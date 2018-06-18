Вехи недели. В центре внимания – Тимошенко

Арест Юлии Тимошенко затмил и конфуз секретаря СНБО Раисы Богатыревой, спичрайтеры которой позаимствовали речь у президента Apple Стива Джобса, и предположение о наличии израильского гражданства у мэра столицы Леонида Черновецкого. Лидер «Батькивщины» снова оказалась в центре внимания и второй раз в жизни – за решеткой.

Без права на помилование?

Игра в кошки-мышки с обвинением, которую Юлия Тимошенко начала со старта инициированного властью судебного процесса, завершилась ее неожиданным арестом.

Внешне это выглядело так. После допроса в Печерском суде премьер-министра Украины Николая Азарова, вступившего в перепалку с подсудимой, прокуратура предложила сменить меру пресечения для его предшественницы на посту главы правительства на арест. Отказаться от этого предложения судья Киреев, заметно вымотанный вызывающим поведением подсудимой, не смог. Доводы разума в этой ситуации не сработали, и молодой юрист, школу профессионального совершенствования для которого организовала самый известный политик страны, не выдержал напряжения. Конечно, некоторые наблюдатели отметили, что Тимошенко старательно провоцировала собственный арест, но много ли в стране людей, способных действовать подобным образом? Хорошо известно, что Юлия Владимировна сильна в критических ситуациях, но прогнозировать развитие событий после ее взятия под стражу вряд ли кто-нибудь возьмется.

Хотя любой мало-мальски сведущий в украинской политике человек понимает, что без указки с Банковой никакой Азаров или даже «всемогущий» Киреев такого решения принять не смогли бы.

Пока неясно, поможет ли разворачивание палаточного городка у Печерского суда и Лукьяновского СИЗО заставить власть отступить и выпустить на свободу лидера оппозиционных сил. Так же не понятно, повлияет ли на Януковича возмущение международной общественности. Многие европейские страны, Европа в целом и США единодушно осудили действия украинских властей и потребовали освобождения Тимошенко.

Похоже, «сердечники» оказались застигнуты врасплох арестом своего лидера и продемонстрировали, что в «Батькивщине» зачастую отсутствует пресловутый «план Б». Зато страна могла прослушать немало заявлений оппозиционных политиков, еще вчера бывших с Юлией Владимировной на ножах. Арест Тимошенко превратил главного «фронтовика» Яценюка в пышущего гневом обличителя режима, лидера партии «УДАР» Виталия Кличко заставил прервать подготовку к боксерскому поединку и вернуться в Киев. Правда, Виктору Ющенко плановый отпуск помешал не только дать показания по ее делу в суде, но и высказать ей хотя бы минимальную поддержку. Трудно поверить, что экс-президент проводит свои каникулы в забытом богом уголке, где недоступны средства коммуникации, и о не слышал об аресте лидера «Батькивщины».

Любопытная деталь: на защиту Тимошенко выступила также Россия. Источники российского «Коммерсанта» утверждают, что краткое, но эмоциональное заявление написал сам глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В Москве убеждены, что газовые соглашения в 2009 году были заключены абсолютно законно. Видимо, в этом Дмитрий Медведев попытается убедить своего украинского коллегу Виктора Януковича во время встречи в Сочи, запланированной на 11 августа.

Юля прикрыла Лёню и Раю

Имеют все основания радоваться проблемам, с которыми столкнулась Тимошенко, Леонид Черновецкий и Раиса Богатырева, ведь ажиотаж вокруг лидера «Батькивщины» поглотил порожденные ими информационные поводы. Секретарь СНБО ухитрилась повторить практически слово в слово речь, произнесенную президентом корпорации Apple Стивом Джобсом несколько лет назад перед студентами Стенфорда. Раиса Васильевна в последнее время не отличалась хотя бы минимальной активностью, потому ее выступление перед выпускниками Киево-Могилянской академии вызвало такой резонанс. Многих удивила и подпись ректора Могилянки Сергея Квита под письмом группы украинских интеллигентов, призвавших Виктора Януковича не отступать в борьбе с коррупцией. Со своей стороны типа законопослушный глава государства дал понять, что будет выполнять решения Высшего административного суда, признавшего незаконным присвоение звания Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Тем временем столичный мэр продолжает комфортное пребывание на земле обетованной. Тот факт, что тамошние журналисты раскопали информацию о наличии у Леонида Черновецкого израильского гражданства с 1994 года, мало огорчает Леонида Михайловича. Он хорошо знает, что Израиль не выдает своих граждан в другие страны и не склонен распространять официальную информацию об их гражданстве. Наиболее искушенные аналитики полагают, что через навешивание на Черновецкого щита Давида кто-то пытается расшатать позиции главы КГГА Александра Попова. Впрочем, в условиях политического кризиса власть не пойдет на любые досрочные выборы в Киеве.

Евгений Магда