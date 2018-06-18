Шовинистические иллюзии Дмитрия Медведева

Президент Дмитрий Медведев, рассуждая о восстановлении мира с Грузией и российско-грузинской войне 2008 года, в интервью двум телеканалам и радиостанции «Эхо Москвы» заявил о том, что лично ему Саакашвили «должен быть признательным, потому, что я остановил войска. Если бы они вошли в Тбилиси, то, скорее всего, в настоящий момент в Грузии был бы другой президент».

Удивительно, что юный российский президент с такой легкостью и цинизмом превратился в сторонника идей и решений, с которыми чуть раньше так же пылко боролся. Впрочем, борьба за мир есть «война холодная», а упорство в погоне за нереальным всегда становилась главной причиной катастроф в России.

Вот некоторые «свежие» исторические параллели. Когда во время российско-чеченских войн все адекватные политические лидеры мира пыталось вразумить великодержавную Москву, Кремль упорно проводил политику войны, развязал войну гражданскую – для утверждения московского суверенитета над всей территорией страны.

И что интересно, в борьбе за суверенитет Белокаменную не очень-то заботили боевые потери своих граждан, солдат и офицеров. Но самое циничное – так это были «точечные удары» по городам и селам в Чечне, в которых гибли мирные люди.

Анализируя несколько источников и данные четырех институтов, занимающихся историей двух российско-чеченских войн, можно назвать цифры убитых в борьбе за «сохранение целостности России».

Потери «федеральных войск» - так в Москве называют личный состав российской армии – только в первой войне: погибших 5042, пропавших без вести – 510, раненых, контуженных, травмированных – 16098. Потери чеченских бойцов – 17391. Потери мирного населения – 40 тысяч жителей городов и сел. Вот, собственно, цена суверенитета «по-российски».

Но не следует забывать, что затем была и вторая «чеченская война». Общие потери, по словам генерала Александра Лебедя 80 тысяч, раненых – 120 тыс., а Аслан Масхадов называл цифру убитых только среди мирного населения – 200 тысяч. Оказывается, можно уложить в могилы 300000 собственных граждан вместо того, чтобы понять очевидную истину в политике – возможность договариваться.

Спрашивается, почему России можно бороться за суверенитет собственной страны, в том числе танками и боевой авиацией, а Грузии нет? И тогда почему Дмитрий Медведев и Владимир Путин входят в когорту «цивилизованных политиков» или, как сам Медведев называет «рукопожимаемых», а президент Саакашвили преступник, убийца, а руку ему подавать не следует? Разве грузинский президент подпитывал (финансово и идеологически) сепаратизм в Южной Осетии и Абхазии, вооружал местные элиты против Тбилиси?

В своем интервью президент Медведев вновь назвал войну против суверенного государства «принуждением к миру». Здесь, не рассуждая, уместно вспомнить известный анекдот о том, что: «Принуждение к щедрости – ограбление. Принуждение к отпуску – увольнение. Принуждение к улучшению здоровья – избиение. Принуждение к смене обстановки – арест. Принуждение к свадьбе – изнасилование. Принуждение к дружбе – газ по $500 за кубометр».

Ну и самое главное. Медведев остановил войска и «спас Саакашвили». «Пусть спасибо скажет, что я не разрешил армии войти в столицу!» - мужественно декларирует Дмитрий Анатольевич. Действительно, спасибо (!) Медведеву, что не спустил с цепи чудовище, не дал из древнего Тбилиси сделать руины, пепелища, разрушить миллионный город, убить сотни тысяч человек… И это рассуждение пациента из «Палаты N6» или политика, за которым днем и ночью два морских офицера носят ядерный чемоданчик?

Страшно!

Российский государственный шовинизм – это (повторим французского философа) серьезный недуг, тонкая смесь гордыни с чудовищным тщеславием, родительницы злобы и насилия. Гипотетически, учитывая стратегию Кремля - «возможность первой нанести ядерный удар» - вполне можно предположить, что российские политики готовы и Киев сделать заложником идей разделения мира на сферы влияния.

Я не удивлюсь, если в Украине раздадутся лозунги и крики: Россия взбесилась! Поэтому надо разрушить, разрубить все узы, связывающие Украину с Москвой, иначе нас покусают, заразят бешенством шовинизма и теорией «зон жизненно важных пространств».

Виктор Тимошенко, Москва