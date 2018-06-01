Суд над ЮВТ: Дубина предлагает расспросить Ющенко, Диденко срывает аплодисменты

Суд над Тимошенко продолжается.

Нардепы-бютовцы собираются еще до начала заседания, просматривают утреннюю прессу, наиболее активно обсуждают инициативу своего коллеги-регионала Надоши легализовать самогоноварение.

В 10 в зале появляется улыбающаяся подсудимая.

- Добрый день! Как настроение? - спрашивает она своих сторонников.

- Боевое, - дружественно отвечают нардепы.

- Спасибо, что пришли меня поддержать.

Родион Киреев опаздывает на 20 минут. Говорит, из-за ходатайств Тимошенко, которыми его озадачили в канцелярии.

Первое ходатайство уже традиционное - об отводе судьи. И уже традиционно Киреев его отклоняет, даже не уходя в совещательную комнату. Аналогичные ходатайства уже рассматривались, и потому это ходатайство суд расценивает как попытку затянуть рассмотрение дела - аргументация Киреева.

- Я хочу сделать заявление на действия председательствующего, - берет слово Тимошенко.

- Встаньте. По нормам УПК вы должны делать это стоя. Вы нарушаете порядок судебного заседания, - возмущается Киреев. - Вы вступаете в спор с председателльствующим.

- Вы лишаете меня права участия в судебном процессе, - не отступает Тимошенко.

После словесной перепалки Киреев переходит к следующему ходатайству - о допуске общественного защитника. В качестве общественного защитника Тимошенко просит привлечь Власенко, ранее отстраненного от судебного процесса.

- Я лишена судом и прокурорами права защиты. Мой защитник Власенко был удален. Я была лишена других защитников, потому что судья дал одному из них 1,5, а двум трое суток для ознакомления с 5 тысячами страниц уголовного дела. Я также лишен права иметь три рабочих дня для привлечения новых защитников, - перечисляет экс-премьер. - С понедельника я каждый день заявляю фамилии защитников, которых я хочу привлечь в процесс, а господин Киреев мне отказывает, в нарушение закона.

- Вы выходите за пределы ходатайства, - перерывает ее судья.

В конце концов, в этом ходатайстве Тимошенко тоже отказано, “учитывая, что подсудимая злоупотребляет своими правами, выражает неуважение к суду, препятствует устанавливать истину”.

Киреев начинает вычитывать Тимошенко за нарушение порядка.

- Во-первых, вы обращаетесь к председательствующему не предусмотренным законодательством образом, вы обращаетесь «господин Киреев», а нужно обращаться «Ваша честь».

Дальше судья перечисляет “вины” Тимошенко - она не встает, делая заявление, оскорбляет собравшихся и вообще не уважает суд.

Рассматривают очередное ходатайство. В нем тоже речь идет о Власенко. Тимошенко хочет приобщить своего экс-адвоката к делу теперь уже в статусе представителя гражданского ответчика.

По словам Юлии Владимировны в рамках этого уголовного дела она проходит как гражданский ответчик перед НАК “Нафтогаз Украины”, который обвиняет ее в ущербе в размере 1,5 млрд. грн.

- Согласно статьям 51 и 52 Уголовно-процессуального кодекса Украины я, как гражданский ответчик, требую допустить Сергея Власенко как представителя гражданского ответчика на основании выданной мной доверенности, - заявляет экс-премьер.

И опять отказ. По словам Киреева, «лицо, принимавшее участие в деле в качестве защитника, не может быть привлечено в качестве гражданского ответчика».

Суд также отказывает Тимошенко и в приобщении к делу американского законодателя Роджера Энока в качестве представителя гражданского ответчика.

- Гражданский иск есть, гражданский истец есть, а гражданского ответчика нет, - удивляется Тимошенко. - Если вы не признаете меня гражданским ответчиком, то снимите этот гражданский иск. Я прошу разъяснить решение суда.

- Заявления и ходатайства в установленном законом порядке, - отрезал Киреев.

Судье, вероятно, надоедает разбираться в ходатайствах Тимошенко, он откладывает на потом, и начинает допрос свидетелей.

Первым вызывают бывшего председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубину.

Просят рассказать все, что ему известно о газовых событиях 2008-2009 года в произвольной форме.

Отвечает Дубина по-русски. Речь идет о газовых переговорах с РФ в конце 2008 года.

- Переговоры были спокойными. 31 декабря, когда мы вышли на договоренность о подписании цены на газ 235 долларов за тысячу кубометров, мне было запрещение от Ющенко подписывать такую цену. После разговора двух президентов было сказано, что переговоры закончены, поскольку цена российскую сторону не устраивает. И 1 января были прекращены поставки газа из РФ.

Дубина рассказал, что потом Россия с каждым днем увеличивала цену. Сначала называлась сумма в 320 долларов, потом в 410, а 10 января экс-председатель Нафтогаза услышал уже цифру 500 долларов.

- Я понял, что Нафтогаз и Газпром самостоятельно не смогут разрешить эту ситуацию и это должны быть политические договоренности, - сказал он.

Экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» отметил, что в условиях прекращения транзита российского газа в Европу единственным возможным вариантом разрешения этого газового кризиса было подписание соглашений между Россией и Украиной, которое состоялось 19 января 2009 года, и согласно которым Украина уже получала газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров.

Дубина рассказал, что просил Ющенко отозвать его с переговоров, чтобы не подписывать эти контракты, но тогдашний президент не ответил конкретно: подписывать или нет, а лишь сказал, что Тимошенко ему уже все доложила.

По словам экс-руководителя Нафтогаза, за счет газа в хранилищах Украины можно было продержать страну до конца февраля, вообще не покупая газ в России. Поэтому Дубина хотел торговаться и попробовать склонить Россию пойти на уступки. Хотя в то же время он заявил, что это не гарантировало бы успеха.

В ходе допроса по настоянию прокуратуры были зачитаны показания Дубины во время досудебного следствия, в которых тот подтвердил, что Тимошенко грозила ему увольнением, если он не подпишет соответствующее газовое соглашение.

На допросе экс-руководитель Нафтогаза также рассказал, что условием подписания газовых контрактов 2009 года Россия выдвинула Украине требование о необходимости закупки 11 млрд. кубометров природного газа в качестве погашения долга РосУкрЭнерго перед российским Газпромом.

- На тот момент существовал долг 2,8 млрд. долларов, и закупка 11 млрд. куб. м газа - это было требованием российской стороны для того, чтобы был погашен этот долг. Меня удивило, что после подписания этих соглашений российская сторона начала утверждать, что это было нашей инициативой, - сказал Дубина.

В своих показах экс-председатель Нафтогаза также отметил, что воспринимал компанию РосУкрЭнерго как компанию российского Газпрома. В то же время он подтвердил, что неоднократно встречался с акционерами этой компании с украинской стороны.

- Я три раза встречался с ними в кабинете Виктора Андреевича (Ющенко - Авт.) и два раза - у Балоги.

Дубина считает, что именно под воздействием тогдашнего Президента Ющенко Украина потеряла возможность закупки альтернативного природного газа в Узбекистане и Туркменистане. По его мнению, соглашение от 4 января 2006 года между РосУкрЭнерго, Газпромом и Нефтегазом не только разорвало привязку формирования цены на газ к ставке его транзита и установила неизменный тариф транспортировки газа через территорию Украины, но и лишило возможности получать альтернативный азиатский газ.

- Я считаю, что подписание этого соглашения было политическим решением, которое принимал Виктор Андреевич. Пусть он расскажет, - добавил Дубина.

После допроса Дубины Тимошенко просит сделать прерыв на обед на 1,5 часа. Киреев дает только 35 минут.

- Мы же не успеем съездить поесть, - говорит Тимошенко.

Но судья, не реагируя, выходит из зала.

Сегодня туалеты уже закрыты на втором и третьем этаже. Всех отправляют на первый. В коридоре на первом этаже коротает перерыв и Юлия Владимировна - в окружении охранника, пресс-секретаря Марины Сороки и своей помощницы Ольги Федоровны. Последняя достает из сумки предусмотрительно заготовленные в пластиковом судке абрикосы и черешни и угощает экс-премьера. Попробовав несколько ягод, Тимошенко идет в конец коридора о чем-то шептаться с депутатом-бютовцем Сенченко, которого раньше удалили из зала.

После перерыва суд приступает к допросу по «газовому» делу Тимошенко бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко.

Перед его появлением в зале становится заметно больше грифоновцев. Диденко приводят под конвоем, поскольку он находится в СИЗО и проходит по другому уголовному делу обвиняемым.

Он сразу заявляет, что будет давать показания только в присутствии своего адвоката Игоря Степанова. Адвоката допускают.

Киреев просит Диденко рассказать о событиях того времени в свободной форме.

- Вы что хотите поток сознания услышать? - удивляется экс-заместитель руководителя Нафтогаза. - Я прошу ставить мне конкретные вопросы.

Обвинение переходит к вопросам.

Игорь Диденко рассказывает, что для возобновления транзита газа к Европе в 2009 году было достаточно подписания двух контрактов, но Россия настаивала на пяти.

- В частности, речь идет о контрактах на транзит и на покупку газа, - сказал он.

В то же время, по словам Диденко, руководство Газпрома настаивало на подписании еще трех контрактов. В частности, это договор уступки права требования на 1,7 млрд. дол., что эквивалентно 11 млрд. кубометров газа, а также контракты об условиях покупки-продажи газа из двух подземных хранилищ.

Диденко рассказывает, что фактически первая реальная попытка решения «газового коллапса» состоялась 17 января 2009 года, поскольку до этого времени вопрос больше находился в политической, а не в экономической плоскости.

Тимошенко отказывается от вопросов и благодарит экс-чиновника за работу. Диденко провожают аплодисментами...

Три следующих допрошенных свидетеля не находят в директивах Тимошенко признаков решения правительства.

Киреев делает перерыв в судебном заседании до 1 августа.

Экс-премьер обещает, что понедельник начнется с традиционных ходатайств. Первое - об отводе судьи.

Анна Ященко