотни самых богатых людей в Украине, вы их там найдете. Конечно, в общем списке попадаются и единичные представители патриотического капитала, которые находятся, обычно, на нижних позициях таких рейтингов.

В целом подавляющее большинство в топ-100 - это представители паразитарной олигархии, которые высасывают финансовые ресурсы социума, минимизируют налоги, выводят прибыли в оффшоры и обескровливают экономический организм страны. Результат их деятельности - личные миллиардные состояния при прогрессирующем обнищании украинцев и деградации экономики. Чем беднее вы - тем богаче они. Чем быстрее растут их состояния - тем быстрее растут тарифы и цены для рядовых украинцев. Они тратят десятки и сотни миллионов, при этом бросают вам через коррумпированную власть по несколько гривен доплаты к пенсиям, преподнося это через властных кликуш-проходимцев как «улучшение уже сегодня».

Оба явления - украинофобство и украинофагия - усиливают друг друга, пожирая энергию общества. Одно калечит умы и душ, навязывает чужую идентификацию «Русского мира», плодит манкуртов. Второе калечит экономический организм страны, делает ее неконкурентоспособной на мировой арене, выталкивает молодежь на поиски лучшей жизни за рубеж, а оставшихся, лишает надежды, разбавляя отчаяние алкоголем, наркотиками, ТВ-шоу и прочим, за которые вы опять же платите украинофагам. Например, пока украинофобы через министерство, в названии которого почему-то присутствуют слова «образование» и «наука», через многоликие ТВ-шоу и красные флаги стравливают "схидняков" и "западенцев", а милиция гоняет старух на стихийных рынках или каких-нибудь протестующих, украинофаги через коррумпированную власть тихо списывают миллиардные долги своих компаний перед государством, «пилят» бюджет и НДС, через судебные шоу-процессы обезвреживают оппонентов. И тем временем тихонько покупают недвижимость в странах ЕС, осуществляя туда интеграцию персонального уровня.

Украинцам же остается платить коррупционные поборы, уходить с работы «по собственному желанию», погибать в шахтах и слушать пропаганду о том, что их в Европе никто не ждет.

Поэтому, когда сталкиваетесь с украинофобом, ищите и украинофага - они всегда вместе, как сиамские близнецы.

Виталий Бойко, председатель Верховного суда в 1994-2002 годах: ГЛАВНЫЕ ВИНОВНИКИ - МЫ САМИ

Украина получила независимость, и это главное. Что бы там ни было, это произошло.

А что касается пятерки украинофобив и размышлений, именно ли они виноватые в упадке страны... Я бы сказал так. Конечно, нельзя сравнить те общественные настроения, с которыми народ принимал участие в референдуме 1991 года, и те, которые господствуют сейчас. И одна из главных причин разочарования граждан - несправедливая приватизация общественного имущества. Состоялась «прихватизация» предприятий, а дальше - цепь событий и формирования отношений не в интересах граждан.

Конечно, к виновникам можно отнести президентов и премьеров Украины. Но они плоть и порождение нашего общества. Потому я не буду освобождать нас, граждан, от ответственности. Мы сами должны выжимать из себя административно-командную систему, и сами можем строить страну.

Леопольд Табурянский, кандидат в президенты 1991 года:

УКРАИНОФОБАМИ СЧИТАЮ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРЕЗИДЕНТОВ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ

Что такое украинофобия? Фобия - часть сложного слова, которое означает «тот, кто ненавидит, боится или является страстным противником чего-то». Кого конкретно и почему я считаю украинофобами?

В первую очередь, президентов, премьер-министров, председателей Верховной Рады Украины, народных депутатов и тех достопочтенных руководителей государства, которых начиная с 16 июня 1990 года (день принятия декларации о Государственном суверенитете Украины) не голосовали «за». В том числе за будущее.

Среди них - премьер-министр и президент Украины Леонид Кучма.

Украинофобами считаю и нынешних руководителей государства. Президента Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, спикера парламента Владимира Литвина. Они правят бал, игнорируя Конституцию и принятые на ее основе законы Украины. Их деятельность расцениваю как геноцид моего народа. Лишив всех конституционных прав граждан Украины, уничтожив судебную защиту, не контролируя МВД и СБУ, предоставив неограниченные права Генеральной прокуратуре, названные мной деятели демонстрируют свою ненависть и враждебность к нам, граждан государства Украина. Они нас боятся и являются при этом противниками независимости Украины и благосостояния украинцев.

Кучма, Лазаренко и нынешние правители творили все мыслимые и немыслимые блага для своих кланов и для себя. Мы же отнесены ко второму, если не к третьему, сорту.

Говорить по-украински правильные слова, а на деле все делать во вред украинцам - это тоже украинофобия. Надеюсь, что в 2012 году ситуация изменится.

Юрий Андрухович, писатель:

НАМ ГОТОВЯТ СЦЕНАРИЙ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ВО ВТОРОЙ ТУР ВЫЙДУТ ЯНУКОВИЧ И ТАБАЧНИК

Назову первую пятерку с конца.

Номер 5. КПУ как "коллективный украинофоб" - за империалистически-сталинистский характер партии, которая вместо борьбы за интересы украинских тружеников пока еще успешно (для своей верхушки) играет роль пятой колонны.

4. Депутат Колесниченко - за то, что последовательно говорит об Украине гадкие вещи, гадко улыбаясь.

3. Мэр Одессы Костусев - за то, что свободный космополитический город превращает в российское захолустье.

2. Министр Табачник - известно за что.

1. Президент Украины Янукович - за то, что благодаря его господству все другие члены пятерки впились в Украину как вши в кожух. Если избавиться от него как первопричины, то и другие сгинут.

P. S. Печальнее всего то, что на президентских выборах 2015 года нам готовят финал второго тура при участии первого места против второго - Януковича против Табачника. И так называмое "свідоме українство" проголосует за Януковича как за украинского патриота. А что делать, если противостоять ему будет Табачник?

Братья Капрановы, писатели и публицисты:

УКРАИНОФОБЫ - ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВРАГИ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вот уже несколько лет мы присваиваем почетное звание "Враг украинской культуры" украинским чиновникам.

Особенность этой "награды" в том, что она выдается не за абстрактные взгляды, а за конкретные деяния.

А враг украинской культуры и есть украинофоб - по своим делам, то есть настоящим.

Все враги - здесь http://cultura.net.ua/black.php>.

А наша пятерка выглядит так (по алфавиту):

1. Азаров Николай Янович.

Должность: на момент присвоения звания - первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов.

Деяние против культуры: автор бюджета-2004, который ввел НДС на украинские книги, и бюджета-2007, выселяющего культурные заведения из помещений.

Последствия: в 2004 году после введения НДС на книги полгода стояло все книгоиздательское дело. В 2007 году после принятия бюджета, а в частности, статьи 118, учреждения культуры и науки массово лишают помещений.

2. Кулиняк Михаил Андреевич, осенью будет номинирован на звание врага украинской культуры.

Должность: министр культуры Украины.

Деяние против культуры: отмена приказа от января 2008 года об обязательном дублировании кинофильмов государственным языком.

Последствия: украинский язык вытесняется из кино- и телеэкранов. Происходит русификация на безальтернативной основе под прикрытием разговоров о рынке и равенстве.

3. Лавринович Александр Владимирович.

Должность на момент присовения звания: министр юстиции Украины.

Деяние против культуры: письмо /18-9-1437, где выдвинуто требование признать утратившим силу Указ Президента Украины от 21.03.06 /243 "О некоторых мерах по развитию книгоиздательского дела в Украине".

Последствия: в результате указ не выполняется, и Год Книги в Украине стал годом уничтожения украинской книги.

4. Табачник Дмитрий Владимирович.

Должность на момент присвоения звания: вице-премьер-министр Украины.

Деяние против культуры: автор бюджета-2004, который ввел НДС на украинские книги, и бюджета-2007, 118-я статья которого приводит к гибели многих значимых культурных учреждений.

Последствия: введение НДС на книги в 2004 году поставило книгоиздательское дело на грань выживания. Статья 118 бюджета 2007 дала повод для массового выселения из занимаемых помещений учреждений культуры и науки.

5. И один человек за пределами врагов культуры: Колесниченко Вадим Васильевич.

Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов.

Причина: последние публичные высказывания против независимости Украины.

Кстати, в связи с юбилеем Ивана Дзюбы.

Все украинофобы действуют в пределах идеологии, о которой Дзюба писал еще в книге "Интернационализм или русификация". Они прикрывают свою украинофобию коммунистической фразой об интернационализме и новой уже идеологией о рыночных отношениях и конкуренции.

Александр Палий, политолог:

КУЧМА, ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ И ДРУГИЕ

Считаю, современных украинофобов следует определять по ущербу, который они нанесли стране, сознательно или бессознательно. Выбрать пятерку очень тяжело. Потому что в нашей политической верхушке, независимо от цветов, множество людей своим ежедневным «трудом» наносят такой ущерб.

№1. Леонид Кучма - за создание и взращение крайне деструктивного для народа олигархического режима, который катастрофически снижает жизнеспособность страны. При этом, должен признать, успехи в стабилизации страны и подавлении сепаратизма при его правлении.

№2. Виктор Ющенко - за то, что променял громадные шансы Украины и ее народа, открывшиеся после Оранжевой революции, на собственный комфорт. Ведь у Оранжевой революции на сегодня два видимых результата: Ющенко на государственной даче и «агент Каськив» в агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами. К сожалению, таков результат усилий, порой реально героических, шести миллионов человек, участвовавших в революционных событиях 2004 года. Хотя невещественный след тех событий значительно больше.

№3. Виктор Янукович. Прежде всего за то, что не пытается прекращать наносящую колоссальный вред эксплуатацию страны. А также подрывающую жизненный уровень населения, шахтеров, пенсионеров, о которых так много разговоров. К сожалению, до сих пор эти разговоры пустые. Нынешнюю эпоху в жизни страны будут называть «временем клептоманов» - говорю это как историк. Тренд эпохи вполне очевиден. При этом должен признать, что экономические интересы страны президент Янукович в последнее время вдруг перестал сдавать России, по крайней мере делает это не так быстро, как можно было ожидать.

№4. Николай Азаров - за наихудшую в мире налоговую систему и за то, что написал 17 бюджетов Украины из 20, с известным результатом. В том числе для медицины, за которую ему недавно в Макеевской больнице стало стыдно.

№5. Пятое место коллективное. Оно могло бы быть и шестым. На нем - Табачники, Колесниченки и прочие патологически ненавидящие Украину, с которой при этом не забывают сытно есть.

Опрашивали Ксеня Лесив, Анна Ященко, Маша Мищенко