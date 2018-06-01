Суд над ЮВТ: Дубина предлагает расспросить Ющенко, Диденко срывает аплодисменты
Нардепы живо обсуждают инициативу регионала Надоши легализовать самогоноварение... Тимошенко обедает черешнями в коридоре... Репортаж
Суд над Тимошенко продолжается.
Нардепы-бютовцы собираются еще до начала заседания, просматривают утреннюю прессу, наиболее активно обсуждают инициативу своего коллеги-регионала Надоши легализовать самогоноварение.
В 10 в зале появляется улыбающаяся подсудимая.
- Добрый день! Как настроение? - спрашивает она своих сторонников.
- Боевое, - дружественно отвечают нардепы.
- Спасибо, что пришли меня поддержать.
|Родион Киреев
Первое ходатайство уже традиционное - об отводе судьи. И уже традиционно Киреев его отклоняет, даже не уходя в совещательную комнату. Аналогичные ходатайства уже рассматривались, и потому это ходатайство суд расценивает как попытку затянуть рассмотрение дела - аргументация Киреева.
- Я хочу сделать заявление на действия председательствующего, - берет слово Тимошенко.
- Встаньте. По нормам УПК вы должны делать это стоя. Вы нарушаете порядок судебного заседания, - возмущается Киреев. - Вы вступаете в спор с председателльствующим.
- Вы лишаете меня права участия в судебном процессе, - не отступает Тимошенко.
После словесной перепалки Киреев переходит к следующему ходатайству - о допуске общественного защитника. В качестве общественного защитника Тимошенко просит привлечь Власенко, ранее отстраненного от судебного процесса.
- Я лишена судом и прокурорами права защиты. Мой защитник Власенко был удален. Я была лишена других защитников, потому что судья дал одному из них 1,5, а двум трое суток для ознакомления с 5 тысячами страниц уголовного дела. Я также лишен права иметь три рабочих дня для привлечения новых защитников, - перечисляет экс-премьер. - С понедельника я каждый день заявляю фамилии защитников, которых я хочу привлечь в процесс, а господин Киреев мне отказывает, в нарушение закона.
- Вы выходите за пределы ходатайства, - перерывает ее судья.
В конце концов, в этом ходатайстве Тимошенко тоже отказано, “учитывая, что подсудимая злоупотребляет своими правами, выражает неуважение к суду, препятствует устанавливать истину”.
Киреев начинает вычитывать Тимошенко за нарушение порядка.
- Во-первых, вы обращаетесь к председательствующему не предусмотренным законодательством образом, вы обращаетесь «господин Киреев», а нужно обращаться «Ваша честь».
Дальше судья перечисляет “вины” Тимошенко - она не встает, делая заявление, оскорбляет собравшихся и вообще не уважает суд.
Рассматривают очередное ходатайство. В нем тоже речь идет о Власенко. Тимошенко хочет приобщить своего экс-адвоката к делу теперь уже в статусе представителя гражданского ответчика.
По словам Юлии Владимировны в рамках этого уголовного дела она проходит как гражданский ответчик перед НАК “Нафтогаз Украины”, который обвиняет ее в ущербе в размере 1,5 млрд. грн.
- Согласно статьям 51 и 52 Уголовно-процессуального кодекса Украины я, как гражданский ответчик, требую допустить Сергея Власенко как представителя гражданского ответчика на основании выданной мной доверенности, - заявляет экс-премьер.
И опять отказ. По словам Киреева, «лицо, принимавшее участие в деле в качестве защитника, не может быть привлечено в качестве гражданского ответчика».
Суд также отказывает Тимошенко и в приобщении к делу американского законодателя Роджера Энока в качестве представителя гражданского ответчика.
- Гражданский иск есть, гражданский истец есть, а гражданского ответчика нет, - удивляется Тимошенко. - Если вы не признаете меня гражданским ответчиком, то снимите этот гражданский иск. Я прошу разъяснить решение суда.
- Заявления и ходатайства в установленном законом порядке, - отрезал Киреев.
Судье, вероятно, надоедает разбираться в ходатайствах Тимошенко, он откладывает на потом, и начинает допрос свидетелей.
Первым вызывают бывшего председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубину.
Просят рассказать все, что ему известно о газовых событиях 2008-2009 года в произвольной форме.
Отвечает Дубина по-русски. Речь идет о газовых переговорах с РФ в конце 2008 года.
|Дубина, Ющенко
Дубина рассказал, что потом Россия с каждым днем увеличивала цену. Сначала называлась сумма в 320 долларов, потом в 410, а 10 января экс-председатель Нафтогаза услышал уже цифру 500 долларов.
- Я понял, что Нафтогаз и Газпром самостоятельно не смогут разрешить эту ситуацию и это должны быть политические договоренности, - сказал он.
Экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» отметил, что в условиях прекращения транзита российского газа в Европу единственным возможным вариантом разрешения этого газового кризиса было подписание соглашений между Россией и Украиной, которое состоялось 19 января 2009 года, и согласно которым Украина уже получала газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров.
Дубина рассказал, что просил Ющенко отозвать его с переговоров, чтобы не подписывать эти контракты, но тогдашний президент не ответил конкретно: подписывать или нет, а лишь сказал, что Тимошенко ему уже все доложила.
По словам экс-руководителя Нафтогаза, за счет газа в хранилищах Украины можно было продержать страну до конца февраля, вообще не покупая газ в России. Поэтому Дубина хотел торговаться и попробовать склонить Россию пойти на уступки. Хотя в то же время он заявил, что это не гарантировало бы успеха.
В ходе допроса по настоянию прокуратуры были зачитаны показания Дубины во время досудебного следствия, в которых тот подтвердил, что Тимошенко грозила ему увольнением, если он не подпишет соответствующее газовое соглашение.
На допросе экс-руководитель Нафтогаза также рассказал, что условием подписания газовых контрактов 2009 года Россия выдвинула Украине требование о необходимости закупки 11 млрд. кубометров природного газа в качестве погашения долга РосУкрЭнерго перед российским Газпромом.
- На тот момент существовал долг 2,8 млрд. долларов, и закупка 11 млрд. куб. м газа - это было требованием российской стороны для того, чтобы был погашен этот долг. Меня удивило, что после подписания этих соглашений российская сторона начала утверждать, что это было нашей инициативой, - сказал Дубина.
В своих показах экс-председатель Нафтогаза также отметил, что воспринимал компанию РосУкрЭнерго как компанию российского Газпрома. В то же время он подтвердил, что неоднократно встречался с акционерами этой компании с украинской стороны.
- Я три раза встречался с ними в кабинете Виктора Андреевича (Ющенко - Авт.) и два раза - у Балоги.
Дубина считает, что именно под воздействием тогдашнего Президента Ющенко Украина потеряла возможность закупки альтернативного природного газа в Узбекистане и Туркменистане. По его мнению, соглашение от 4 января 2006 года между РосУкрЭнерго, Газпромом и Нефтегазом не только разорвало привязку формирования цены на газ к ставке его транзита и установила неизменный тариф транспортировки газа через территорию Украины, но и лишило возможности получать альтернативный азиатский газ.
- Я считаю, что подписание этого соглашения было политическим решением, которое принимал Виктор Андреевич. Пусть он расскажет, - добавил Дубина.
После допроса Дубины Тимошенко просит сделать прерыв на обед на 1,5 часа. Киреев дает только 35 минут.
- Мы же не успеем съездить поесть, - говорит Тимошенко.
Но судья, не реагируя, выходит из зала.
Сегодня туалеты уже закрыты на втором и третьем этаже. Всех отправляют на первый. В коридоре на первом этаже коротает перерыв и Юлия Владимировна - в окружении охранника, пресс-секретаря Марины Сороки и своей помощницы Ольги Федоровны. Последняя достает из сумки предусмотрительно заготовленные в пластиковом судке абрикосы и черешни и угощает экс-премьера. Попробовав несколько ягод, Тимошенко идет в конец коридора о чем-то шептаться с депутатом-бютовцем Сенченко, которого раньше удалили из зала.
|Игорь Диденко
Перед его появлением в зале становится заметно больше грифоновцев. Диденко приводят под конвоем, поскольку он находится в СИЗО и проходит по другому уголовному делу обвиняемым.
Он сразу заявляет, что будет давать показания только в присутствии своего адвоката Игоря Степанова. Адвоката допускают.
Киреев просит Диденко рассказать о событиях того времени в свободной форме.
- Вы что хотите поток сознания услышать? - удивляется экс-заместитель руководителя Нафтогаза. - Я прошу ставить мне конкретные вопросы.
Обвинение переходит к вопросам.
Игорь Диденко рассказывает, что для возобновления транзита газа к Европе в 2009 году было достаточно подписания двух контрактов, но Россия настаивала на пяти.
- В частности, речь идет о контрактах на транзит и на покупку газа, - сказал он.
В то же время, по словам Диденко, руководство Газпрома настаивало на подписании еще трех контрактов. В частности, это договор уступки права требования на 1,7 млрд. дол., что эквивалентно 11 млрд. кубометров газа, а также контракты об условиях покупки-продажи газа из двух подземных хранилищ.
Диденко рассказывает, что фактически первая реальная попытка решения «газового коллапса» состоялась 17 января 2009 года, поскольку до этого времени вопрос больше находился в политической, а не в экономической плоскости.
Тимошенко отказывается от вопросов и благодарит экс-чиновника за работу. Диденко провожают аплодисментами...
Три следующих допрошенных свидетеля не находят в директивах Тимошенко признаков решения правительства.
Киреев делает перерыв в судебном заседании до 1 августа.
Экс-премьер обещает, что понедельник начнется с традиционных ходатайств. Первое - об отводе судьи.
Анна Ященко